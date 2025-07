Szó sincs a BYD terveinek változásáról - cáfol a HIPA vezére

A HIPA közleménye felidézi, hogy a májusban bejelentett döntés szerint az egyik, 105,1 millió euró értékű projekt célja egy vezetéstechnológiai rendszer kidolgozása, amely a mesterséges intelligenciára építve lehetővé teszi a járművek önálló tanulását a vezetési szituációkról valós időben gyűjtött adatok elemzése alapján. A másik kutatás-fejlesztési beruházás pedig még nagyobb volumenű, 141 millió euró értéket képvisel, és a BYD hajtáslánc-technológiájának továbbfejlesztésére, az elektromos járművek teljesítményének és energiahatékonyságának növelésére irányul.

Mindezen túl a kínai vállalat nemrég azt is bejelentette, hogy a BYD a már 2017 óta működő komáromi üzemében elektromos buszok mellett elektromos meghajtású teherautókat is gyárt majd, ami nemcsak új termékpalettát és fejlett technológiát, hanem 620 új munkahelyet is jelent a Duna-parti városnak.