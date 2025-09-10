Rendkívüli: bekövetkezett az első fegyveres konfliktus Lengyelország és Oroszország között, zajlik a katonai művelet, akcióban a NATO-vadászgépei – a lakosságtól azt kérik, maradjanak otthon

Lengyelország szerda hajnalban arról számolt be, hogy orosz drónok megsértették légterét. A pilóta nélküli légi járművek valószínűleg Ukrajna nyugati részén keresztül érkeztek lengyel területre, ahol a légvédelem lelőtte őket.

Készültségben a NATO-gépek a lengyelországi incidens miatt / Fotó: Shutterstock

A European Pravda hírportálnak a lengyel operatív parancsnokság megerősítette az ország légterének megsértését és az orosz drónok lelövését.

A közlemény szerint Oroszország hadserege szerdán ukrán célpontok ellen intézett támadást, melynek során drónjai többször is megsértette Lengyelország légterét. A légvédelem ártalmatlanította ezeket a légi járműveket. A megsemmisített objektumok azonosítása és a célpontok pontos helyének azonosítása jelenleg is zajlik. Az incidens helyi idő szerint körülbelül reggel 5 órakor történt.

A hajnali órákban a lengyel vadászgépek is a levegőbe emelkedtek. A közösségi médiában több felvétel is kering, ahol hallani lehet a katonai gépek hangját.

Fighter Jets heard over the skies of Poland.



pic.twitter.com/tBsYRTcxxz — Maine (@TheMaineWonk) September 10, 2025

Készültség Lengyelországban

Az incidens miatt a lengyel lakosságot arra szólították fel, hogy maradjanak otthonukban. Leginkább Podlaskie, Mazowieckie és Lublin vajdaságok vannak veszélyben a jelentés szerint.

„Művelet folyik a lengyel légtér számos megsértése miatt. A katonaság fegyvereket vetett be a légtérsértő célpontok ellen. Folyamatos kapcsolatban állok az elnökkel és a védelmi miniszterrel. Közvetlen jelentést kaptam a műveleti parancsnoktól” – írta az X-en közzétett posztjában Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Lengyelország küldött repülőgépeket Ukrajnának az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése után, de a mostani az első alkalom, hogy orosz pilóta nélküli repülőgépek tömegesen átlépték a lengyel határt, és fegyvereket kellett bevetni ellenük.

A mostani incidenst megelőzően többször is előfordult már, hogy orosz drónok hatoltak be Litvánia, Lengyelország és Észtország légterébe. Mindhárom ország a NATO tagja.

Most indul csak be igazán Magyarország felfegyverzése: annyi uniós pénzt kapunk rá, mint szinte senki Európában – Brüsszel várja a tervet

Akár 16,2 milliárd euró, vagyis több mint 6300 milliárd forint uniós forrás támogathatja Magyarország védelmi beszerzéseit és beruházásait az európai biztonsági cselekvési eszköz (SAFE) allokációja alapján, ami azt jelenti, hogy Lengyelország és Franciaország után hazánk kaphatja a legtöbb forrást – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) keddi közleményéből, mely szerint Magyarország földrajzi elhelyezkedése, a régióban betöltött stabilizáló szerepe, valamint elkötelezett NATO- és EU-tagsága alapján indokolt és megalapozott a SAFE forrásokból való jelentős részesedés.