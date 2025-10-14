Váratlanul meggondolhatta magát a BYD: mégsem ott építheti meg az új európai gyárát, mint mondta – teljesen más helyszín merült fel

A BYD továbbra sem tett konkrét lépéseket a törökországi Manisában épülő gyárral kapcsolatban, a spanyolországi gyárépítési hírek megjelenésével pedig kérdésessé vált az üzem jövője – ezt írja a török sajtó. Az aggodalmak azok után erősödtek fel, hogy a Reuters kedd délután azt írta, hogy Európában a harmadik gyárát építheti fel Spanyolországban a BYD. Eddig arról lehetett tudni, hogy a kínai tulajdonú autóipar vállalat, a világ vezető elektromosautó-gyártója jelenleg Szegeden és a törökországi Manisában épít üzemet, hogy ezzel kikerülje a vámokat.

BYD: lehet, hogy bukták a törökök, még egy kapavágás sem történt Manisában / Fotó: Facebook

BYD: Spanyolországban épülhet a harmadik gyár

Egy forrás a Reutersnek elmondta: „Spanyolország nagyon vonzó ország a BYD számára, mind a termelési költségek, mind a tisztaenergia-infrastruktúra tekintetében.” Alberto De Aza, a BYD spanyolországi és portugáliai országigazgatója a múlt hónapban azt is elmondta:

Spanyolország erős ipari infrastruktúrájával és olcsó áramával ideális ország a BYD európai termelési hálózatának bővítéséhez.

A spanyol kormány az elmúlt években átfogó intézkedéseket vezetett be az elektromos járművek gyártásának ösztönzésére. Olyan óriások, mint a Volkswagen és a Stellantis, rendelkeznek befektetésekkel az országban.

Ugyanakkor a forrás megjegyezte, hogy a BYD még nem hozott végleges döntést, de Spanyolország „egy lépéssel előrébb jár”. A forrás szerint a gyár helyszínéről 2025 végéig döntés születik, és jóváhagyásra benyújtják a kínai szabályozó hatóságoknak.

Nem történt még egy kapavágás sem Törökországban

Az Alanya a spanyolországi gyár híre után azt írja, hogy a BYD továbbra sem tett konkrét lépéseket a Törökországban épülő manisai gyárral kapcsolatban. A tavaly aláírt megállapodás szerint a gyár éves termelési kapacitása 150 ezer jármű lett volna, és 2026-ban kezdte volna meg működését.

Az építkezés azonban az elmúlt hónapokban sem kezdődött meg, és a helyszínen semmilyen munka nem történt.

Szakértők ráadásul úgy vélik, hogy a kínai óriás célkitűzése, hogy az Európai Unión belüli termeljen, háttérbe szorította a törökországi befektetéseit.