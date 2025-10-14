Megvan az időpont, mikor fogy el az üzemanyag Szerbiában: Vucic leült az oroszokkal

A Gazpromnyeft igazgatótanácsának elnökével, Alekszandr Gyukovval tárgyalt Aleksandar Vucic szerb elnök, majd egy, az Instagramra feltöltött videóüzenetben számolt be a történtekről.

Vucic a NIS államosítását korábban már kizárta / Fotó: Anadolu via AFP

Mi lesz a szerb olajvállalattal?

A megbeszélés témája természetesen a Gazpromnyeft 44,9 és a Gazprom 11,3 százalékos tulajdonában lévő szerb olajtársaság, a NIS volt, mely ellen a hónap elején léptek életbe az amerikai szankciók az orosz tulajdonrész miatt. A vállalat pancsovai finomítóját ellátó horvát vezetéküzemeltető, a Janaf már le is állította a szállításokat a szerb vállalat számára.

Vucic, aki a videóhoz fűzött szöveges kommentárja szerint nemcsak Gyukovval, hanem Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel is tárgyalt, méltatta az orosz fél nyitottságát, konstruktivitását és őszinteségét, egyúttal biztosította Szerbia népét arról is, hogy nem kell olaj- vagy olajszármazék-hiánytól, energiaválságtól tartani az országban a NIS elleni szankciók ellenére sem.

A szerb olajtársaság ellen még januárban vezetett be szankciókat az Egyesült Államok az orosz tulajdon miatt, ám azok életbe lépését már többször elhalasztották, végül október 8-án léptek életbe. A szerb államfő szerint az oroszok megértették az üzenetüket, és ők is megértik az oroszok érdekeit, valamint mindent meg fognak tenni Szerbia stratégiai érdekeinek az érvényesítésében – írja a B92 szerb üzleti portál.

Vucic nem számolt be megoldásról, ám szerinte olajhiánytól nem kell tartani

Ugyanakkor Vucic nem számolt be semmiféle megoldásról, miután

A szerb elnök számára az is fejfájást okozhat, hogy az oroszok csak az év végéig hosszabbítanák meg gázszállítási szerződésüket az országgal, ami jelentős kockázat déli szomszédunk számára a téli hónapokban. Vucicra így egyszerre nehezedik nyomás amerikai és orosz részről is.

Korábban Vucic azt közölte, hogy a szállítások leállása miatt novemberig működhet Szerbia egyetlen finomítója, de az ország jelentős készletekkel rendelkezik finomított termékekből is. A szerb elnök szerint a készletekben 342 ezer tonna gázolaj, több mint 66 ezer tonna benzin található, míg a Szerbiai Villanygazdaság (EPS) egy egész évre elegendő a fűtőolajjal rendelkezik: az év végéig nem lesz probléma az üzemanyag-ellátással. Dízelből, benzinből, ólommentes üzemanyagból és fűtőolajból is megfelelő mennyiség áll rendelkezésre a tartalékokban, és minden tárolókapacitás megtelt.