Lengyel–orosz fegyveres konfliktus: megérkezett a magyar kormány első reakciója a hajnali katonai akcióra – Szijjártó Péter Minszkből üzent

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fehéroroszország fővárosából, Minszkből jelentkezett be, alig néhány órával azt követően, hogy az ország területéről orosz drónok hatoltak be Magyarország egyik legfontosabb szövetségesének, Lengyelországnak a légterébe. A külügyminiszter Facebook-oldalán közölte látogatásának részleteit.

Szijjártó Péter háborús eszkalációra hívja fel a figyelmet a lengyel események kapcsán / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

„Európa harcban áll, melynek célja, hogy Európa önállóan dönthessen jövőjéről” – mondta évértékelő beszédében Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben tartott évértékelő beszédében szerdán. Eközben a Minszkben tartózkodó magyar külügyminiszter is elutasította az orosz támadást, és párbeszédet sürgetett az Európai Unióban.

Szükség van a párbeszédre

A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-posztjában külön hangsúlyozta, hogy most van szükség a párbeszédre. A nemzetközi biztonságpolitikai szakemberek még csak találgatnak, hogy mi lehetett a valós indoka, hogy Lengyelország felé irányították Sahíd típusú orosz drónokat.

A háború eszkalációs kockázata egyre súlyosbodik, most kell hideg fejjel, józan ésszel gondolkodni és cselekedni!

– nyilatkozta Szijjártó.

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Lengyel, magyar – két jóbarát

A lengyel elnök, Karol Nawrocki hivatalos látogatáson járt Litvániában, ahol egy interjúban Ukrajna EU- és NATO-csatlakozásáról, a régió biztonságáról és az amerikai elnök szerepéről is beszélt. Nawrocki szerint Ukrajnát nem szabad a NATO-ba felvenni, mert ez közvetlen háborús kötelezettségeket róna Lengyelországra és Litvániára. A lengyel elnök a hírek szerint hamarosan Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is találkozik, hogy a közép-európai régió biztonsági kérdéseiről tárgyaljanak.

Európának békére van szüksége, mi ezt képviseljük mindenhol!!!

– közölte posztjában a külgazdasági és külügyminiszter.

Fehérorosz kapcsolatok

A külügyminiszter leggyakrabban a magyar energiabiztonság garantálásáról tárgyal Minszkben, mivel a kőolajtranzit döntő része a Barátság kőolajvezetéken érkezik hazánkban. A fehérorosz kapcsolatok Magyarország energiaellátásához elengedhetetlenek.