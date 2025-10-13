Deviza
Dupla árgaranciát ígér egy magyar diszkontlánc, de vannak feltételek

Elsősorban háztartási és vegyi árukat kínál az a diszkontlánc, amely már 16 üzlettel van jelen a hazai kiskereskedelemben, és kesztyűt mer dobni a piac nagyágyúinak, amely körbe a Lidl, a Tesco, az Auchan vagy a SPAR tartozik. Nyilvánosan közzétett ajánlata szerint a diszkontlánc a különbözet dupláját fizeti ki annak, aki egy náluk vásárolt terméket máshol olcsóbban beszerez.
VG
2025.10.13, 16:30
Frissítve: 2025.10.13, 16:50

Három néven – Brutál Diszkont, Akciópont, Market Point – üzemelteti összesen 16 üzletét (ebből egyet Érden, a többit Budapesten) az a magyar diszkontlánc, amely főként vegyi árut és háztartási árucikkeket kínál, de szortimentjében megtalálhatók egyes élelmiszerek is. A diszkontlánc azt ígéri, a nagyobb hipermarketláncoknál olcsóbban kínálja azokat a termékeket, amelyeket a nagyobb kiskereskedelmi láncoknál is árulnak – írja az Origo.

kiskereskedelem, bolt, várásló, kosár, infláció, vásárlás kiskereskedelmi forgalom, diszkontlánc
Magyar tulajdonú diszkontlánc lehet a Lidl, a Tesco és más nagy láncok kihívója (illusztráció) / Fotó: CandyRetriever / Shutterstcok

Vastag kedvezményeket ígér a diszkontlánc

A Brutál Diszkont magyar tulajdonú üzlet, és azzal szólítja meg a fogyasztókat, hogy mindennapi élelmiszereket, vegyi árukat, kozmetikai cikkeket, tejtermékeket és egyéb termékeket is olcsón lehet náluk megvásárolni. A cég emellett azt ígéri, hogy bizonyos eleve „jóárasított” termékek esetén, meghatározott mennyiség egyszerre történő vásárlásakor mennyiségi kedvezményre is számíthat a vásárló, melynek mértéke akár 15 százalék is lehet.

Az Origo arról ír, hogy a cég szerint áraik valójában már nem is a kiskereskedelmi, hanem a nagykereskedelmi árakhoz állnak közel, amellett, hogy ezenfelül rendszeresen hirdetnek árakciókat.

Értelmezésükben ez azt jelenti, hogy ha a vásárló egy másik hipermarketben vagy diszkontban olcsóbban megtalálja valamelyik terméküket, akkor akár a különbözet dupláját is kifizetik neki. Ezzel a vásárlás napjától számított egy héten át élhet a vásárló, teljesítéséhez a cég azt kéri, hogy a vásárló mutassa fel neki a vásárlásához kapott nyugtát, vagy fotóval igazolja, hogy máshol kedvezőbb áron lehet hozzájutni a termékhez (s persze vásárolja meg náluk is a terméket).

Érdemes ugyanakkor felhívni a figyelmet, hogy bár a magyar vállalat ezzel nyilvánvalóan a versenytársait is megszólítja a vásárlók mellett, ebből még nem következik, hogy a vásárlók nagy számban tudnak élni ezzel a lehetőséggel. 

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

