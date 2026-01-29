Valami készül, jobb ha nagyon figyel az OTP: magyarok vásárolhatnak fel külföldi bankokat – elszólta magát a csúcsvezető

Óriási, 500 millió eurós kötvénykibocsátást hajt végre február 2-i értéknappal az MBH Bank, amely tavaly másodlagos részvénykibocsátással is tetemes, 67,8 milliárd forintos összeget vont be.

Az MBH Bank tervei között szerepel a külföldi terjeszkedés, de az elemzők szerint egyelőre még nem ez a lépés következik

Nagy kérdés, hogy mire használja majd a bank a felhajtott, nem csekély mennyiségű tőkét, különösen azután, hogy a kötvénykibocsátást kommentálva az MBH Bank elnök-vezérigazgatója, Barna Zsolt egyebek mellett azt mondta:

A bankunk iránti nemzetközi befektetői érdeklődés és bizalom, valamint eddigi sikeres tranzakcióink fényében így akár egy nemzetközi részvénypiaci tranzakció is reális cél lehet a jövőben.

A nemzetközi terjeszkedés régóta stratégiai cél az MBH Banknál

Kérdésünkre válaszolva azonban az MBH nem kívánt a közleményben megjelent mondaton túl a pénzintézet tőkepiaci terveiről további információkat megosztani. Ugyanakkor egy esetleges külföldi felvásárlás kapcsán a következőket írták:

„Az akvizíciós tevékenységünk kapcsán pedig, mint ismeretes, a nemzetközi terjeszkedés 2021 óta deklarált stratégiai célja az MBH Banknak, összhangban a nemzeti bajnok víziónkkal. Az MBH csoport hosszú távú víziója, hogy regionális szinten is aktív szereplővé váljon, és fokozatosan – releváns know-how és innovatív megoldások adaptálása mellett – megvesse a lábát a nemzetközi piacokon, új üzleti lehetőségek kiaknázása érdekében. Az MBH Bank akvizíciós csapata folyamatosan keresi a lehetséges hazai és nemzetközi célpontokat.”

Külföldi befektetőket vehet célba az MBH Bank

Az MBH bank részvényeit követő Equilor elemzői szerint Barna Zsolt kijelentése valószínűleg nem egy felvásárlásra utal, hanem inkább a tavalyi részvénykibocsátáshoz hasonló tranzakcióra, ám ebben az esetben a pénzintézet külföldi intézményi befektetőktől is vonna be tőkét. Nem zárható ki akár egy másodlagos listázás sem. Szintén inkább külföldi befektetőket célzó részvényeladást valószínűsít Bukta Gábor, a Concorde elemzője is Barna Zsolt szavait kommentálva, szerinte az MBH inkább csak az integráció operatív lezárását követően jelenhet meg vevőként a szomszédos országok piacán. Ugyanakkor

a tavalyi, elsősorban magyar befektetőket célzó másodlagos kibocsátás sikere után elképzelhető, hogy az MBH a nemzetközi piacon is próbálkozik hasonló lépéssel,

ami tovább növelheti a közkézhányadot is.