A Közel-Kelet ismét felülírja az olajpiaci fundamentumokat
Az olajpiac ismét Iránra figyel, és napok óta épül a geopolitikai prémium az olajárba. Geopolitikai feszültségek nélkül a Brent olajár jelenleg valahol 60 dollár per hordó körül lehetne a túlkínálat miatt, ám a geopolitika az olajiparban mindig közbeszól, és most is van valamekkora prémium az áron a venezuelai beavatkozás utózöngéi, az extrém hideg tél és az Irán elleni lehetséges csapások miatt. Habár az igazi béke sose állt be Irán és Izrael között a tavalyi 12 napos háború után, a piac most ismét felkapta a fejét, amikor a napokban a régióba vezényeltek egy repülőgéphordozó-csoportot, és hadgyakorlatokat tartanak. Nagy kérdés, hogy odacsap-e Iránnak az USA, megrengetve ezzel az olajárat, vagy valami másra számíthatunk.
Az amerikai adminisztráció mozgástere és korlátai
Az adminisztráció és kulcsszavazóbázisuk számára igen fontos az olajár és az erősen korlátozott külföldi beavatkozás, pláne ahogy közelednek a félidős választások, így várhatóan az olyan kimenetelű eseménysorokat igyekszik Trump elkerülni, amelyek tartósan megnövekedett olajárhoz vezetnének. Ezenfelül a közelgő és valószínű kormányzati leállás szintén csökkentheti az adminisztráció beavatkozási kedvét.
Így a katonai beavatkozás lehetősége arra korlátozódhat, hogy Irán atom és/vagy katonai, pl. ballisztikusrakéta-gyártási létesítményeire mér korlátozott és jól fókuszált csapásokat.
Rezsimváltáshoz ilyen műveletek alkalmatlanok, szóval ez valószínűleg nincs a döntési palettán.
De annak is jókora esélye van, hogy csak biztonságból vezényelte ide az USA a flottája egy részét, hogy minden körülmének között biztosítsa a Hormuzi-szoros átjárhatóságát. Továbbá nyomást gyakorol az Iráni vezetésre, hogy írja alá a nukleáris megállapodást.
Forgatókönyvek és az olajár várható reakciója
A piaci szereplők jelenleg két alapvető szcenárióval számolnak az olajár alakulását illetően:
- Eszkalációs forgatókönyv:
Ha a térségben légicsapások érik a kulcsfontosságú létesítményeket, az olajár rövid idő alatt jócskán megugorhat. Ebben az esetben 10-15 dolláros hordónkénti drágulás sem kizárt, ami akár 80 dollárig is felviheti az árakat. A piac ugyanakkor arra számít, hogy a feszültség enyhülésével – hasonlóan a 2025-ös eseményekhez – később korrekció következhet.
- Megnyugvást hozó forgatókönyv:
Ha világossá válik, hogy az amerikai flotta jelenléte elsősorban megelőző, biztonsági és nyomásgyakorló jellegű, és nem jár közvetlen katonai akcióval, az olajpiaci feszültség gyorsan lecsenghet. Ebben az esetben az olajár visszatérhet a 60 dollár körüli szintekre.
Ami óvatosságra intheti az amerikaiakat, hogy az Iráni rezsim az utóbbi tüntetéshullám után sokkal agresszívabban reagálhat, mint a 2024–2025 közötti konfliktusok során, mivel sarokba szorítva érzi magát. Így várhatóan a Trump-adminisztráció kerüli a beavatkozást, vagy limitált beavatkozás lesz, mint 2025-ben, gyors lecsengéssel.
Szóval várhatóan kicsi az esélye annak, hogy olyan beavatkozás legyen, ami hosszú időre jelentősen megemeli az olajárat.