Van egy hitel, amitől nem tudsz szabadulni és mégis imádják a magyarok

Kamattámogatott hitelt nyújt a Közös Agrárpolitika pályázataihoz a K&H Bank. A hitel egy hosszú távú, kedvezményes finanszírozást biztosító konstrukció a gazdálkodók számára.
VG
2025.10.06, 19:25
Frissítve: 2025.10.06, 19:35

Óriási érdeklődés övezi a Közös Agrárpolitika pályázataihoz kapcsolódó kamattámogatott hitelt, amely a nyertes pályázat számára kiemelt finanszírozási lehetőséget biztosít. A konstrukció minimum 5, maximum 15 éves futamidőre érhető el, ugyanakkor a tényleges minimum futamidőt a pályázatok megvalósítási és fenntartási időszaka határozza meg – például egy 3 éves megvalósítás és 5 éves fenntartás esetén legalább 8 évre szól. A hitel futamideje alatt nincs lehetőség elő- vagy végtörlesztésre, kiváltásra, illetve refinanszírozásra, így az ügyfeleknek hosszú távon kell tervezniük ezzel a hitellel – közölte a K&H Bank hétfőn.

LUS_5361 hitel
Van egy hitel, amitől nem tudsz szabadulni, mégis imádják  / Fotó: Kallus György

„Ez a hiteltermék teljesen újszerű a piacon, hiszen fix kamatozásának köszönhetően nyújt biztonságot akár 8 éves időtávon is. A kamatbázist a Magyar Nemzeti Bank által publikált BIRS-mutató adja, amelyhez a bank legfeljebb 3,5 százalékos marzsot tehet hozzá. Más díjat nem számíthatunk fel, így ügyfeleink előre kiszámítható költségekkel tervezhetnek” – emelte ki Demeter Zoltán, a K&H agrárüzletágának vezetője.

A hitel további előnye, hogy a kamattámogatás mértéke akár 10 százalék is lehet, amelyhez 5 százalék kezességidíj-támogatás is társulhat. Ez összességében 15 százalékkal növelheti a támogatási intenzitást.

„A kamattámogatott hitel működése és teljes életciklusa szorosan illeszkedik a közös agrárpolitika alaptámogatási rendszeréhez. A folyamat a támogatói okirat megszerzésével indul, amely már rögzíti a támogatás és a kamattámogatás mértékét. A pozitív banki hitelbírálatot követően pedig az ügyfelek szerződést kötnek a kiválasztott pénzintézettel. A szerződés után újabb, immár technikai jellegű második körös elbíráláson mennek keresztül az irányító hatóság részéről, amely ellenőrzi, hogy a leszerződött hitelparaméterek megfelelnek a program előírásainak.

A forráslehívás negyedévente, fix időpontokban történhet és a lehívott hitelek után fizetett kamatot, a banki igazolás alapján, a kincstár utólag visszatéríti az ügyfél számára.

„Ez azt jelenti, hogy bár az ügyfél a kamatot megfizeti a banknak, de ténylegesen kompenzációt kap rá, így a kamattámogatási keret erejéig nem terheli kamatköltség. A megvalósítási időszak végén pedig, a projekt lezárásakor, az esetlegesen még megmaradó kamattámogatási keret 100 százalékosan felhasználására kerül” – húzta alá Demeter Zoltán.

A vállalati hitelpiacot is megmozgatja a kormány bejelentése, feszített napokra számítanak az NGM-nél

Hétfőtől valamennyi Széchenyi Kártya Program-elem kamata 3 százalékra csökken – erről szólt Szabados Richárd, az NGM államtitkára egy háttérbeszélgetésen, miután Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a kormány vállalkozásokat érintő adócsökkentését. Az államtitkár szerint a vállalati hitelpiacot is megmozgatja majd a kormány bejelentése.

