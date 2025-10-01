Deviza
Auchan Go: így teljesít az automata üzlet

Összegezte tesztidőszakának tapasztalatait a francia központú multinacionális áruházlánc. Az Auchan Go fél évvel a tavaszi nyitás után elnyerte Az Év Automatizált Üzlete díjat. A főként negyven év alattiak által látogatott, személyzet nélküli bolt a tesztidőszakban bebizonyította, hogy van létjogosultsága a hazai piacon. A vásárlók átlagosan két perc alatt végeznek, és leginkább az éjszakai és hétvégi órákban térnek be alapvető élelmiszerekért és italokért.
VG
2025.10.01, 13:10
Frissítve: 2025.10.01, 14:10

Sikeres tesztidőszakon van túl az Auchan Go, a Trade Magazin szakmai elismerése mellett a vásárlói adatok is a koncepció sikerét igazolják. Az áprilisban a Bikás parkban átadott, mesterséges intelligencia által vezérelt üzlet forgalma folyamatosan nő, és a kezdeti kihívások után mára egy stabilan működő, a környékbeliek számára fontos orientációs ponttá vált.

Az Auchan Go lett "Az Év Automatizált Üzlete".
Az Auchan Go lett az év automatizált üzlete / Fotó: Auchan

Az Auchan szerdai közleménye szerint a tavaszi indulás óta eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a nonstop nyitva tartó, személyzet nélküli üzletre valós piaci igény mutatkozik. Az Auchan friss közleménye szerint a forgalom a vártnál ugyan lassabban indult be, de a vásárlói érdeklődés folyamatosan erősödik. A legforgalmasabb időszakoknak a hétvégék és a munkaszüneti napok bizonyultak, amikor a hagyományos üzletek zárva tartanak: az éjszakai órákban, éjfél és hajnali három óra között is rendszeres a vásárlás, ami a nyári hónapokban volt a legjellemzőbb.

Auchan Go: a fiatalok boltja

A boltnak egyértelműen a fiatalabb generációt sikerült a legjobban megszólítania: a vásárlók több mint 80 százaléka 40 év alatti. Az átlagos kosárérték 2000 forint körül alakul, ami jelzi, hogy a vevők jellemzően kevés, hirtelen szükségessé váló termékért térnek be.

A legnépszerűbb árucikkek az alkoholmentes italok és az olyan alapvető élelmiszerek, mint a tej, felvágott, sajt, olaj és liszt. 

A visszatérő vásárlók bátrabban pakolnak a virtuális kosarukba, esetükben nem ritkák a 15 terméknél nagyobb tranzakciók sem. A kínálat dinamikusan alkalmazkodik az igényekhez: míg nyáron a jégkrémekből, az ősz beköszöntével már a mirelit pizzákból szélesebb a választék.

Két perc alatt a kasszánál

A digitális megoldások bevezetése nem volt zökkenőmentes. A tapasztalatok szerint az OkAuchan applikáció használata kezdetben többeknek kihívást jelentett, ezért a vállalat oktatóanyagokkal és az alkalmazás továbbfejlesztésével segítette a felhasználókat. 

Az erőfeszítések meghozták gyümölcsüket: 

  • az első vásárlások során átlagosan öt percet töltöttek a boltban, 
  • a rutinos vevők már két perc alatt végeznek. 

A pilotidőszak alatt a rendszer stabilan működött, a kisebb internetes problémákat orvosolták, a mesterséges intelligencián alapuló megfigyelőrendszer pedig hatékonyan azonosította a visszaélési kísérleteket, amelyeket a rendőrség bevonásával kezeltek.

A vásárlói visszajelzések túlnyomórészt pozitívak, bár az adatvédelemmel kapcsolatban több kérdés is felmerült. Az Auchan erre reagálva hangsúlyozta, hogy mindenben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járnak el. Az üzlet mára a környék lakói számára egyfajta találkozási ponttá vált, amit a vállalat által rendezett és zöldített környezet is elősegít. A koncepció sikerét mutatja, hogy már több megkeresés is érkezett újabb egységek nyitására, elsősorban logisztikai és ipari parkokból.

„Sok munkát fektettünk az Auchan Góba, és még sok dolgunk lesz a működés finomhangolásával, de a fogadtatása biztató. Ezt húzza alá a most elnyert díj is, amire nagyon büszkék vagyunk. Az Auchan Go a maga 18 négyzetméterével az üzletportfóliónk egyik véglete, a másik a 15 ezer négyzetméteres dunakeszi hipermarketünk. Ez a két üzlet jól példázza, hogy a jövőben a legkülönfélébb vásárlói igényre igyekszünk választ adni a bolttípusok tekintetében is” – idézi a közlemény Vincze Gézát, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatóját.

Hozzátette, hogy az első fél év adatai igazolták, hogy a gyors, kényelmes és éjjel-nappal elérhető vásárlási forma hosszú távon értéket teremthet a hazai kereskedelemben, amit a Trade Magazin Az Év automatizált üzlete díjjal is elismert.

A bolt nyitásakor a Világgazdaság is részt vett a sajtóbejáráson, az erről készült videós anyagot alább tekinthetik meg:

 

