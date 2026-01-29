Deviza
A Tesla kiselejtezi az S és az X modelleket, hogy helyet csináljon a humanoid robotok gyártásának

A technológiai fejlesztésekre koncentrál a közeljövőben Elon Musk elektromosautó-gyártó cége, amely ennek jegyében a vezér mesterséges intelligenciában "utazó" startupját, az xAI-t is megdobja 2 milliárd dollárral. A Tesla negyedik negyedéves gyorsjelentése nagy meglepetésekkel nem szolgált, a fókuszban a robotaxizás beindítása és az automatizálás állt.
Kriván Bence
2026.01.29, 00:06

A Teslának ismét sikerült meglepnie az elemzőket azzal, hogy az elektromosautó-gyártóból technológiai vállalattá fejlődő óriáscég a tavalyi negyedik negyedévben 24,9 milliárd dolláros bevételt ért el, százmillióval megfejelve a londoni tőzsdecsoport, az LSEG konszenzusát. Ráadásul úgy, hogy a Tesla eladásai tavaly 8,5 százalékkal, 1,636 millió darabra estek vissza. 

Tesla Cybercab makes debut at 8th CIIE
A Tesla pedálok és kormánykerék nélküli robotaxija, a CyberCab sorozatgyártása még odébb van / Fotó: Imaginechina via AFP

Ezt a lemaradást az idén viszont behozzák, legalábbis az elemzők szerint, akik 1,77 millió darabos értékesítést várnak Elon Musk cégétől, ami 8,2 százalékos előrelépés lenne. Maga a Tesla az előző negyedév végi beszámolójához hasonlóan ezúttal sem öntötte számokba a közeljövő elvárásait, csak annyit közölt, hogy gyártókapacitásaik optimális kihasználására törekednek.

A Tesla nyugdíjazza két túlkoros modelljét

Musk elmondta, hogy a következő negyedévben leállnak a Model S és a Model X elektromos autóik gyártásával, hogy az így felszabaduló kapacitásaikat az Optimus humanoid robotok gyártására használhassák fel. Az autóiparban egyelőre nem a Teslának áll a zászló, a kínai konkurensek támadásait még csak-csak kezelni tudja, de a klímaszkeptikus Trump-adminisztráció elektromos átállást ellehetetlenítő intézkedései ellen ők is védtelenek. 

Az amerikai elnök tavaly szeptember 30-ai hatállyal megvonta a 7500 dollárban maximált adókedvezményt a villanyautók vásárlóiktól és lízingelőitől, ezzel gyakorlatilag lenullázva az ágazat versenyképességét. Tesla kijött ugyan ősszel a Model 3 és a Model Y Standard változataival, hogy 40 ezer dollár alá szorítsa a legolcsóbb villanyautóinak árát, de a 29 extrájától megfosztott fapados autók piaci fogadtatása eddig meglehetősen langyos volt.

A Tesla negyedéves tiszta nyeresége 1,76 milliárd dollárra szűkült, ez 16 százalékos visszaesést takar,

 míg a teljes üzleti évet tekintve a profit 26 százalékkal, 5,86 milliárd dollárra mérséklődött. A 94,83 milliárd dolláros éves összbevétel csupán 3 százalékkal volt alacsonyabb a 2024-esnél. A befektetők most nem is a modellpaletta megújításától remélik a bevétel és a profit növekedését, hanem a technológiai irányváltástól. A Tesla

  • az Optimus révén a robotikában,
  • a CyberCab révén a robotaxi szolgáltatásban,
  • a FSD (Full Self Driving) révén az önvezető szolgáltatásban
  • és az energiatárolásban

kíván erősíteni, persze úgy, hogy közben a tradicionális üzletágának az autógyártásnak is több figyelmet szentel. A társaság az amerikai piaczárás után közzétett gyorsjelentéséhez kapcsolódva bejelentette, hogy 2 milliárd dollárt fektet Elon Musk másik, a mesterséges intelligencia alkalmazásokat fejlesztő cégébe, az xAI-ba azt remélve, hogy annak innovatív megoldásait az járműiparban hasznosítani tudják. 

Az energiatárolásból is sikersztori született

A piac jól fogadta a gyorsjelentést és a vártnál enyhén jobb üzleti számokat, a cég részvényárfolyama 2 százalékkal erősödött a zárás utáni elektronikus kereskedésben.

És ha már elektronika, a Tesla energiatároló üzletágáról is érdemes szót ejteni, amely negyedével nagyobb, 3,84 milliárd dolláros rekordbevétellel hozta le a negyedik negyedévet, míg az év egészét tekintve 27 százalékos pluszt és 12,77 milliárd dolláros bevételt könyvelhetett el. 

Elon Musk, a Tesla alapító-vezérigazgatója a mesterséges intelligencia hasznosítását kiemel feladatnak tekinti / Fotó: AFP

Ennek hátterében az energiatárolás és a kiegyensúlyozott áramellátás biztosítása húzódik meg, ami különösen fontos például az energiaigényes adatközpontok esetében. A megújuló forrásokból szakaszosan nyert energia tárolásában is fontos szerephez jutnak ezen a berendezések. 

Elég a napenergiára gondolni, amelyből ha túl sokat termelnek a napelemek, a felesleget már el lehet tárolni, hogy például a csúcsidőszakokban vissza lehessen táplálni a rendszerbe, Ezt Kínába űzik mesterfokon, ott egyébként a Teslának hatalmas akkumulátorgyára van a sanghaji Gigafactory mellett.

