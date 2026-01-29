Deviza
BUX128 553,78 +0,24% MTELEKOM2 015 +0,74% MOL3 920 +1,79% OTP40 290 -0,15% RICHTER10 780 -0,28% OPUS554 -0,18% ANY7 520 -0,8% AUTOWALLIS168 +0,89% WABERERS5 300 0% BUMIX10 214,37 -0,3% CETOP4 298,55 +0,52% CETOP NTR2 721,46 +0,85%
Valami készül, jobb ha nagyon figyel az OTP: magyarok vásárolhatnak fel külföldi bankokat – elszólta magát a csúcsvezető

Talányos kommentárt fűzött a kötvénykibocsátáshoz az elnök-vezérigazgató, óriási üzlet van készülőben. Az MBH Bank vezére nemzetközi részvénypiaci tranzakcióról beszélt.
K. B. G.
2026.01.29, 06:00

Óriási, 500 millió eurós kötvénykibocsátást hajt végre február 2-i értéknappal az MBH Bank, amely tavaly másodlagos részvénykibocsátással is tetemes, 67,8 milliárd forintos összeget vont be.

MBH Bank
Az MBH Bank tervei között szerepel a külföldi terjeszkedés, de az elemzők szerint egyelőre még nem ez a lépés következik / Fotó: TheCarPhotographer / Shutterstock

Nagy kérdés, hogy mire használja majd a bank a felhajtott, nem csekély mennyiségű tőkét, különösen azután, hogy a kötvénykibocsátást kommentálva az MBH Bank elnök-vezérigazgatója, Barna Zsolt egyebek mellett azt mondta: 

A bankunk iránti nemzetközi befektetői érdeklődés és bizalom, valamint eddigi sikeres tranzakcióink fényében így akár egy nemzetközi részvénypiaci tranzakció is reális cél lehet a jövőben.

A nemzetközi terjeszkedés régóta stratégiai cél az MBH Banknál

Kérdésünkre válaszolva azonban az MBH nem kívánt a közleményben megjelent mondaton túl a pénzintézet tőkepiaci terveiről további információkat megosztani. Ugyanakkor egy esetleges külföldi felvásárlás kapcsán a következőket írták:

„Az akvizíciós tevékenységünk kapcsán pedig, mint ismeretes, a nemzetközi terjeszkedés 2021 óta deklarált stratégiai célja az MBH Banknak, összhangban a nemzeti bajnok víziónkkal. Az MBH csoport hosszú távú víziója, hogy regionális szinten is aktív szereplővé váljon, és fokozatosan – releváns know-how és innovatív megoldások adaptálása mellett – megvesse a lábát a nemzetközi piacokon, új üzleti lehetőségek kiaknázása érdekében. Az MBH Bank akvizíciós csapata folyamatosan keresi a lehetséges hazai és nemzetközi célpontokat.”

Külföldi befektetőket vehet célba az MBH Bank

Az MBH bank részvényeit követő Equilor elemzői szerint Barna Zsolt kijelentése valószínűleg nem egy felvásárlásra utal, hanem inkább a tavalyi részvénykibocsátáshoz hasonló tranzakcióra, ám ebben az esetben a pénzintézet külföldi intézményi befektetőktől is vonna be tőkét. Nem zárható ki akár egy másodlagos listázás sem. Szintén inkább külföldi befektetőket célzó részvényeladást valószínűsít Bukta Gábor, a Concorde elemzője is Barna Zsolt szavait kommentálva, szerinte az MBH inkább csak az integráció operatív lezárását követően jelenhet meg vevőként a szomszédos országok piacán. Ugyanakkor 

a tavalyi, elsősorban magyar befektetőket célzó másodlagos kibocsátás sikere után elképzelhető, hogy az MBH a nemzetközi piacon is próbálkozik hasonló lépéssel, 

ami tovább növelheti a közkézhányadot is.

Barna Zsolt szavai tehát nem feltétlenül utalnak küszöbön álló külföldi terjeszkedésre, ám azt egy újabb részvénykibocsátás, valamint az azzal bevonható tőke is segítheti, ami egyébként, mint láthatjuk, régóta célja az MBH csoportnak. Erről az elnök-vezérigazgató 2024 végén azt mondta, hogy megvannak a célországok, ám csak olyan bankot vásárolnának meg, amely az adott országban az első öt legjelentősebb szereplő közé tartozik. Egy közeli felvásárlás ellen szól azonban az is, hogy az MBH csak a napokban zárta le az Otthon Centrum többségi tulajdonának a megszerzését.

