Az egész világ felkapta a fejét, a semmiből jelentették be az oroszok: Amerikával közösen kezdhetnek bele egy óriási vasúti építkezésbe – ezt kell tudni a TRIPP-ről

Oroszország kész megvizsgálni a csatlakozás lehetőségét a Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) nevű infrastrukturális projekthez – jelentette ki pénteken Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Oroszország is beszállhat az óriási vasúti építkezésbe / Fotó: AFP

Moszkva nyitott „a lehetséges részvételi opciók tanulmányozására”, különös tekintettel az Orosz Államvasutak szakmai tapasztalataira. A szóvivő hangsúlyozta: a projekt még korai fázisban van, ezért Oroszország elsősorban a működési és végrehajtási részletek megismerésére törekszik.

A bejelentés esetlegesen azt jelezheti, hogy Oroszország a részvételével kívánja mérsékelni a befolyásvesztést az amerikai kezdeményezésű óriási vasúti építkezésben.

Korábban Nikol Pasinyan örmény miniszterelnök azt kérte Oroszországtól, hogy mielőbb hozzon döntést az Azerbajdzsánnal és Törökországgal határos vasúti szakaszok Örményország területén történő helyreállításáról.

A miniszterelnök szerint, ha bármilyen okból az orosz fél nem kíván beruházásokat végrehajtani, Örményország kivonja ezeket a szakaszokat a koncesszióból, és saját forrásaiból végzi el a felújítási munkálatokat.

Orosz bejelentés: mit kell tudni a TRIPP-ről?

A TRIPP az Egyesült Államok közvetítésével létrejött örmény–azerbajdzsáni megállapodás egyik kulcseleme. A TRIPP-kezdeményezésről egy 2025. augusztus 8-i csúcstalálkozón állapodtak meg a Fehér Házban, amelyen

Nikol Pasinyan örmény miniszterelnök,

Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök

és Donald Trump amerikai elnök vett részt

azzal a céllal, hogy újra megnyissák a regionális közlekedési kapcsolatokat azáltal, hogy Örményországon keresztül összekötik Azerbajdzsán szárazföldjét Nahicsevánnal.

Ararat Mirzojan örmény külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter washingtoni tárgyalásait követően Örményország és az Egyesült Államok közzétette a végrehajtási keretrendszert.

Azerbajdzsán üdvözölte a lépést, kulcsfontosságúnak nevezte a „gyakorlati munka” megkezdése felé, és kijelentette, hogy a Nahicsevánnal való akadálytalan összeköttetés kiemelt prioritás. Baku a TRIPP-et a regionális kereskedelem és a közlekedési kapcsolatok diverzifikálása szempontjából is prioritásnak tartja.