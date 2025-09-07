Orbán Viktor Kötcsén: az EU teljes átalakítására van szükség, szétesés szélén állunk

Orbán Viktor a teljes nyilvánosság előtt délután 4 órától beszél a jobboldali holdudvar őszi politikai évadnyitó eseményén, a kötcsei pikniken. A miniszterelnök várhatóan ismerteti a 2026-os parlamenti választások előtti néhány hónap menetrendjét és főbb üzeneteit.
