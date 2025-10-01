Auchan Go: így teljesít az automata üzlet

Sikeres tesztidőszakon van túl az Auchan Go, a Trade Magazin szakmai elismerése mellett a vásárlói adatok is a koncepció sikerét igazolják. Az áprilisban a Bikás parkban átadott, mesterséges intelligencia által vezérelt üzlet forgalma folyamatosan nő, és a kezdeti kihívások után mára egy stabilan működő, a környékbeliek számára fontos orientációs ponttá vált.

Az Auchan Go lett az év automatizált üzlete / Fotó: Auchan

Az Auchan szerdai közleménye szerint a tavaszi indulás óta eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a nonstop nyitva tartó, személyzet nélküli üzletre valós piaci igény mutatkozik. Az Auchan friss közleménye szerint a forgalom a vártnál ugyan lassabban indult be, de a vásárlói érdeklődés folyamatosan erősödik. A legforgalmasabb időszakoknak a hétvégék és a munkaszüneti napok bizonyultak, amikor a hagyományos üzletek zárva tartanak: az éjszakai órákban, éjfél és hajnali három óra között is rendszeres a vásárlás, ami a nyári hónapokban volt a legjellemzőbb.

Auchan Go: a fiatalok boltja

A boltnak egyértelműen a fiatalabb generációt sikerült a legjobban megszólítania: a vásárlók több mint 80 százaléka 40 év alatti. Az átlagos kosárérték 2000 forint körül alakul, ami jelzi, hogy a vevők jellemzően kevés, hirtelen szükségessé váló termékért térnek be.

A legnépszerűbb árucikkek az alkoholmentes italok és az olyan alapvető élelmiszerek, mint a tej, felvágott, sajt, olaj és liszt.

A visszatérő vásárlók bátrabban pakolnak a virtuális kosarukba, esetükben nem ritkák a 15 terméknél nagyobb tranzakciók sem. A kínálat dinamikusan alkalmazkodik az igényekhez: míg nyáron a jégkrémekből, az ősz beköszöntével már a mirelit pizzákból szélesebb a választék.

Két perc alatt a kasszánál

A digitális megoldások bevezetése nem volt zökkenőmentes. A tapasztalatok szerint az OkAuchan applikáció használata kezdetben többeknek kihívást jelentett, ezért a vállalat oktatóanyagokkal és az alkalmazás továbbfejlesztésével segítette a felhasználókat.

Az erőfeszítések meghozták gyümölcsüket:

az első vásárlások során átlagosan öt percet töltöttek a boltban,

a rutinos vevők már két perc alatt végeznek.

A pilotidőszak alatt a rendszer stabilan működött, a kisebb internetes problémákat orvosolták, a mesterséges intelligencián alapuló megfigyelőrendszer pedig hatékonyan azonosította a visszaélési kísérleteket, amelyeket a rendőrség bevonásával kezeltek.