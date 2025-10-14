Hollywood új királya készül trónra lépni: akkora médiabirodalom van születőben, amely a Netflixet és a Disney-t is sarokba szoríthatja
Hollywoodban megint forr a levegő. Alig fejeződött be a Paramount és a Skydance fúziója, David Ellison, a Paramount vezérigazgatója máris újabb gigamegállapodásra készül: a Warner Bros. Discovery felvásárlására. Az ajánlat – mintegy 20 dollár részvényenként – első körben kevésnek bizonyult, a Warner vezetése elutasította, de az időzítés nem véletlen: Ellison most akar lecsapni, mielőtt a Warner kettéválik, és értékesebb darabokban szóródik szét a piacon. Az óra ketyeg, a Paramountnak pedig úgy tűnik, hogy nagyon szüksége lenne a Warnerre, szóval a kérdés adott: miért érné meg nekik ez a felvásárlás, és miért lehet mégis csábító a Warner számára is, ha sikerül okosan elsimítani az adósságokat?
A Paramount Skydance jelenleg az egyik legizgalmasabb új formáció a médiapiacon. A fiatalabb Ellison – Larry Ellison Oracle-alapító fia – 8 milliárd dolláros üzlettel olvasztotta egybe a család pénzét, a Skydance filmstúdiót és a Paramountot, mely a CBS, a Nickelodeon, az MTV és a Paramount Pictures otthona. A cél világos: létrehozni egy olyan tartalom- és streamingóriást, mely felveszi a versenyt a Disney-vel, a Netflixszel és az Amazonnal. Ehhez azonban hiányzik még valami: a méret és a presztízs, amit a Warner meg tudna adni. Az HBO, a Warner stúdiói, a DC-univerzum, a CNN és a Discovery tartalmai együtt olyan portfóliót alkotnának, mely a világ szinte minden piacán jelen van.
Egy egyesített streamingplatform (Paramount+ és HBO Max) révén az új óriás akár 150-160 millió előfizetőt is elérhetne
– ez a Netflix és a Disney mögött a harmadik helyre emelné őket globálisan.
Miért éri meg a Paramountnak?
A Warner megszerzésével a Paramount Skydance egy csapásra a világ egyik legnagyobb IP-házává válna. Ellison ezt hangsúlyozta a közelmúltban: a siker kulcsa az, hogy „többet, ne kevesebbet gyártsunk”: több filmet, több sorozatot, több történetet. Egy ilyen egyesülés után az új vállalat olyan portfóliót birtokolna, amelyből akár külön streamingországokat lehetne építeni: a Star Trektől a Trónok harcáig, a Mission: Impossible-től a Batmanig.
Bár a Paramount+ előfizetőszáma nő (79 millió fölött), a platform még mindig küzd a profitabilitásért. Egy integráció a Warner HBO Max szolgáltatásával hatalmas technológiai, reklám- és marketingszinergiát hozna, csökkentve a párhuzamos költségeket és növelve az elérhető előfizetői bázist. Egyszerűen szólva:
a Paramount+ önmagában túl kicsi a Netflixhez és Disney-hez képest, de a Warnerrel együtt már ütőképes lenne.
A Warner lineáris tévés és nemzetközi disztribúciós hálózata új piacokat nyitna a Paramount számára, míg a CBS- és MTV-csatornák erős amerikai hátországot biztosítanának. Az egyesülés után az új médiabirodalom a reklám- és sportjogpiacon is domináns szereplő lehetne. Ellison szerint a Paramount kisebb és „barátságosabb” cég, mint a Disney vagy a Comcast, ezért a washingtoni hatóságok könnyebben rábólintanának egy ilyen üzletre.
Mit profitálna a felvásárlásból a Warner?
A Warner Bros. Discovery jelenlegi helyzete ellentmondásos. A vállalat értékes portfólióval rendelkezik, de 42 milliárd dolláros piaci értéke mellett több mint 40 milliárd dollárnyi adósságot görget maga előtt – zömében az AT&T-től örökölt hiteleket. Ez a teher a streamingnövekedés és a reklámbevételek visszaesése közepette egyre nehezebben tartható.
David Zaslav, a WBD vezérigazgatója ezért döntött úgy, hogy kettéválasztja a vállalatot:
- az egyik rész a stúdiók és a streaming (HBO és Warner Bros.),
- a másik a kábelhálózatok és hírcsatornák (Discovery, CNN stb.), melyek továbbviszik az adósság nagyobb részét. Eredetileg 2025 tavaszára ígérték a felosztást, de a folyamat elhúzódott, és jelenleg is tartanak az előkészületek a két egység – a stúdiók és streaming, illetve a lineáris tévés részleg – szétválasztására. Zaslav ezzel szeretné „felszabadítani” a Warner kreatív és prémiummárkáit, hogy tisztább célpontként állhassanak a potenciális vevők elé.
És pontosan itt jön a képbe Ellison:
ha a Paramount még a felosztás előtt megszerzi a Warnert, akkor maga döntheti el, hogyan osszák szét a vállalatot, és ezzel elérheti, hogy az adósság nagy része a kevésbé értékes, lineáris tévés üzletágnál maradjon,
míg a stúdiók és a streamingrészlegek tisztább pénzügyi helyzetben kerüljenek az új tulajdon alá. Magyarán a Paramount egy sokkal tisztább, pénzügyileg egészségesebb Warner-üzletágat kapna meg – a stúdiókat és a streamingszolgáltatást –, miközben a kábeles terhek a másik egységnél maradnának. Ez a forgatókönyv mindkét félnek kedvező lehet: a Warner megszabadulhatna az adósság egy részétől, miközben prémiumárat kapna a stúdióiért, közben pedig a Paramount egy erős, de már megtisztított médiaportfólióhoz juthatna, amivel azonnal a Disney mögé léphetne a ranglétrán.
A pénz és az ego kérdése – nem lehet eltekinteni a tartozásoktól
A tárgyalások jelenleg a pénzen állnak vagy buknak. A Paramount 20 dolláros részvényenkénti ajánlata alig 17 százalékos prémiumot jelent a Warner jelenlegi árfolyamához képest, Zaslav viszont legalább 25-30 dollárt szeretne, főleg, ha a felosztás után külön is megmérettethetik az egységek. Elemzők szerint Ellison nem fog hátrálni. Az Apollo Global Managementtel már tárgyal egy pénzügyi partnerségről, és nem kizárt, hogy apja, Larry Ellison is beszáll a finanszírozásba. Egy magasabb, 50 milliárd dollár körüli ajánlat már nehezen lenne visszautasítható, különösen, ha gyors kifizetést és adósságrendezést is tartalmaz.
Ha a Paramount Skydance még a felosztás előtt vásárolna, az adósságcsomagot is örökölné – ez azonban csak átmeneti probléma lenne. Az új tulajdonos a kábelhálózatok különválasztásával és részleges értékesítésével könnyen átrendezhetné a terheket. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint:
- a Discovery-CNN részleg vinné tovább az adósság nagyját (akár 30-35 milliárd dollárt),
- míg a Warner-stúdiók és az HBO Max streaming már egy jóval karcsúbb, mintegy 10 milliárdos teherrel kerülnének a Paramounthoz.
A Netflix, a Disney és az Amazon olyan tőkefölénnyel rendelkezik, hogy a középméretű stúdiók – mint a Paramount – külön-külön már nem tudják tartani a tempót. Ahogy egy elemző fogalmazott: „A Paramountnak jobban kell ez az üzlet, mint a Warnernek.” De ez nem csupán kényszer: Ellison tényleg egy új Hollywoodot akar építeni, egy technológiailag modern, tartalmilag gazdag, de pénzügyileg fenntartható modellt.
A Warner megszerzése ehhez a leggyorsabb út, és ha sikerül úgy zsonglőrködni az adósságokkal, hogy a kreatív erő marad, a Paramount Skydance a következő évtized legnagyobb győztese lehet a médiafronton.