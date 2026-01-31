A nagy érdeklődésre való tekintettel az idei Art and Antique-on újabb termeket nyitnak meg a Bálnában a látogatók előtt. A festmények és szobrok mellett egyre jelentősebb arányban jelennek meg bútorok, ékszerek, szőnyegek, könyvek és egyéb műtárgyak a vásár kínálatában.

Art and Antique – február végén jön a nyolcadik a Bálnában / Fotó: Art and Antique

„Az Art and Antique minden évben átfogó képet ad a magyar műkincspiac hazai helyzetéről. Büszkék vagyunk rá, hogy folyamatosan nő az érdeklődés a kiállítók és a publikum körében, ezért 2026-ban látogatói rekordra számítunk – mondta Tausz Ádám főszervező. – Külön öröm, hogy egyre fiatalabb a közönség: a húszas korosztály pontosan annyira lelkes a művészetek iránt, mint az X generáció tagjai. Ennek megfelelően idén megújult arculattal jelentkezünk, és a kínálat is egyre sokszínűbb” – tette hozzá.

A húszas korosztály pontosan annyira lelkes a művészetek iránt, mint az X generáció tagja / Fotó: Art and Antique

Az Art and Antique vegyes kategóriájú vásár, klasszikus, modern és kortárs képzőművészettel, antik és dizájn lakberendezési tárgyakkal. A Bálnában tartott rendezvény fő vonzereje, hogy pár ezer forintos dizájntárgyakat és kiegészítőket ugyanúgy találnak az érdeklődők, mint több tízmilliós gyűjtői műkincseket. A vásárlás nem kötelező, az Art and Antique kiállításként is megállja a helyét. Idén például a Kalman Maklary Fine Arts két fontos gyűjteményből visz ki főműveket, Horn Péter Sándorfi-kollekciójából és Makláry Kálmán Csernus Tibor-gyűjteményéből mutatnak be a standjukon válogatott munkákat.

Az érdeklődők tárlatvezetésekkel és nyereményjátékkal is találkozhatnak az év legsokoldalúbb művészeti eseményén. A játékot a BÁV ART Aukciósház és Galéria hirdette meg, és egy különleges nyakék a főnyereménye. A 14 karátos, fehéraranyból készült láncot és medált egy 0,485 karátos, briliánscsiszolású gyémánt díszíti, értéke pedig meghaladja a 600 ezer forintot. Valaki a látogatók közül ezzel a csillogó, elegáns ékszerrel távozik majd a kiállításról.

A főnyeremény: 14 karátos, fehéraranyból készült lánc és medál, amelyet egy 0,485 karátos, briliánscsiszolású gyémánt díszít / Fotó: Art and Antique

Art and Antique – részt vevő galériák:

acb Galéria, Ar2day Gallery, ARTCORE Art & Design, BÁV ART Aukciósház és Galéria, Budapest Poster Gallery, Cogito Art Galéria, Csók István Galéria és Antikvitás, Dávid Galéria, Einspach & Czapolai Fine Art, Equilor Fine Art, Erdész Galéria, Faur Zsófi Galéria, Földvári Books, INDA Galéria, Initio Arts and Design, K Galéria, Kálmán Makláry Fine Arts, Kilim Szőnyeg, Kisterem Galéria, Kordás Galéria, Központi Antikvárium, Lumas Galéria, Moró Antik Galéria, NACO, Nagyházi Galéria és Aukciósház, NÁSFA Antik Galéria, Nemes Galéria, Neo Deco, Neves Kor-Társ Galéria, Noble Art Nexus, November Galéria, Ódon-Fon Antiques & Prop House, Opera Antikvitás, Orgona 22 Galéria, Primtex&Bernabo Art-Furniture, Pro-Art Frame, Random Galéria, Rechnitzer Galéria, Roland Gyetvai Works of Art, SVD Ékszer, Szikra Galéria, The Space Gallery, TOBE Gallery | TOBE Project, Viltin Galéria, Vintage Galéria, Virág Judit Galéria, Woodelier, WOP Galéria Budapest