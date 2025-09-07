Deviza
EUR/HUF392.46 0% USD/HUF334.9 0% GBP/HUF452.49 0% CHF/HUF419.64 0% PLN/HUF92.35 0% RON/HUF77.32 0% CZK/HUF16.1 0% EUR/HUF392.46 0% USD/HUF334.9 0% GBP/HUF452.49 0% CHF/HUF419.64 0% PLN/HUF92.35 0% RON/HUF77.32 0% CZK/HUF16.1 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kötcsei piknik
Kötcse
2006-os parlamenti választások
Orbán Viktor

Orbán Viktor Kötcsén: az EU teljes átalakítására van szükség, szétesés szélén állunk

A miniszterelnök délután 4 órától beszél a kötcsei pikniken, ahol ismerteti a 2026-os parlamenti választások előtti menetrendet. Az eseményt élőben közvetítjük.
Járdi Roland
2025.09.07., 15:45

Orbán Viktor a teljes nyilvánosság előtt délután 4 órától beszél a jobboldali holdudvar őszi politikai évadnyitó eseményén, a kötcsei pikniken. A miniszterelnök várhatóan ismerteti a 2026-os parlamenti választások előtti néhány hónap menetrendjét és főbb üzeneteit. 

Orbán Viktor Kötcsén
Orbán Viktor Kötcsén fordul rá a 2026-os választásokra – kövesse élő tudósításunk / Fotó: Facebook

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
kötcsei piknik

Orbán Viktor Kötcsén: az EU teljes átalakítására van szükség, szétesés szélén állunk

A miniszterelnök a kötcsei pikniken bejelentette, hogy nemzeti konzultáció indul a Tisza Párt adótervéről.
2 perc
kormánypártok

Kötcsei piknik: megérkezett Orbán Viktor – üzent a tiszásoknak

A kormányfő délután négytől beszél, az eseményt élőben közvetítjük.
6 perc
tenger gyümölcsei

Már a tenger gyümölcsei is veszélyben vannak a geopolitika feszültségek miatt

A fejlesztések már a bizonytalanság első jeleire leálltak.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu