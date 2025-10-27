Deviza
EUR/HUF388.5 -0.39% USD/HUF333.78 -0.47% GBP/HUF445.04 -0.36% CHF/HUF419.46 -0.42% PLN/HUF91.75 -0.21% RON/HUF76.41 -0.31% CZK/HUF15.96 -0.52% EUR/HUF388.5 -0.39% USD/HUF333.78 -0.47% GBP/HUF445.04 -0.36% CHF/HUF419.46 -0.42% PLN/HUF91.75 -0.21% RON/HUF76.41 -0.31% CZK/HUF15.96 -0.52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,317.01 +1.09% MTELEKOM1,780 -0.89% MOL2,816 +2.18% OTP31,240 +1.2% RICHTER10,440 +0.1% OPUS569 +1.97% ANY7,120 +0.28% AUTOWALLIS160 0% WABERERS5,000 -1.19% BUMIX9,983 +0.42% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,266.04 +0.56% BUX105,317.01 +1.09% MTELEKOM1,780 -0.89% MOL2,816 +2.18% OTP31,240 +1.2% RICHTER10,440 +0.1% OPUS569 +1.97% ANY7,120 +0.28% AUTOWALLIS160 0% WABERERS5,000 -1.19% BUMIX9,983 +0.42% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,266.04 +0.56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
jelzálog
devizahitel
Répássy Róbert
per

A parlamentben mondta el az államtitkár, mikor érvénytelenek a devizahiteles szerződések: a forintosítás mindent megváltoztat

A kormány már számos intézkedést tett a helyzet orvoslására, ezért a fennmaradó ügyekben nincs szükség új jogszabályra, a bíróságnak kell döntenie. A devizahitelek problémáját lényegében megszüntette a kormány Orbán Viktor miniszterelnök szerint is.
VG/MTI
2025.10.27, 17:21
Frissítve: 2025.10.27, 18:08

Ismét a devizahitelek kérdéséről volt szó az Országgyűlés hétfői ülésén, ahol a Jobbik képviselője, Z. Kárpát Dániel az Európai Unió Bíróságának devizahitelesekkel kapcsolatos döntését felidézve sürgette, hogy a parlament hozzon kötelező, mindenkire kiterjedő rendeletet, amely megszüntetné az egyénenkénti pereskedés kényszerét.

RÉPÁSSY Róbert
A svájcifrank- és euróalapú devizahitelek óriási problémát okoztak / Fotó: Bodnár Boglárka

Válaszában Répássy Róbert, az igazságügyi tárca államtitkára felidézte, hogy a kormány számos intézkedést hozott a devizahitelesek megsegítésére, és a kérdéssel az Országgyűlés is többször foglalkozott. Bár azt jelezte, hogy lehet még néhány ezer jogvita, ám szerinte ezekben csak a bíróság tud döntést hozni, miután a kérdéses adósok nem vették igénybe a kormány segítségét.

A kormány rengeteget tett a devizahitelesek megmentése érdekében

A kérdés a múlt héten is téma volt a parlamentben, amikor szintén Z. Kárpát Dániel feszegette a devizahitelek ügyét. Akkor Orbán Viktor miniszterelnök válaszában arról beszélt, hogy a devizahitel-probléma több mint ötszázezer családot érintett, de mára mintegy hatezer ügy maradt folyamatban, amelyek bírósági szakaszban vannak. A kormányfő emlékeztetett a devizahitelesek segítését célzó intézkedésekre:

  • a végtörlesztésre,
  • az árfolyamgátra,
  • a forintosításra,
  • az új forintalapú hitelekre
  • és az eszközkezelő létrehozására.

Orbán Viktor szerint ezekkel az intézkedésekkel a kormány lényegében felszámolta a devizahitel-válságot. Ezért ő is úgy látja, hogy a fennmaradó esetekben bírói döntéseknek kell igazságot szolgáltatniuk, nem pedig új törvényeknek. 

Az „elsétálás jogát” vizsgálta a kormány, de az a jelzálog-hitelezési rendszer összeomlásához vezetett volna

A kormányfő a múlt héten Z. Kárpát Dániel azon felvetésére, hogy a kilakoltatott családokkal szemben ne folytassák a követeléskezelők a behajtást, hanem a fennmaradó tartozásokat engedjék el, elmondta, hogy a kormány korábban már vizsgálta ezt a kérdést, ám elvetette az úgynevezett „elsétálás jogának” a bevezetését. A fedezet átadásával az adósságtól való megszabadulást lehetővé tevő jog ugyanis a jelzálog-hitelezési rendszer összeomlásához vezetett volna.

A miniszterelnök ugyanakkor jelezte, nyitott arra, hogy újra megvizsgálják a kérdést, ha az nem veszélyezteti a pénzügyi rendszer stabilitását.

Hétfőn Z. Kárpát Dániel ismét felvetette, hogy akit kilakoltattak, attól utána ne követelhessenek újabb milliókat. Répássy Róbert ugyanakkor arra hívta fel a képviselő figyelmét, hogy az uniós bíróság döntése értelmében

azok a devizahiteles szerződések számítanak érvénytelennek, amelyek esetén a pénzintézet elmulasztotta az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatást.

Azonban arra is fontos figyelni, hogy a hitelek forintosításával az árfolyamkockázat megszűnik mint érvénytelenítési ok.

Az államtitkár kitért a magáncsődről szóló jogszabályra is, amely szerint az adós és a hitelező megállapodhat arról, hogy az adósság ötévi törlesztése után megszűnik a tartozás. Azonban ebbe a megállapodásba nem lehet beleavatkozni, csak bírósági döntés alapján.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu