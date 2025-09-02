Fapadosok: alig fértek fel a Ryanair gépeire, tolonganak az utasok a Wizz Air járatain is

Erősen búcsúztatták a nyarat az európai fapados légitársaságok. A Ryanair és a Wizz Air is növekvő utasforgalomról számolt be, az előbbi új csúcsot is döntött az utolsó nyári hónapban.

Erősen zárták a nyarat a fapados légitársaságok, a Ryanair és a Wizz Air is elképesztő számokat közölt / Fotó: Airlinephoto / Shutterstock

Felpörögtek nyár végére az európai fapadosok

A piacvezető európai légitársaság, a Ryanair 21 millió utast szállított augusztusban, soha ennyien nem választották még az ír légitársaságot a szezonálisan legerősebb hónapban. A diszkont-légitársaság utasszáma félmillióval nőtt éves alapon, ami 2 százalékos bővülésnek felel meg.

Az eleve magas járatkihasználtság ugyanakkor nem változott az egy évvel korábbi és a júliusban is egyaránt 96 százalékos töltöttségi szinthez képest.

A Michael O’Leary vezette vállalat 114 ezer járatot indított augusztusban.

Az elmúlt 12 hónap során 203,6 millió utas vásárolt jegyet az ír társaság járataira, ez 6 százalékos növekedésnek felel meg.

Tíz százalék feletti növekedés a Wizz Air járatain

Kiemelkedő nyár végi utazási kedvről árulkodnak a közvetlen rivális Wizz Air forgalmi adatai is. A magyar hátterű fapados utasforgalma 11 százalékkal 6,9 millióra ugrott múlt hónapban.

Váradi József cége továbbra is jelentős hangsúlyt fektet a kapacitás növelésére, melynek 12 százalékos dinamikája meghaladta a jegyeladások bővülését is. Az átlagos járatkihasználtság ennek következtében némileg romlott, a tavalyi 95,4 százalékról 94,8 százalékra. A Wizz Air augusztusban már 7,29 millió utazót lett volna képes kiszolgálni.

Az utóbbi 12 hónapban 66,1 millió repülőjegyet váltottak a budapesti központú légitársaság járataira, ez 6,6 százalékkal több az azt megelőző egy év forgalmánál. A járatkihasználtság eközben egy százalékponttal 91,1 százalékra javult, az elérhető kapacitás pedig 5,4 százalékkal nőtt.

A Wizz Air augusztus 31-én indította utolsó járatát a szeptembertől bezárt bezárt abu-dzabi bázisáról, és jelenleg tel-avivi bázisának újraindításán dolgozik, hogy szeptember közepére 24 útvonalat tudjon üzemeltetni.

A Ryanair részvényei 1,1 százalékkal estek a kedd délelőtti tőzsdei kereskedésben, az ír légitársaság papírjai azonban még ezzel együtt is bő 30 százalékot emelkedtek az év eleje óta.