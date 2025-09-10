Anyagi biztonságra vágyik a Z generáció, de még nem terveznek hosszú távra – ez a legfőbb oka

Leginkább a pénzügyi stabilitás és az emberi kapcsolatok adnak biztonság- és komfortérzetet a Z generáció tagjainak. A 20–30 éves fiatalok nyitottak az öngondoskodásra, ám a nyugdíjcélú megtakarítások még nem szerepelnek a prioritásaik között – derült ki az Alfa Biztosító friss kutatásából, mely a fiatalok pénzügyi tudatosságát mérte fel.
A 200 fő megkérdezésével készült online felmérés eredményei szerint a 20 és 30 év közötti fiatalok számára a megfelelő önismeret – tehát az erősségek és a gyengeségek felismerése – a legfontosabb a magabiztossághoz szükséges belső tényezők közül: ezt az elemet a válaszadók 58 százaléka említette meg az öt legfontosabb elem között. Szintén nagyon fontos a fiatalok között a kitartás, a céltudatosság (itt az említési arány 49 százalék), illetve a problémamegoldó képesség (31 százalék). A külső tényezők között az anyagi biztonságé, a jó jövedelemé az első hely 57 százalékos aránnyal, hajszállal megelőzve a jó külső megjelenést. Szintén nagyon fontos tényező a Z generáció tagjai szerint – 48 százalék feletti említési aránnyal – a megfelelő családi háttér és a pozitív visszajelzések gyűjtése is.
Ahhoz, hogy pénzügyi szempontból magabiztosnak érezzék magukat, a legfontosabb a rendszeres és jó jövedelem, ezt több mint 45 százalék tette az első helyre. A megadott hét lehetőség közül másodikként a rendelkezésre álló pénz hatékony beosztása végzett, megelőzve ezzel a saját megtakarítás meglétét is. A negyedik a szülők pénzügyi támogatása, amely a biztosítás meglétét előzte meg – ez bő 7 százalék szerint a legfontosabb szempont.
A kutatás eredményei szerint a nyugdíjcélú megtakarítások még nem jelentenek prioritást a Z generáció tagjainak, csak bő egytizedük véli úgy, hogy fontos célról van szó, és el is kezdte a takarékoskodást. Harminc százalékuk szerint fontos ez a cél, de még nem itt van a fókusz, 28 százalék pedig azt válaszolta, hogy jó lenne, de még nincs miből. Ettől függetlenül a megkérdezettek fele nyugalomra és anyagi biztonságra vágyik idősebb korában:
A kiegyensúlyozott jövőhöz szükséges két legfontosabb dologként a legtöbben a stabil, jól fizető munkahelyet említették (77 százalék), de magas említési arányt ért el a fizikai és a mentális egészség (48 százalék), valamint a piacképes tudás (33 százalék) is.
Az anyagi és egzisztenciális biztonság eléréséhez szükséges tényezők közötti hét elemből álló rangsorban a karrierépítés végzett az élen (29 százalék), miközben a teljes életút megtervezését a fiatalok ötöde ítélte a legfontosabbnak. A családalapítás 17 százaléknál került az első helyre, de a ház, a lakás megvásárlása is sokaknál – 14 százaléknál – kiemelt jelentőségű.
A felmérés eredménye szerint a 20–30 év közötti fiatalok 60 százaléka legfeljebb ötéves időtávra tervez előre, ezen belül is igen magas, 33 százalék körüli a maximum egy-két évben gondolkodók aránya.
A válaszadók fele szokott rendszeresen – akár szórakozási, akár pihenési céllal – külföldre utazni. A rendszeresen külföldre utazók 62 százaléka mindig köt utasbiztosítást, 46 százalékuk pedig online teszi meg ezt. Ugyanakkor a válaszadók ötöde csak különleges esetekben biztosítja magát, 18 százalékuk pedig soha nem él ezzel a lehetőséggel. Az utasbiztosítási konstrukciók közül a válaszadók legnagyobb hányada – 26 százaléka – egyértelműen az ár alapján választ, míg 18 százalék a jól bevált, megszokott biztosítóját keresi. Kilenc százaléknak a gyorsaság a fő szempont, vagyis ők a legegyszerűbben, online elérhető termék mellett döntenek.
A Z generáció tagjai a fesztiválok alatt is igyekeznek gondoskodni a biztonságukról. Általában barátokkal érkeznek, akikre támaszkodni lehet baj esetén, feltérképezik az elsősegélynyújtó helyeket, a kijáratokat, és persze figyelnek arra, hogy folyamatosan elérhetők legyenek.
