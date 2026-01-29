Eddig ilyen nem volt: új bevallást kér a NAV a lakhatási támogatásokról, február 2. a határidő – aki elmulasztja, nem ússza meg
Most először kell a munkáltatóknak éves adatot szolgáltatniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére a 35 év alatti munkavállalóiknak adott lakhatási támogatásról. Mint ismert, 2025. január elsejétől kedvező adózással támogathatják a munkáltatók a 35 év alatti munkavállalóik lakhatását.
Az erről szóló adatszolgáltatást 2026. február 2-ig küldhetik be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) kizárólag elektronikusan, a KLAKTAM jelű nyomtatványon, amely az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), és idén még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) is elérhető – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal.
Az egyébként rövid, néhány rovatos űrlapon az ingatlan azonosító adatairól, valamint a támogatás céljáról kell nyilatkozni, a kitöltést a NAV útmutatóval is segíti.
A munkáltató a 35 év alatti munkavállalója lakásbérleti díjának vagy lakáscélú hitelének törlesztését támogathatja. A kedvezményesen adható összeg felső határa teljes évre legfeljebb 1,8 millió forint, amely az alkalmazás időtartamával, a 35. életév alatti hónapok számával arányosan adható béren kívüli juttatásként, a keretet meghaladóan adott támogatás egyes meghatározott juttatásként adóköteles – ezek után az szja-t és a szochót is a munkáltató fizeti.
A támogatás összege kizárólag utalható: közvetlenül a munkavállaló saját bankszámlájára, de akár rögtön a bérbeadó, illetve a hitelintézet számlájára is.
Érdemes felhívni a munkavállalók figyelmét, hogy ha magasabb összegben veszik igénybe a támogatást, mint a ténylegesen kifizetett bérleti díj vagy törlesztőrészlet, a jogosulatlanul igényelt támogatás felét a következő évben bírságként meg kell fizetni az szja-bevallással együtt. Ha pedig valaki év közben betölti a 35. életévét, a következő hónaptól már nem jogosult a juttatásra.
Az adóhatóság felhívta a figyelmet, hogy adatszolgáltatási határidő elmulasztása jogkövetkezményeket vonhat maga után, ezért a munkáltatóknak érdemes a támogatásról és az adatszolgáltatás részleteiről időben tájékozódniuk a NAV honlapján.
Figyelmeztet a NAV: fontos teendőnk van az adókedvezmények kapcsán – visszamenőleg is megkaphatja, aki jogosult rá
Idén havi 16 140 forint személyi kedvezmény jár a személyi jövedelemadóból azoknak, akik az igénybevétel időpontjában rendelkeznek súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló orvosi igazolással – így például laktóz- vagy gluténérzékenyek –, vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító határozattal – hívta fel a figyelmet a NAV.
Az adóhatóság tájékoztatása szerint a személyi kedvezményhez szükséges orvosi igazolást szakambulancia, kórházi osztály szakorvosa, vagy – ha az állapot végleges – az általuk készített orvosi dokumentáció alapján a háziorvos állíthatja ki.