Félmilliárdos bírságot kell fizetnie az egyik legnagyobb hirdetési portálnak – ezért sújtott le a GVH vasszigora

Hatalmas büntetést kell fizetnie az egyik népszerű hazai weboldalnak. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 550 millió forintra bírságolta a Használtauto.hu Kft.-t, mert az online gépjárműhirdetési oldal korábbi üzemeltetője, a külföldi tulajdonú Adevinta visszaélt a gazdasági erőfölényével – derült ki a nemzeti versenyhatóság csütörtöki közleményéből.

A GVH 550 millió forintra bírságolta a Használtauto.hu üzemeltetőjét / Fotó: Soós Lajos / MTI

A GVH tájékoztatása szerint 2021 decemberében indított versenyfelügyeleti eljárást a Használtautó.hu weboldalt akkoriban üzemeltető, norvég érdekeltségű, egy multinacionális csoporthoz tartozó Adevinta Classified Media Hungary Kft.-vel (Adevinta) szemben, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt. A hivatal észlelte ugyanis, hogy az Adevinta által 2018 áprilisától alkalmazott úgynevezett exkluzív csomag alkalmas lehet a versenytársak kiszorítására vagy piacra lépésük akadályozására. Az ügyet a nemzeti versenyhatóság kettős (magyar és uniós) jogalapon indította meg.

Az ügy szempontjából fontos körülmény, hogy a Hasznaltauto.hu platform a magyar online gépjármű-apróhirdetési piacon hosszú ideje a legnagyobb szereplő. Az oldal piaci részesedése minden mutató szerint tartósan legalább 70 százalékos volt a vizsgált időszakban.

A GVH feltárta, hogy az exkluzív csomag bevezetésével az Adevinta egyrészt egy kizárólagossági kikötéssel jogilag is megakadályozta, hogy a kereskedők a versenytárs platformokon párhuzamosan is hirdethessenek, másrészt automatikus és ingyenes áttöltési lehetőséget biztosított egy másik, általa üzemeltetett népszerű apróhirdetési platformra, amivel a több felületre igényt tartó ügyfelek igényeit egyedül ki tudta elégíteni. Ezzel az Adevinta csökkentette a versenytárs oldalak piacra lépési lehetőségeit. Az exkluzív csomag bevezetése ugyanis egybeesett több versenytárs oldal indulásával is.

A versenyhivatal megállapította, hogy az Adevinta a versenytársai számára indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremtett, így visszaélt gazdasági erőfölényével. Ezzel a norvég érdekeltségű cég a magyar és az európai uniós versenyjogi előírásokat is megsértette.