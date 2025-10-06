Kamionok ütköztek össze az M0-son, hihetetlen dugó alakult ki

Három kamion ütközött össze az M0-s autóút déli szektorán, Halászteleknél, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. Az Útinform szerint a baleset miatt kialakult 13-14 kilométeres dugó akár több mint egy órával hosszabb menetidőt is jelenthet.
A karambol miatt az M0-s 17-es kilométerénél a belső sávot le is zárták, ezért azt javasolják, hogy aki teheti, keressen másik útvonalat. Ugyancsak baleset történt az M0-s egy másik szakaszán is, az ellenkező, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Szigetszentmiklós térségében. A 21-es kilométernél sávzárásra és 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni.
