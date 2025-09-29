Begyűrűzhet Magyarországra a vajháború: leesik az állunk, olyan árak vannak – az Aldi már lépett, óriási a zuhanás

Új front nyílt az európai élelmiszerpiacon: a vaj ára Németországban drasztikusan csökken, és a kereskedelmi láncok egymást túllicitálva indították be a vajháborút. A német piaci folyamatok hamarosan Magyarországon is érezhetőek lehetnek, hiszen az Aldi hazai üzleteiben máris átlagosan 15 százalékkal olcsóbban lehet vajat venni. A kérdés most az, hogy a többi lánc mikor és milyen mértékben csatlakozik a harcba.

Egymásnak feszülnek a kiskereskedők: Németországból gyűrűzik be Magyarországra a vajháború / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német Der Spiegel szerint a Lidl volt az első, mely szeptember végén ismét csökkentette a vaj árát: a 250 grammos saját márkás csomag ára 30 centtel, 1,49 euróra esett. A Rewe, az Edeka, az Aldi Nord és Aldi Süd, a Kaufland, a Penny és a Netto rögtön követték a lépést, és szinte

az egész kiskereskedelmi szektor beállt az árcsökkentés mögé.

A bonni Agrárpiaci Információs Társaság szerint a bőséges tejkínálat és a magas zsírtartalom okozza az árak látványos zuhanását. Ez különösen érdekes fejlemény annak fényében, hogy 2024 októberében még 2,39 eurót kellett fizetni egy negyedkilós vajért Németországban – akkor soha nem volt még ilyen drága a termék.

A vajháború ugyanakkor nem új jelenség: az elmúlt években a tejtermékek ára egész Európában rendkívül hektikusan változott. 2023 nyarán Németországban 1,39 euróért is lehetett vajat kapni, majd alig több mint egy évvel később történelmi csúcsra, 2,39 euróra ugrott az ár. Most ismét fordult a kocka, és a bőséges kínálat miatt a vásárlók profitálnak a helyzetből. Magyarországon a következő hetekben az lehet a fő kérdés, hogy a konkurens láncok mennyire gyorsan reagálnak az Aldi lépésére. Ha az árverseny valóban beindul, a vajháború nemcsak a fogyasztói kosarakban, hanem a boltok piaci részesedésében is látványos változásokat hozhat. Egy dolog biztos: a vaj ára az elkövetkező hónapokban a pénztárcák és a bevásárlókosarak egyik legizgalmasabb mutatója lesz.

Azonnali árcsökkentést jelentett be az Aldi, megkezdődött a vajháború

Az Aldi Magyarország közben bejelentette: a legnépszerűbb saját márkás vajak árát szeptember 29-től jelentősen mérsékli:

a 250 grammos Milsani teavaj 939 forint helyett 789 forintba kerül,

az Ír vaj ára 1115 forintról 989 forintra csökkent,

a Desira vaj 889 forint helyett 769 forint, míg a laktózmentes változat szintén 789 forintért elérhető.

Ezek a termékek az Aldi teljes vajforgalmának több mint felét adják, így a kedvezmény a vásárlók széles körét érinti. Mindez a magyar vásárlók számára különösen jó hír a stagnáló infláció mellett: a tejtermékek eddig az élelmiszerkosár egyik leginkább ingadozó szegmensének számítottak. Ha a németországi árháború hatásai begyűrűznek, akkor nemcsak az Aldi, hanem a Lidl, a Penny vagy akár a Spar is kénytelen lehet akciózni, hogy megtartsa a vásárlóit. Ez rövid távon a fogyasztóknak kedvez, hosszabb távon viszont komoly nyomást helyezhet a hazai tejfeldolgozókra és beszállítókra, akik már így is küzdenek a megnövekedett költségekkel.