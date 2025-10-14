Váratlanul meggondolhatta magát a BYD: mégsem ott építheti meg az új európai gyárát, mint mondta – teljesen más helyszín merült fel
A BYD továbbra sem tett konkrét lépéseket a törökországi Manisában épülő gyárral kapcsolatban, a spanyolországi gyárépítési hírek megjelenésével pedig kérdésessé vált az üzem jövője – ezt írja a török sajtó. Az aggodalmak azok után erősödtek fel, hogy a Reuters kedd délután azt írta, hogy Európában a harmadik gyárát építheti fel Spanyolországban a BYD. Eddig arról lehetett tudni, hogy a kínai tulajdonú autóipar vállalat, a világ vezető elektromosautó-gyártója jelenleg Szegeden és a törökországi Manisában épít üzemet, hogy ezzel kikerülje a vámokat.
BYD: Spanyolországban épülhet a harmadik gyár
Egy forrás a Reutersnek elmondta: „Spanyolország nagyon vonzó ország a BYD számára, mind a termelési költségek, mind a tisztaenergia-infrastruktúra tekintetében.” Alberto De Aza, a BYD spanyolországi és portugáliai országigazgatója a múlt hónapban azt is elmondta:
Spanyolország erős ipari infrastruktúrájával és olcsó áramával ideális ország a BYD európai termelési hálózatának bővítéséhez.
A spanyol kormány az elmúlt években átfogó intézkedéseket vezetett be az elektromos járművek gyártásának ösztönzésére. Olyan óriások, mint a Volkswagen és a Stellantis, rendelkeznek befektetésekkel az országban.
Ugyanakkor a forrás megjegyezte, hogy a BYD még nem hozott végleges döntést, de Spanyolország „egy lépéssel előrébb jár”. A forrás szerint a gyár helyszínéről 2025 végéig döntés születik, és jóváhagyásra benyújtják a kínai szabályozó hatóságoknak.
Nem történt még egy kapavágás sem Törökországban
Az Alanya a spanyolországi gyár híre után azt írja, hogy a BYD továbbra sem tett konkrét lépéseket a Törökországban épülő manisai gyárral kapcsolatban. A tavaly aláírt megállapodás szerint a gyár éves termelési kapacitása 150 ezer jármű lett volna, és 2026-ban kezdte volna meg működését.
Az építkezés azonban az elmúlt hónapokban sem kezdődött meg, és a helyszínen semmilyen munka nem történt.
Szakértők ráadásul úgy vélik, hogy a kínai óriás célkitűzése, hogy az Európai Unión belüli termeljen, háttérbe szorította a törökországi befektetéseit.
Mindez azért is érdekes, mert júliusban még éppen a Reuters írta névtelen forrásokra hivatkozva, hogy a kínai autógyártó csak 2026-ban kezdené el a tömeggyártást Szegeden, ahol a kapacitását a korábban tervezettnél lassabban pörgetné fel, mivel a gyár a tervezettnél több autót készítene el törökországi üzemében.
A hírt azonnal cáfolta Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, kormánybiztos, aki a Facebook-bejegyzésében több képpel szemléltette, hogy miért képtelenségek ezek az állítások. Míg a török beruházás munkálatai jóformán el se indultak, addig Magyarországon az építkezés a végéhez közeledik. Ráadásul ellentmond a magyarországi termelés visszafogásának az is, hogy a BYD időközben bejelentette: a vállalat európai központja Magyarországon lesz. Tehát a Reuters nyári értesülését maga a török sajtó is megcáfolja.
Az év végén indulhat el a szegedi BYD-gyár
Egy biztos, jelenleg a szegedi BYD-gyár van a legközelebb ahhoz, hogy legördüljön az első jármű a gyártószalagokról. „Továbbra is az a tervünk, hogy az év végén elinduljon a gyártás, majd a felfutás után minél hamarabb kiszolgáljuk Európát” – ezt mondta a Világgazdaságnak Erhardt Péter, a BYD Hungary PR-menedzsere pár hete. A szegedi BYD-gyár felépülésével kapcsolatban is időről időre felmerülnek kételyek. A Szegeder cikkében több képet is közölt a beruházás állásáról, a cikk írója a képsorozat alapján arra a következtetésre jutott: nehéz elképzelni, hogy a szegedi üzemben már az év végén megindul az első autók összeszerelése.
Erhardt Péter azt elismerte, hogy a présüzem és a fényezőcsarnok egy későbbi fázisban csatlakozik, de azok is el fognak készülni. Ezek alapján a leghamarabb az összeszerelő csarnok valósulhat, ahol már azelőtt megindulhat a gyártás, hogy minden üzemegység építése befejeződne.
A szeptemberi müncheni autószalonon is téma volt a Szegedi BYD-gyár jövője. Stella Li, a vállalat ügyvezető alelnöke ott jelentette be, hogy a Dolphin Surf kisautó gyártása még az év vége előtt elkezdődik Szegeden. Mindez pedig azért is lényeges a kínai cégnek, mert a BYD így elkerüli a kínai villanyautókra kivetett vámokat, mivel jelenleg a korábbi 10 százalék helyett 27 százalékos vám sújtja a kínai gyártásból érkező BYD modelleket.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 2023 decemberében jelentette be, hogy első európai gyárát Szegeden építi fel a BYD. A cég igazgatósága a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel 224 tárgyalási fordulót követően döntött hazánk mellett. A több ezer új munkahelyet létrehozó kínai óriás az akkumulátorgyártás és a vegyipari tevékenységek kivételével a teljes gyártási folyamatot itt valósítja meg. A beruházás költsége mintegy 4,5 milliárd dollár, ez az egyik legnagyobb ilyen fejlesztés Magyarországon.
Egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az egyre kisebb európai piacból a kínai márkák. Ha folytatódik a trend, akkor az európai cégek kénytelenek lesznek autógyárakat bezárni, azonban a szakszervezetek ereje miatt ez nem feltétlenül egyszerű.