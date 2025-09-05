Deviza
Órákon belül bekövetkezhet a várva várt fordulat Magyarországon: nagy üzemanyagár-csökkenést jelenthetnek be – minden adott hozzá

A fő ármeghatározó tényezők már napok óta az árcsökkentés irányába mutatnak, de eddig az olajcég árat emelt.
Andor Attila
2025.09.05, 06:56
Frissítve: 2025.09.05, 07:47

Három hét után először csökkenhet mindkét olajfajta ára. A piacon immár túlkínálattól tartanak, az amerikai nyersolajkészletek váratlan növekedése fokozza a kereslettel kapcsolatos aggodalmakat.

Tankolás – olcsóbb lehet az üzemanyag / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az ANZ elemzői szerint a nyersolaj ára továbbra is nyomás alatt áll az OPEC+ kínálatának növekedésével kapcsolatos aggodalmak miatt.  Minden jel arra utal, hogy az olajkartell nyolc tagja és szövetségesei, mint például Oroszország, vasárnapi találkozójukon mérlegelik a termelés további növelését októberben, ez azt jelentené, hogy az OPEC+, amely a világ olajtermelésének körülbelül felét termeli ki, több mint egy évvel a tervezettnél korábban elkezdené feloldani a termeléscsökkentés második részét, és napi újabb 1,6 millió hordóval több olajat dob piacra.

Eközben 

az amerikai nyersolajkészletek 2,4 millió hordóval emelkedtek

a múlt héten, mivel a finomítók karbantartási szezonba léptek – derült ki az Energiainformációs Hivatal (Energy Information Administration) csütörtöki adataiból, 
A downstream szektor ereje az elmúlt hónapokban kulcsfontosságú támaszt nyújtott az árakhoz, de a finomítói árrések valószínűleg szűkülni fognak a következő hónapokban, mivel a globális kereslet növekedése csökken, és a finomítók karbantartási időszaka is eljön. 
Kínálati kockázatok azonban továbbra is vannak: Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt üzente az európai vezetőknek, hogy Európának abba kell hagynia az orosz olaj vásárlását. Ez viszont az olaj árának emelkedéséhez vezetne.

A Mol döntései szempontjából meghatározó Brent olajfajta ára 10 centtel, hordónként 66,89 dollárra esett, a héten 1,78 százalékkal lett olcsóbb.

A forint is jól teljesít

A magyar deviza mozgása is a hazai üzemanyagár-csökkentés irányába hat. A forint-dollár keresztárfolyam péntek reggelre 336,80 fillér köré ereszkedett, azaz erősödött a forint. Néhány napja még 338 fölött jegyezték a dollárt. 
Minden adott tehát az üzemanyagár-csökkentéshez, ugyanakkor a Mol az elmúlt napokban árat emelt. Tegnap mindkét üzemanyagfajtát drágították, míg kedden csak a gázolajat drágították. Pénteken a 

  • 95-ös benzint 594 Ft/liter,
  • a gázolajat 595 Ft/liter 
    átlagáron lehet tankolni. 

