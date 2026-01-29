A Közel-Kelet ismét felülírja az olajpiaci fundamentumokat

Az olajpiac ismét Iránra figyel, és napok óta épül a geopolitikai prémium az olajárba. Geopolitikai feszültségek nélkül a Brent olajár jelenleg valahol 60 dollár per hordó körül lehetne a túlkínálat miatt, ám a geopolitika az olajiparban mindig közbeszól, és most is van valamekkora prémium az áron a venezuelai beavatkozás utózöngéi, az extrém hideg tél és az Irán elleni lehetséges csapások miatt. Habár az igazi béke sose állt be Irán és Izrael között a tavalyi 12 napos háború után, a piac most ismét felkapta a fejét, amikor a napokban a régióba vezényeltek egy repülőgéphordozó-csoportot, és hadgyakorlatokat tartanak. Nagy kérdés, hogy odacsap-e Iránnak az USA, megrengetve ezzel az olajárat, vagy valami másra számíthatunk.

Geopolitikai feszültség: Irán újra megdrágítja az olajat

Az amerikai adminisztráció mozgástere és korlátai

Az adminisztráció és kulcsszavazóbázisuk számára igen fontos az olajár és az erősen korlátozott külföldi beavatkozás, pláne ahogy közelednek a félidős választások, így várhatóan az olyan kimenetelű eseménysorokat igyekszik Trump elkerülni, amelyek tartósan megnövekedett olajárhoz vezetnének. Ezenfelül a közelgő és valószínű kormányzati leállás szintén csökkentheti az adminisztráció beavatkozási kedvét.

Így a katonai beavatkozás lehetősége arra korlátozódhat, hogy Irán atom és/vagy katonai, pl. ballisztikusrakéta-gyártási létesítményeire mér korlátozott és jól fókuszált csapásokat.

Rezsimváltáshoz ilyen műveletek alkalmatlanok, szóval ez valószínűleg nincs a döntési palettán.

De annak is jókora esélye van, hogy csak biztonságból vezényelte ide az USA a flottája egy részét, hogy minden körülmének között biztosítsa a Hormuzi-szoros átjárhatóságát. Továbbá nyomást gyakorol az Iráni vezetésre, hogy írja alá a nukleáris megállapodást.

Forgatókönyvek és az olajár várható reakciója

A piaci szereplők jelenleg két alapvető szcenárióval számolnak az olajár alakulását illetően:

Eszkalációs forgatókönyv:

Ha a térségben légicsapások érik a kulcsfontosságú létesítményeket, az olajár rövid idő alatt jócskán megugorhat. Ebben az esetben 10-15 dolláros hordónkénti drágulás sem kizárt, ami akár 80 dollárig is felviheti az árakat. A piac ugyanakkor arra számít, hogy a feszültség enyhülésével – hasonlóan a 2025-ös eseményekhez – később korrekció következhet. Megnyugvást hozó forgatókönyv:

Ha világossá válik, hogy az amerikai flotta jelenléte elsősorban megelőző, biztonsági és nyomásgyakorló jellegű, és nem jár közvetlen katonai akcióval, az olajpiaci feszültség gyorsan lecsenghet. Ebben az esetben az olajár visszatérhet a 60 dollár körüli szintekre.

Ami óvatosságra intheti az amerikaiakat, hogy az Iráni rezsim az utóbbi tüntetéshullám után sokkal agresszívabban reagálhat, mint a 2024–2025 közötti konfliktusok során, mivel sarokba szorítva érzi magát. Így várhatóan a Trump-adminisztráció kerüli a beavatkozást, vagy limitált beavatkozás lesz, mint 2025-ben, gyors lecsengéssel.