A DigitalTech EDIH – az Európai Digitális Innovációs Központok hálózatának magyar tagja – egy szakmai délelőttel zárta hároméves projektciklusát. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa a magyar kkv-k digitális átalakulását segítő program eddigi eredményeit, és előrevetítse a DigitalTech EDIH 2.0 elindulását, amely már a mesterségesintelligencia- (MI) kompetenciák fejlesztésére fókuszál majd.

„Nem az emberek döntik el, hogy meddig engedik be a digitalizációt – ez a folyamat megállíthatatlan” / Fotó: insta_photos / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A Hogyan támogatja a digitális fejlesztés a gazdasági sikereket? című kerekasztal-beszélgetést Angyal Ivett, az EIT Digital szakértője moderálta. A panelbeszélgetésben Mogyorósi Attila (CoinCash), dr. Czirják-Nagy Ágota (Dr. Czirják-Nagy Ügyvédi Iroda, levedes.hu), Kiss Tamás László (Nemzeti Kibervédelmi Intézet) és Matyóka Zoltán (Magyar Könyvelők Országos Egyesülete) osztották meg tapasztalataikat a digitalizáció és a gazdasági siker összefüggéseiről.

A digitalizáció mint kényszer és kitörési pont

A beszélgetés egyik központi gondolata az volt, hogy a digitalizáció mára nem opció, hanem kényszerű fejlődési irány.

Azért kell a DigitalTech oktasson, mert a piac, a gazdaság és a korosztály kikényszeríti a létezését. Ha ügyfelet akarok, ha meg akarok élni, haladnom kell a korral

– fogalmazott Matyóka Zoltán, aki arra emlékeztetett, hogy a könyvelői szakma már 15 éve rákényszerült a digitális átállásra, s ez alapjaiban változtatta meg a mindennapi munkát. „Aki nem tud lépést tartani a digitalizációval, az egyszerűen kiesik a rendszerből” – tette hozzá.

A DigitalTech EDIH éppen ebben segíti a hazai vállalkozásokat: képzésekkel és tanácsadással támogatja a kkv-k és közintézmények technológiai megújulását olyan területeken, mint a kiberbiztonság, a fintech, a blockchain vagy az oktatási technológiák.

A jog és az MI találkozása: új attitűd, új definíciók

Czirják-Nagy Ágota iparjogvédelmi szakértőként és ügyvédként a jogi szektor digitalizációjának példáját hozta: az irodája több mint 4500 védjegyet képvisel, 1800 ügyet kezeltek mesterséges intelligencia segítségével, és az utóbbi években az MI segítségével az iroda nyolcszorosára nőtte ki magát.

A digitalizáció az ügyvédi munkában is forradalmi változásokat hozott. Mi érthető, megfizethető jogi segítséget kínálunk videókon és automatizált rendszereken keresztül – ez kezdetben szokatlan volt, de ma már elvárás

– mondta. Czirják-Nagy szerint a mesterséges intelligencia megjelenése újraírja a szakmai önreflexiót és a kontroll fogalmát: „Az AI és a digitális tér a hülyéből tud még hülyébbet csinálni, az okosból pedig még okosabbat. A kérdés, hogyan nőjünk fel ehhez a felelősséghez” – tette hozzá.