Sorsdöntő ítéletet hozott a bíróság a devizahitelről: ilyen még nem volt Magyarországon – kimondták, érvénytelen

Több mint egy évtized után először hozott másodfokon a devizahiteles javára ítéletet egy magyar bíróság, az Európai Unió Bíróságának (EUB) áprilisi döntésére hivatkozva. A Debreceni Törvényszék kimondta: a bank nem megfelelően tájékoztatta ügyfelét az árfolyamkockázatról, így a szerződés érvénytelen – írta a Debreceni Nap.

Az első másodfokú ítélet több mint tíz év után a devizahiteleseknek kedvezett, elismerve, hogy a bank nem megfelelően tájékoztatta ügyfelét az árfolyamváltozás kockázatairól / Fotó: Mehes Daniel / shutterstock

A Hajdú-Bihar megyei döntés fordulatot hozhat a devizahitelesek számára: a Debreceni Törvényszék másodfokon a kölcsönfelvevő javára ítélt az Argenta Faktor Zrt.-vel szemben, hivatkozva az EUB C-51/17. számú ítéletére. A nyertes devizahiteles képviseletét Dr. Papp-Lada Beáta látta el, aki kiemelte, hogy

az eredeti, 2005-ben kötött svájci frank alapú gépjárműlízing-szerződés érvénytelen volt, mivel a bank nem adta át a hosszútávú árfolyamkockázatokra vonatkozó megfelelő tájékoztatást.

Az elsőfokú eljárásban a banknak adott igazat a bíróság, így az ügyfélre több mint 2 millió forint tőke, valamint késedelmi kamatok és perköltség hárult. Dr. Papp-Lada szerint ez a másodfokú ítélet különösen jelentős: „Ez az első olyan magyar másodfokú döntés, amely az EUB ítéletére hivatkozva elismeri, hogy egy devizahiteles szerződés tisztességtelen feltételeket tartalmazott.”

Reménysugár a devizahiteleseknek

A bíróság indoklása világos: a szerződésben szereplő árfolyamváltozással kapcsolatos kötelezettségek nem tették lehetővé, hogy az ügyfél reálisan felmérje a hosszútávú kockázatokat. A semmisség a szerződés főszolgáltatását is érinti, így a teljes szerződés érvénytelen. Ennek következményeként a banknak vissza kell fizetnie minden, a tőkeösszegen felüli, jogtalanul beszedett összeget, kamat és perköltséget.

Ez az ítélet önmagában is figyelemreméltó, ugyanakkor az igazi kérdés, hogy a jövőre nézve, mit jelenthet, precedensnek számít-e. Ezt a forgatókönyvet már a korábban hozott jogegységi Kúria-határozatnál is cáfolták a bankok. A Debreceni Törvényszék döntése mindenesetre azt az álláspontot jeleníti meg, hogy az ügyfelek megfelelő tájékoztatása nem csupán formális kötelezettség, hanem a szerződés érvényességének alapfeltétele.