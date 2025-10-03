Most adták ki a figyelmeztetést: nagy lezárás jön az M0 fontos szakaszán – készüljenek az autósok

2025.10.04-én reggel 7:00 és 16:00 óra között az M0 autóút M1 autópálya irányából az M5 autópálya irányába a 8+450 km szelvénynél Diósd térségében, hurokdetektor felújítás miatt forgalomkorlátozásra számíthatnak a közlekedők. A javítási idő alatt a két külső sáv kerül lezárásra, majd a két belső sáv, így egy sávon haladhat majd a forgalom – közölte a Magyar Közút.
Az autóút jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közlekedők türelmét és megértését kéri, továbbá arra biztatja a járművezetőket, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon. Érdemes navigációs vagy közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy optimális útvonalukat megtervezhessék.
