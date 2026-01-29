Eddig ilyen nem volt: új bevallást kér a NAV a lakhatási támogatásokról, február 2. a határidő – aki elmulasztja, nem ússza meg

Most először kell a munkáltatóknak éves adatot szolgáltatniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére a 35 év alatti munkavállalóiknak adott lakhatási támogatásról. Mint ismert, 2025. január elsejétől kedvező adózással támogathatják a munkáltatók a 35 év alatti munkavállalóik lakhatását.

Február 2-ig várja a NAV a lakhatási támogatások adatait / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az erről szóló adatszolgáltatást 2026. február 2-ig küldhetik be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) kizárólag elektronikusan, a KLAKTAM jelű nyomtatványon, amely az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), és idén még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) is elérhető – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal.

Az egyébként rövid, néhány rovatos űrlapon az ingatlan azonosító adatairól, valamint a támogatás céljáról kell nyilatkozni, a kitöltést a NAV útmutatóval is segíti.

A munkáltató a 35 év alatti munkavállalója lakásbérleti díjának vagy lakáscélú hitelének törlesztését támogathatja. A kedvezményesen adható összeg felső határa teljes évre legfeljebb 1,8 millió forint, amely az alkalmazás időtartamával, a 35. életév alatti hónapok számával arányosan adható béren kívüli juttatásként, a keretet meghaladóan adott támogatás egyes meghatározott juttatásként adóköteles – ezek után az szja-t és a szochót is a munkáltató fizeti.

A támogatás összege kizárólag utalható: közvetlenül a munkavállaló saját bankszámlájára, de akár rögtön a bérbeadó, illetve a hitelintézet számlájára is.

Érdemes felhívni a munkavállalók figyelmét, hogy ha magasabb összegben veszik igénybe a támogatást, mint a ténylegesen kifizetett bérleti díj vagy törlesztőrészlet, a jogosulatlanul igényelt támogatás felét a következő évben bírságként meg kell fizetni az szja-bevallással együtt. Ha pedig valaki év közben betölti a 35. életévét, a következő hónaptól már nem jogosult a juttatásra.

Az adóhatóság felhívta a figyelmet, hogy adatszolgáltatási határidő elmulasztása jogkövetkezményeket vonhat maga után, ezért a munkáltatóknak érdemes a támogatásról és az adatszolgáltatás részleteiről időben tájékozódniuk a NAV honlapján.