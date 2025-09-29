Fontos bejelentést tett a Ryanair – rengeteg utast érint

A Ryanair közleménye szerint 2025. november 12-től kivezeti a papíralapú beszállókártyákat. A légitársaság az eredetileg a november 3-ra tervezett időpont helyett jelölte ki a későbbi dátumot, hogy az átállás az őszi tanítási szünet utáni kevésbé forgalmas időszakra essen.
A Ryanair álláspontja szerint az átállás nem érinti jelentősen az utazóközönséget, mivel utasainak közel 80 százaléka már most is digitális beszállókártyát használ.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.
