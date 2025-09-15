Deviza
Sarkad
Greenpeace Magyarország
palagáz

Palagáz Magyarországon: új helyzet állt elő a sarkadi üzemben – a főispán ígéretet tett

Újra kell indítani a hatósági eljárást a sarkadi palagázüzem bővítése kapcsán, miután az Energiaügyi Minisztérium megsemmisítette a környezetvédelmi engedélyt. A döntés szerint a Greenpeace Magyarországot jogellenesen zárták ki az első eljárásból, így most ügyféli jogokat kap. A főispán hangsúlyozta: az új eljárás ellenére a beruházás és a bővítés folytatódik.
VG/MTI
2025.09.15, 18:20

Újra le kell folytatni a hatósági eljárást a sarkadi palagázüzem bővítése ügyében, de a bővítés nem áll le – közölte a Békés vármegyei főispán hétfőn az MTI-vel, miután a Greenpeace Magyarország közleményben tudatta: az Energiaügyi Minisztérium megsemmisítette a rétegrepesztéses technológiával működő földgázkitermelés bővítésére kiadott környezetvédelmi engedélyt. 

GREENFO, békési palagáz kitermelés
Palagáz Magyarországon: új helyzet állt elő a sarkadi üzemben – a főispán ígéretet tett / Fotó: GREENFO (illusztráció)

Hozzátették: a döntés kimondja, hogy a Greenpeace Magyarországot az elsőfokú hatóság, a Békés Vármegyei Kormányhivatal jogellenesen zárta ki az eljárásból, nem biztosítva számára a törvényben garantált ügyféli jogokat. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja hétfőn a döntésre reagálva az MTI-nek azt mondta, le kell folytatni újra az eljárást, amelyben a Greenpeace megkapja az ügyféli jogosultságot, de a bővítés nem áll le.

Mokán István (Fidesz-KDNP), Sarkad polgármester közölte, 

a palagáztermelő cég nagyon jelentős, meghatározó adóbevételt jelentett tavaly a mintegy 9 ezer lakosú város számára; önmagában több iparűzési adót fizetett be, mint a többi, körülbelül 400 sarkadi vállalkozás összesen.

Ebből évtizedes hátrányokat tudtak volna csökkenteni abban a járásban, „amely Magyarország 197 járása közül hátulról a 12., halmozottan hátrányos helyzetű, komplex programmal fejlesztendő járásnak lett minősítve” – fogalmazott a Fidesz Békés vármegyei szervezetének alelnöke.

Ám a Versenyképes járások program jogszabályi előírásai szerint az iparűzésiadó-növekményt két részletben elvonják az önkormányzatoktól. Májusban a Nemzetgazdasági Minisztérium rendeletének melléklete szerint 109,966 millió forintot fizetett be a sarkadi önkormányzat, „novemberben ennek a többszörösét kell befizetni” – tette hozzá.

Mokán István úgy fogalmazott, 

már a májusi befizetéskor elutaltak annyit, amennyit a város a Versenyképes járások programból visszakapott. 

Ráadásul százmillió forintos nagyságrendben csökkent a település központi költségvetési támogatása is éppen az adóerő-képesség növekedése miatt - jegyezte meg. Minél több kút termelne, Sarkad számára az annál több bevételt jelentene, de innentől kezdve teljesen mindegy, mennyi iparűzési adót fizet a cég – jelentette ki a polgármester, hangsúlyozva, a beruházással és a bővítéssel kapcsolatban a lakosság részéről nyugalom és békesség van.

A Sarkad térségében feltárt Nyékpuszta szénhidrogén-lelőhelyen 2023 februárjában állt termelésbe az első kút, 2004 szeptemberében fejeződött be a negyedik fúrása. A palagáz kitermelése az MVM-csoport részvételével, vegyesvállalati struktúrában valósul meg. A Corvinus projekt a kormány kiemelt beruházása.

