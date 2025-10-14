„Kirúgtak mindenkit, hogy aztán egy fillért se takarítsanak meg" – Ficóék kőkemény megszorításokkal csökkentenék a hiányt, Szlovákiára nehéz menet vár

A szlovák költségvetés 27,8 milliárd euró bevétellel és 33,5 milliárd euró kiadással számol, ami pedig a teljes államháztartást illeti, 62 milliárd euró áll a bevételi oldalon (a GDP 43 százaléka) és 67,9 milliárd euró (a GDP 47,1 százaléka) a kiadási oldalon, azaz a deficitet 5,9 milliárd euróra tervezik, ami a GDP 4,1 százalékának felel meg.

Robert Fico miniszterelnök: kényszerpályán a szlovák költségvetés / Fotó: AFP

A 2,7 milliárdos takarékossági csomag révén tehát jövőre a hazai össztermékhez viszonyított államháztartási hiány 4,1 százalékra mérséklődhet az idei 5 százalékról. Azonban a korábbi két konszolidációs csomaggal is csupán annyit sikerült elérni, hogy az államháztartási hiány 5 százalékos szinten fagyott be.

A szlovák költségvetési tanács arra figyelmeztet, ha 2027-ben nem folytatják a takarékosságot, akkor a hiány újra felugrik 5 százalékra. A kormány elképzelése szerint a deficit

2027-ben 3,5 százalékra,

2028-ban pedig 2,8 százalékra mérséklődik,

de csak abban az esetben, ha az elkövetkező két évben a további két takarékossági csomag keretében a GDP 1,8 százalékának megfelelő összeget takarítanak meg,

ami újabb 2,8 milliárd euróra rúgó takarékosságot feltételez.

Hiába a csomagok, tovább nő az államadósság

Ráadásul még így is tovább nő az államadósság.

Tavaly a GDP-hez mért államadósság 59,3 százalékra rúgott, idén 61,5 százalékra kúszik fel, ami 2028-ban 64 százalék lesz akkor is, ha a további konszolidációs csomagokat maradéktalanul végrehajtják.

Ez viszont kérdéses, mivelhogy 2027 választási év lesz, illetve a jövő évi csomag is féloldalasra sikeredett. Például az állam képtelen volt a saját működési költségeit a vállalt módon, azaz 1,3 milliárd euróval csökkenteni, mint ahogy képtelen az államapparátusban dolgozók számát is visszavágni – pedig ezt ígérte.

Viliam Páleník, a Szlovák Tudományos Akadémia közgazdasági intézetének elemzője így fogalmazott az állami kiadáscsökkentésről:

A kormány ebben az évben azt ígérte, hogy 140 milliót takarít meg a hivatalnokokon, az államapparátuson, majd ezt a számot 40 millióra mérsékelte, hogy végül egy fillért se takarítson meg. Éppen ezért az ilyen kabinettől nem várható el, hogy jövőre 1,3 milliárd eurónyi összeget takarítson meg saját működésén.

Ami pedig az állami alkalmazottak létszámát illeti, az várhatóan

az idei 229 ezerről 233 ezerre nő, és

ha az önkormányzatokat is figyelembe vesszük, akkor az összesített létszám az idei 445 ezerről jövőre 450 ezerre duzzadhat.

Ez megmutatkozik a bérköltségeken is, hiszen

tavaly e célra 13,4 milliárdot szántak,

jövőre pedig már 14,5 milliárd eurót – miközben az ágazatban 2026-ban bérstop lesz.

Egyszeri tételek kiesése is sújtja a szlovák költségvetés egyenlegét

Az is gondot okoz, hogy a jövő évi intézkedések egyszeri, egy évre vonatkozó tételeket is tartalmaznak, például az állami alkalmazottak bérstopja és két államünnep átmeneti munkanappá nyilvánítása. Ezek 2027-ben elvileg már nem lesznek érvényben, ez esetben viszont más tételeket kellene (a választási évben) még durvábban visszavágni a takarékosság folytatása érdekében.