Ön észrevette? Nagyon furcsa dolgot tettek a magyarországi benzinkutak az üzemanyagárral: nem erről volt szó, de ezt senki se bánja - ma a Mol véget vethet egy nagy sorozatnak

Egy hete nem nyúlt a Mol az árakhoz, közben a magyarországi benzinkutak „önkéntes” árcsökkentésről döntöttek. Ma változás jöhet, csökkenhet a tankolás ára.
Andor Attila
2025.09.12, 07:57
Frissítve: 2025.09.12, 08:29

A Reuters szerint a piaci olajárak közben tovább csökkentek, a Brent 49 centtel, azaz 0,74 százalékkal, hordónként 65,88 dollárra esett, pár napja még 67 dollár fölött jegyezték.

_DSC0615_____
Csökkenhet a tankolás ára / Fotó: Török János

Az amerikai fogyasztói árak augusztusban hét hónapja nem látott mértékben emelkedtek, és a múlt héten megugrott az első munkanélkülisegély-kérelmek száma, ami továbbra is magasan tartja a várakozásokat azzal kapcsolatban, hogy a Federal Reserve a jövő héten csökkenti a kamatlábakat a gazdasági növekedés fellendítése érdekében, ami viszont növelné az olaj iránti keresletet. Ugyanakkor a Nemzetközi Energiaügynökség havi jelentésében közölte, hogy a világ olajkínálata a vártnál gyorsabban fog növekedni idén a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC+) és szövetségesei, például Oroszország tervezett termelésnövelése miatt.

Az OPEC+ vasárnap úgy döntött, hogy októbertől tovább emeli olajkitermelési kvótáit, mivel a csoport vezetője, Szaúd-Arábia igyekszik visszaszerezni piaci részesedését.

Oroszországban, amely 2024-ben a világ második legnagyobb nyersolajtermelője volt az Egyesült Államok után, a nyersolaj- és olajtermékek értékesítéséből származó bevétel augusztusban az ukrajnai konfliktus kezdete óta látott legalacsonyabb szint egyikére csökkent – ​​közölte az IEA.

Remekel a forint

A forint dollárhoz viszonyított árfolyama is támogatna egy üzemanyagár-csökkenést. 

A magyar deviza ugyanis erősödött a dollárral szemben, 

334 forint alatt kell fizetni a zöldhasú egységéért, míg néhány nappal ezelőtt 336 forintnál is többe került egy dollár. Mindkét fő ármeghatározó tényező az üzemanyagár csökkentésének irányába hat, ugyanakkor a Molt semmi sem kötelezi döntésre. Annál is inkább, mert 

a kiskereskedők maguk mérsékelték az árat,

legalábbis erről árulkodnak az átlagárak. A Holtankoljak szerint míg ma a

  • 95-ös benzint: 589 forint/liter
  • a Gázolajat: 590 forint/liter

áron tankolhatjuk, addig néhány napja 591 forint, illetve 592 forint volt a literes átlagár.

 

