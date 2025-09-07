Orbán Viktor Kötcsén: Magyarország levált az európai gazdasági modellről

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy jól láthatóan az európai gazdaság tönkrement. Orbán Viktor Kötcsén azt mondta, hogy a magyar gazdaság azért nem eset ennek áldozatul, mert időben, vagyis 2010-ben levált az európai gazdasági modellről.

Két évvel a gazdasági válság után mi leváltunk az európai gazdasági modellről

– jelentette ki. Azt is mondta, hogy az európai modell jólétinek állítja be magát, de az igazából egy segélyalapú gazdaság.

Orbán Viktor hozzátette, hogy a magyarmodellt inkább munkagazdaságnak lehet nevezni.

Kiemelte, hogy a két modell a mélyszerkezetekben alapvető dolgokban különbözik:

a munkaerőpiaciszabályozás Magyarországon a legrugalmasabb, azon az alapon nyugszik, hogy „aki dolgozni akar, az hagy dolgozzon”,

a magyar munkanélküli segélyrendszer három hónapig tart – külföldön 9-18 hónapig is eltarthat – és ha lejár, „akkor nincs tovább, közmunka van a végén”,

az adórendszer „radikálisan más, mint a nyugatiaké” – Magyarországon egykulcsos rendszer van, a letöbb országban progresszív rendszert vezettek be,

a családtámogatási rendszer is más – Magyarországon a támogatások tekintélyes részét a munkához kötve adják,

Magyarországon nincs örökösödési adó,

be lett vezetve a tranzakciós illeték, vagyis „a pénznek van áfája” – ezzel próbálkoznak nyugaton is,

rezsicsökkentésre épülő energiarendszer csak Magyarországon van,

támogatása a kifektetésnek – a cégek külföldi befektetését támogatja a kormány,

a saját otthon támogatása,

a nők egzisztenciális támogatása – két gyerek után már nem kell szja-t fizetni.

„Ezek a különbségek nem felszíni különbségek: ezek lényegi, mélyszerkezeti különbségek” – jelentette ki, majd hozzátette

miközben nyugaton tönkrementek, a gazdasági teljesítményük csökkent a válság után, a magyar teljesítmény nőtt, mert a gazdasági szerkezetét átalakította.

„Kell, hogy a vajból a kenyér szélére is jusson, a magyar gazdaság ilyen” – így foglalta össze a magyar modell lényegét.