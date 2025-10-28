Deviza
Hatalmas könnyítés jöhet a CSOK Plusznál: egy olyan kör járhat igazán jól, akiket eddig kihagytak – itt vannak a részletek

A kormány megkönnyítené a CSOK Plusz feltételeit: a várandós, 41 év feletti nők és az örökbefogadók is jogosultak lehetnek a kedvezményes hitelre. A CSOK Plusz módosítása 2026 januárjától léphet hatályba.
VG
2025.10.28., 09:19
Fotó: shutterstock

A kormány újabb módosítást tervez a CSOK Plusz támogatási rendszerében: az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet szerint változna a házaspárok életkorára vonatkozó feltétel, vagyis rugalmasabbá válna az a szabály, mely eddig sok családot kizárt a kedvezményes hitel lehetőségéből.

Újra megváltozik a CSOK Plusz: könnyítés jöhet a 41 év feletti anyáknak – a kormány enyhít az életkori szabályokon
Újra megváltozik a CSOK Plusz: könnyítés jöhet a 41 év feletti anyáknak – a kormány enyhít az életkori szabályokon / Fotó: Oatawa / Shutterstock

A CSOK Plusz a gyermeket vállaló fiatal házaspárok számára elérhető, államilag támogatott lakáshitel, melyet új vagy használt lakás vásárlására, illetve építkezésre is igénybe lehet venni. A jelenlegi szabályozás kimondja, hogy az igénylés pillanatában a feleség nem töltheti be a 41. életévét. Vagyis, 

ha a házaspár női tagja elmúlt 41, a család automatikusan kiesik a támogatotti körből.

Az elmúlt időszakban azonban volt egy fontos átmeneti könnyítés: a korhatár alól mentesülhetett az a nő, aki a hiteligénylés idején már várandós volt, és a magzat betöltötte a terhesség 12. hetét. Emellett az örökbe fogadó párokat is kedvezményben részesítette a rendszer – ha a házaspár az örökbefogadási kérelmét 2024. január 1. és 2025. december 31. között személyesen benyújtotta a gyámhatósághoz, akkor életkortól függetlenül igényelhette a CSOK Pluszt.

Ez a kivétel azonban 2025 végén lejárt volna, ami komoly érvágást jelentett volna az idősebb pároknak. Gyakorlatilag azok a házaspárok, ahol a feleség már betöltötte a 41. életévét, és az idei évben még nem esett teherbe, elesnének a támogatástól – még akkor is, ha jövőre vállalnának gyermeket. A magzat ugyanis a jelenlegi szabály szerint már nem tölthetné be idén a terhesség 12. hetét, így nem teljesülne a könnyítő feltétel.

A most társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet éppen ezen változtatna: véglegessé tenné az eddigi átmeneti szabályt. Ez azt jelentené, hogy 

a jövőben azok a házaspárok is jogosultak lennének a CSOK Pluszra, ahol a feleség már elmúlt 41 éves, és várandós lesz a hiteligénylés időpontjában. 

Az örökbefogadás továbbra is elfogadott feltétel maradna: a kérelmet személyesen kell előterjeszteni a gyámhatóságnál, 2024. január 1-jét követően. A Bankmonitor szakértői szerint ez a módosítás valóban érdemi segítséget jelenthet azoknak a családoknak, akik eddig csak az életkori korlát miatt estek el a támogatástól. Sok olyan pár számára nyithatja meg újra a CSOK Plusz lehetőségét, akiknél az idei évben nem sikerült teherbe esni, vagy épp most tervezik az örökbefogadást.

A tervek szerint a módosítás 2026. január 1-jén lépne hatályba, vagyis a következő évtől már az új, rugalmasabb szabályozás alapján igényelhetnék a támogatott hitelt az érintett házaspárok. A lépés célja, hogy a családalapítást és a gyermekvállalást ne zárja ki egy merev életkori határ, különösen olyan esetekben, amikor a szülők később vállalnak gyermeket.

Gyermekvállalással sokkal többet ér az Otthon Start – kombinálható a CSOK Plusszal

Augusztus óta a CSOK Plusz és a Falusi CSOK is kombinálható az Otthon Starttal, akár lakásvásárlás, akár építkezés esetén. A gyermeket vállaló házaspárok ezenfelül babaváró hitelben is gondolkodhatnak – ez akár 11 millió forintos, kamatmentes forrás, így együttesen több tízmilliós támogatásról lehet szó. A támogatott konstrukciók feltételeit ráadásul a kormány összehangolta: a CSOK Plusz most már 100 millió forintos lakásig, illetve 150 milliós házértékig is elérhető.

