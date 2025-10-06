Deviza
EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF333.22 +0.53% GBP/HUF447.43 +0.49% CHF/HUF417.01 +0.29% PLN/HUF91.34 +0.08% RON/HUF76.35 +0.05% CZK/HUF16 -0.09% EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF333.22 +0.53% GBP/HUF447.43 +0.49% CHF/HUF417.01 +0.29% PLN/HUF91.34 +0.08% RON/HUF76.35 +0.05% CZK/HUF16 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,466.79 +0% MTELEKOM1,844 -0.43% MOL2,768 -0.07% OTP29,030 -0.17% RICHTER10,240 +0.68% OPUS555 -1.08% ANY7,380 +0.81% AUTOWALLIS160 +0.63% WABERERS4,910 -0.61% BUMIX9,418.22 +0.18% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,200.27 +0.09% BUX100,466.79 +0% MTELEKOM1,844 -0.43% MOL2,768 -0.07% OTP29,030 -0.17% RICHTER10,240 +0.68% OPUS555 -1.08% ANY7,380 +0.81% AUTOWALLIS160 +0.63% WABERERS4,910 -0.61% BUMIX9,418.22 +0.18% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,200.27 +0.09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
baleset
dugó
karambol

Kamionok ütköztek össze az M0-son, hihetetlen dugó alakult ki

A torlódás több mint tíz kilométer hosszú, ezért aki teheti, válasszon más útvonalat. Az M0-s másik irányába is kialakult egy kisebb dugó egy másik baleset miatt.
VG/MTI
2025.10.06, 09:29
Frissítve: 2025.10.06, 09:54

Három kamion ütközött össze az M0-s autóút déli szektorán, Halászteleknél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. Az Útinform szerint a baleset miatt kialakult 13-14 kilométeres dugó akár több mint egy órával hosszabb menetidőt is jelenthet.

Budapest,,Hungary,-,May,29,,2024:,Hungarian,Ambulance,Car,Mercedes
Balesetek miatt alakultak ki dugók az M0-s autóúton hétfő reggel / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A karambol miatt az M0-s 17-es kilométerénél a belső sávot le is zárták, ezért azt javasolják, hogy aki teheti, keressen másik útvonalat. Ugyancsak baleset történt az M0-s egy másik szakaszán is, az ellenkező, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Szigetszentmiklós térségében. A 21-es kilométernél sávzárásra és 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu