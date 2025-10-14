Hollywood új királya készül trónra lépni: akkora médiabirodalom van születőben, amely a Netflixet és a Disney-t is sarokba szoríthatja

Hollywoodban megint forr a levegő. Alig fejeződött be a Paramount és a Skydance fúziója, David Ellison, a Paramount vezérigazgatója máris újabb gigamegállapodásra készül: a Warner Bros. Discovery felvásárlására. Az ajánlat – mintegy 20 dollár részvényenként – első körben kevésnek bizonyult, a Warner vezetése elutasította, de az időzítés nem véletlen: Ellison most akar lecsapni, mielőtt a Warner kettéválik, és értékesebb darabokban szóródik szét a piacon. Az óra ketyeg, a Paramountnak pedig úgy tűnik, hogy nagyon szüksége lenne a Warnerre, szóval a kérdés adott: miért érné meg nekik ez a felvásárlás, és miért lehet mégis csábító a Warner számára is, ha sikerül okosan elsimítani az adósságokat?

Akkora médiabirodalom van születőben, amely a Netflixet és a Disney-t is sarokba szoríthatja – egy felvásárláson múlik minden / Fotó: Alexandre Fagundes

A Paramount Skydance jelenleg az egyik legizgalmasabb új formáció a médiapiacon. A fiatalabb Ellison – Larry Ellison Oracle-alapító fia – 8 milliárd dolláros üzlettel olvasztotta egybe a család pénzét, a Skydance filmstúdiót és a Paramountot, mely a CBS, a Nickelodeon, az MTV és a Paramount Pictures otthona. A cél világos: létrehozni egy olyan tartalom- és streamingóriást, mely felveszi a versenyt a Disney-vel, a Netflixszel és az Amazonnal. Ehhez azonban hiányzik még valami: a méret és a presztízs, amit a Warner meg tudna adni. Az HBO, a Warner stúdiói, a DC-univerzum, a CNN és a Discovery tartalmai együtt olyan portfóliót alkotnának, mely a világ szinte minden piacán jelen van.

Egy egyesített streamingplatform (Paramount+ és HBO Max) révén az új óriás akár 150-160 millió előfizetőt is elérhetne

– ez a Netflix és a Disney mögött a harmadik helyre emelné őket globálisan.

Miért éri meg a Paramountnak?

A Warner megszerzésével a Paramount Skydance egy csapásra a világ egyik legnagyobb IP-házává válna. Ellison ezt hangsúlyozta a közelmúltban: a siker kulcsa az, hogy „többet, ne kevesebbet gyártsunk”: több filmet, több sorozatot, több történetet. Egy ilyen egyesülés után az új vállalat olyan portfóliót birtokolna, amelyből akár külön streamingországokat lehetne építeni: a Star Trektől a Trónok harcáig, a Mission: Impossible-től a Batmanig.