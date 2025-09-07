Orbán Viktor Kötcsén: Magyarország levált az európai gazdasági modellről

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy jól láthatóan az európai gazdaság tönkrement. Orbán Viktor Kötcsén azt mondta, hogy a magyar gazdaság azért nem eset ennek áldozatul, mert időben, vagyis 2010-ben levált az európai gazdasági modellről.
Két évvel a gazdasági válság után mi leváltunk az európai gazdasági modellről
– jelentette ki. Azt is mondta, hogy az európai modell jólétinek állítja be magát, de az igazából egy segélyalapú gazdaság.
Orbán Viktor hozzátette, hogy a magyarmodellt inkább munkagazdaságnak lehet nevezni.
Kiemelte, hogy a két modell a mélyszerkezetekben alapvető dolgokban különbözik:
„Ezek a különbségek nem felszíni különbségek: ezek lényegi, mélyszerkezeti különbségek” – jelentette ki, majd hozzátette
miközben nyugaton tönkrementek, a gazdasági teljesítményük csökkent a válság után, a magyar teljesítmény nőtt, mert a gazdasági szerkezetét átalakította.
„Kell, hogy a vajból a kenyér szélére is jusson, a magyar gazdaság ilyen” – így foglalta össze a magyar modell lényegét.
