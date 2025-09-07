Deviza
gazdaság
Kötcse
Orbán Viktor

Orbán Viktor Kötcsén: Magyarország levált az európai gazdasági modellről

A magyar kormányfő szerint az európai modell jólétinek állítja be magát, de az igazából egy segélyalapú gazdaság.
VG
2025.09.07, 17:17
Frissítve: 2025.09.07, 17:50

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy jól láthatóan az európai gazdaság tönkrement. Orbán Viktor Kötcsén azt mondta, hogy a magyar gazdaság azért nem eset ennek áldozatul, mert időben, vagyis 2010-ben levált az európai gazdasági modellről.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Két évvel a gazdasági válság után mi leváltunk az európai gazdasági  modellről

– jelentette ki. Azt is mondta, hogy az európai modell jólétinek állítja be magát, de az igazából egy segélyalapú gazdaság.

Orbán Viktor hozzátette, hogy a magyarmodellt inkább munkagazdaságnak lehet nevezni. 

Kiemelte, hogy a két modell a mélyszerkezetekben alapvető dolgokban különbözik:

  • a munkaerőpiaciszabályozás Magyarországon a legrugalmasabb, azon az alapon nyugszik, hogy „aki dolgozni akar, az hagy dolgozzon”,
  • a magyar munkanélküli segélyrendszer három hónapig tart – külföldön 9-18 hónapig is eltarthat – és ha lejár, „akkor nincs tovább, közmunka van a végén”,
  • az adórendszer „radikálisan más, mint a nyugatiaké” – Magyarországon egykulcsos rendszer van, a letöbb országban progresszív rendszert vezettek be,
  • a családtámogatási rendszer is más – Magyarországon a támogatások tekintélyes részét a munkához kötve adják,
  • Magyarországon nincs örökösödési adó,
  • be lett vezetve a tranzakciós illeték, vagyis „a pénznek van áfája” – ezzel próbálkoznak nyugaton is,
  • rezsicsökkentésre épülő energiarendszer csak Magyarországon van,
  • támogatása a kifektetésnek – a cégek külföldi befektetését támogatja a kormány,
  • a saját otthon támogatása,
  • a nők  egzisztenciális támogatása – két gyerek után már nem kell szja-t fizetni.

„Ezek a különbségek nem felszíni különbségek: ezek lényegi, mélyszerkezeti különbségek” – jelentette ki, majd hozzátette

miközben nyugaton tönkrementek, a gazdasági teljesítményük csökkent a válság után, a magyar teljesítmény nőtt, mert a gazdasági szerkezetét átalakította.

„Kell, hogy a vajból a kenyér szélére is jusson, a magyar gazdaság ilyen” – így foglalta össze a magyar modell lényegét.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
