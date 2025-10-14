Áttörés a tengeri szállításban: új útvonalon érkezett az első hajó Kínából Európába – felére csökkenhet a szállítási idő

Feleannyi idő alatt érkezett meg a hagyományos útvonalhoz képest az első, az északi-sarkvidéki tengeri útvonalat választó tranzitjárat Kínából Európába – derül ki a Roszatom orosz állami nukleáris energetikai vállalat közleményéből.

Az északi-tengeri útvonal jóval gyorsabbá teheti a szállítást / Fotó: GE_4530 / Shutterstock (illusztráció)

Huszonötezer tonna áru érkezett az Északi-tengeren

Mint írták, az első konténeres tranzitjárat október 13-án érkezett meg a brit Felixstove kikötőbe Kínából, ahonnan szeptember 23-án indult el útjára Ningbo kikötőjéből. A fedélzetén közel 25 ezer tonna össztömegű konténert szállító óceánjáró október elsején érte el az Északi-tengert, és a felixstove-i kirakodás után más európai kikötőkbe halad tovább.

A Roszatom arra is felhívta a figyelmet, hogy

az orosz sarkvidéken át vezető út húsz napig tartott, ami gyakorlatilag feleannyi, mint ha a hagyományos déli útvonalakat vette volna igénybe.

Mindez akkor következik be, amikor a konténeres szállítási díjak már egyébként is mélypontra estek a Drewry tanácsadó cég adatai szerint, melyek ráadásul még a gázai háborút lezáró béke előtti helyzetet tükrözik. A jemeni húszik mindeddig a gázai konfliktusra hivatkozva intéztek támadásokat a Vörös-tengeren áthaladó hajók ellen, kerülő útra késztetve számos óceánjárót. Ha a béke beköszöntével a támadások abbamaradnak, a tengeri szállítmányozási díjak tovább eshetnek, amit az Északi-tengeren áthaladó útvonal megnyitása tovább gyorsíthat.