Bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon: óriási a csalódás, nem erre lehetett számítani

A Mol vélhetően most nem követte a piaci fejleményeket. Nem változik a tankolás ára, pedig minden tényező ebbe az irányba hatott.
Andor Attila
2025.09.05, 10:27
Frissítve: 2025.09.05, 10:39

Szombaton nem várható ezúttal változás a nagykereskedelmi üzemanyagárakban. A benzin és a gázolaj ellenértéke sem változik. 

A mai napon, és a hétvégén is  az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 591 Ft/liter
  • Gázolaj: 592 Ft/liter . 
tankolás
Tankolás:  a Mol nem változtatott az árakon / Fotó: Székelyhidi Balázs

A fő ármeghatározó tényezők már napok óta az árcsökkentés irányába mutatnak, de úgy tűnik, az olajcég kivár, és nem sieti el a mérséklést.

 Három hét után először csökkenhet mindkét olajfajta ára. A piacon immár túlkínálattól tartanak, az amerikai nyersolajkészletek váratlan növekedése fokozza a kereslettel kapcsolatos aggodalmakat. Az ANZ elemzői szerint a nyersolaj ára továbbra is nyomás alatt áll az OPEC+ kínálatának növekedésével kapcsolatos aggodalmak miatt.  Minden jel arra utal, hogy az olajkartell nyolc tagja és szövetségesei, mint például Oroszország, vasárnapi találkozójukon mérlegelik a termelés további növelését októberben, ez azt jelentené, hogy az OPEC+, amely a világ olajtermelésének körülbelül felét termeli ki, több mint egy évvel a tervezettnél korábban elkezdené feloldani a termeléscsökkentés második részét, és napi újabb 1,6 millió hordóval több olajat dob piacra.

Eközben

az amerikai nyersolajkészletek 2,4 millió hordóval emelkedtek

Kínálati kockázatok azonban továbbra is vannak: Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt üzente az európai vezetőknek, hogy Európának abba kell hagynia az orosz olaj vásárlását. Ez viszont az olaj árának emelkedéséhez vezetne.

A Mol döntései szempontjából meghatározó Brent olajfajta ára 10 centtel, hordónként 66,80 dollárra esett, a héten 1,9 százalékkal lett olcsóbb.

A forint is jól teljesít 

A magyar deviza mozgása is a hazai üzemanyagár-csökkentés irányába hat. A forint-dollár keresztárfolyam péntek reggelre 336,80 fillér köré ereszkedett, azaz erősödött a forint. Néhány napja még 338 fölött jegyezték a dollárt. 

Most tehát minden adott volt az üzemanyagár-csökkentéshez. A magyar olajcég az elmúlt napokban sem reagált a piaci helyzetre, pedig nyílt volna lehetősége az árak vágására. Ezzel szemben csütörtökön mindkét üzemanyagfajtát drágították, míg kedden csak a gázolaj árát emelték.


 

