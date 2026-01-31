Deviza
EUR/HUF381,24 0% USD/HUF321,65 0% GBP/HUF440,53 0% CHF/HUF416,32 0% PLN/HUF90,46 0% RON/HUF74,81 0% CZK/HUF15,67 0% EUR/HUF381,24 0% USD/HUF321,65 0% GBP/HUF440,53 0% CHF/HUF416,32 0% PLN/HUF90,46 0% RON/HUF74,81 0% CZK/HUF15,67 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
konfliktus
Hormuzi-szoros
hadgyakorlat
olaj
Amerika
Irán

Most van baj: a Föld olajütőerénél sorakozik az iráni hadsereg, Amerika azonnal megmozdult – napi 20 millió hordó eshet ki, nem bírná ki az üzemanyag ára

Éles lőszert fognak használni. Az amerikai parancsnokság rögtön reagált, és felszólítást küldött az iráni Forradalmi Gárdának: ne hibázzanak a Hormuzi-szorosnál. Ha mégis, annak beláthatatlan következményei lehetnek.
Hecker Flórián
2026.01.31, 09:53
Frissítve: 2026.01.31, 10:47

Washington nem tűr semmiféle veszélyes műveletet a Hormuzi-szorosban – közölte pénteken az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (Centcom) azt követően, hogy Irán kétnapos hadgyakorlatot jelentett be a térségben.

Hormuzi-szoros
Hormuzi-szoros: most van baj, a Föld olajütőerénél sorakozik az iráni hadsereg / Fotó: StockTrek Images via AFP

Közleményében a parancsnokság kiemelte, hogy bármely, az amerikai erők, regionális partnerek, illetve kereskedelmi hajók közelében tanúsított „veszélyes és szakszerűtlen” magatartás,

például az amerikai hadihajók fölötti átrepülés, destabilizálja a régiót.

Kiemelte továbbá, hogy az amerikai egységek továbbra is a legmagasabb szintű szakértelemmel, a nemzetközi normákkal összhangban látják el feladataikat, hozzátéve: az iráni Forradalmi Gárdának is ezt kell tennie.

Hormuzi-szoros: most van baj, a Föld olajütőerénél sorakozik az iráni hadsereg

Felszólította továbbá Teheránt, hogy a manőverek során ne veszélyeztesse a hajózási szabadságot. Irán a tervek szerint vasárnap kezd hadgyakorlatba, amelynek során az egységek éles lőszereket is bevetnének.

A szoroson naponta mintegy húszmillió hordó kőolaj halad át, ami a globális olajkereskedelem körülbelül húsz százalékát jelenti.

Ha itt bármilyen fennakadás történik, azt az üzemanyag ára nem tudná elviselni. Mindenesetre az események a háttérben javában zajlanak: Szaúd-Arábia kedden kizárta annak lehetőségét, hogy légterét vagy területét felhasználják egy esetleges amerikai támadáshoz Irán ellen.

Szaúd-Arábia távolmaradásáról egy esetleges amerikai támadás esetén Mohammed bin Szalmán trónörökös biztosította Maszúd Pezeskján iráni elnököt. A szaúdi döntést megelőzően, hétfőn az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma is hasonló nyilatkozatot tett.

A két öböl menti állam döntése szűkíti Trump nyomásgyakorlási lehetőségeit az iráni rezsimre, ami az amerikai követelés ellenére is folytatja az urándúsítást, illetve szankcionálja az ellene tüntetőket.

Csakhogy ezzel együtt is, a Trump-kormányzat a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót és kísérő hadihajóit a Közel-Keletre vezényelte, köztük cirkálórakétákkal felszerelt egységeket. Emellett több F–15E vadászbombázó is állomásozik a közeli Jordániában.

Az öböl menti országok elemzői szerint egy amerikai katonai fellépés inkább káoszt idézne elő Iránban, semmint rendszerváltást, ennek következményei az egész térségre átterjednének, és a befektetőket is távol tarthatnák.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu