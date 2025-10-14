Deviza
EUR/HUF391.54 -0.04% USD/HUF337.38 -0.4% GBP/HUF449.44 -0.49% CHF/HUF421.05 0% PLN/HUF91.85 -0.1% RON/HUF76.94 -0.08% CZK/HUF16.11 0% EUR/HUF391.54 -0.04% USD/HUF337.38 -0.4% GBP/HUF449.44 -0.49% CHF/HUF421.05 0% PLN/HUF91.85 -0.1% RON/HUF76.94 -0.08% CZK/HUF16.11 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,389.83 -0.21% MTELEKOM1,804 +0.56% MOL2,746 -1.72% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,380 -0.48% OPUS552 +0.36% ANY7,280 -1.09% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 0% BUMIX9,623.05 +0.31% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,200.22 -0.34% BUX102,389.83 -0.21% MTELEKOM1,804 +0.56% MOL2,746 -1.72% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,380 -0.48% OPUS552 +0.36% ANY7,280 -1.09% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 0% BUMIX9,623.05 +0.31% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,200.22 -0.34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Északi-tenger
Európa
tengeri szállítás
Kína

Áttörés a tengeri szállításban: új útvonalon érkezett az első hajó Kínából Európába – felére csökkenhet a szállítási idő

A tengeri szállítás ára már most is mélyponton van, de ha beindul az új útvonal, még tovább eshetnek az árak. Az Északi-tengeren majdnem 25 ezer tonnányi konténer érkezett Európába.
VG/MTI
2025.10.14, 18:51

Feleannyi idő alatt érkezett meg a hagyományos útvonalhoz képest az első, az északi-sarkvidéki tengeri útvonalat választó tranzitjárat Kínából Európába – derül ki a Roszatom orosz állami nukleáris energetikai vállalat közleményéből.

Aerial,Top,View,Of,Cargo,Ship,With,Contrail,In,The
Az északi-tengeri útvonal jóval gyorsabbá teheti a szállítást / Fotó: GE_4530 / Shutterstock (illusztráció)

Huszonötezer tonna áru érkezett az Északi-tengeren

Mint írták, az első konténeres tranzitjárat október 13-án érkezett meg a brit Felixstove kikötőbe Kínából, ahonnan szeptember 23-án indult el útjára Ningbo kikötőjéből. A fedélzetén közel 25 ezer tonna össztömegű konténert szállító óceánjáró október elsején érte el az Északi-tengert, és a felixstove-i kirakodás után más európai kikötőkbe halad tovább.

A Roszatom arra is felhívta a figyelmet, hogy 

az orosz sarkvidéken át vezető út húsz napig tartott, ami gyakorlatilag feleannyi, mint ha a hagyományos déli útvonalakat vette volna igénybe.

Mindez akkor következik be, amikor a konténeres szállítási díjak már egyébként is mélypontra estek a Drewry tanácsadó cég adatai szerint, melyek ráadásul még a gázai háborút lezáró béke előtti helyzetet tükrözik. A jemeni húszik mindeddig a gázai konfliktusra hivatkozva intéztek támadásokat a Vörös-tengeren áthaladó hajók ellen, kerülő útra késztetve számos óceánjárót. Ha a béke beköszöntével a támadások abbamaradnak, a tengeri szállítmányozási díjak tovább eshetnek, amit az Északi-tengeren áthaladó útvonal megnyitása tovább gyorsíthat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu