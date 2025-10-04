A vállalati hitelpiacot is megmozgatja a kormány bejelentése, feszített napokra számítanak az NGM-nél

Ez egy termékcsomag ajánlat a cégek részére, ami 7 Széchenyi kártya programelemet tartalmaz – mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára egy háttérbeszélgetésen. Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szombat délelőtt jelentette be, hogy október 6-tól valamennyi Széchenyi Kártya program hitelkamata 3 százalékra csökken.
Szabados Richárd szerint ebből négy beruházás és három likviditás növelő hitel. A kamat ezeknél a termékeknél 4,5 százalékos, hétfőtől azonban már egységesen minden termék esetében 3 százalékosak lesznek a hitelek.
A maximálisan felvehető összeg a folyószámlahiteleknél 150 millió, a beruházási hiteleknél 500 millió lesz, egy kivételt jelent a mikrohitel, ott 150 millió a plafon.
Az államtitkár arról is beszélt, hogy lehetnek eltérések, de összességében mind a hét termék 3 százalékos lesz. A kamattámogatásokat a költségvetésből pótolják ki. Idén már 175 milliárdot már a odaadtak, ez 260 milliárdnál fog megállni.
Mivel a mostani kamatcsökkentés 65 milliárdot jelent, összességében tehát 320 milliárdra fog emelkedni, amit a költségvetésből finanszíroznak.
Jelezte, hogy eddig már több mint 500 ezer szerződés született a Széchenyi Kártya Programban, a feltételeket úgy szeretnék módosítani, hogy a kamara jelzéseit is figyelembe veszik.
Valószínűleg egy feszített két nap lesz a lebonyolítók részéről
- jegyezte meg az államtitkár. Hangsúlyozta, az a tapasztalatuk az elmúlt időszakból, hogy hitelkeresletet tud növelni a kamatcsökkentéssel párhuzamosan. Eddig két ütemben csökkentették, egyrészt novemberben a beruházási, majd februárban a likviditást növekvő hiteleknél. "Látunk egyenes arányosságot a kamatcsökkentéssel a hitelkereslet növekedésében”, tette hozzá. Várakozásaik szerint 250 milliárddal tud növekedni a vállalati hitelpiac a mostani bejelentés után. Szabados Richárd hangsúlyozta vállalati hitelpiac élénkítése is a kormány célja volt ezzel a döntéssel
Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke elmondta, hogy jól látható, hogy emelkedik a beruházási hitelek aránya, fontosnak nevezte, hogy a Széchenyi kártya alapvetően vidéki program, a hitelek 16 százalékra származott Budapestről. Folyamatosan monitorozzák a vállalatokat, a legtöbben a kamara és a VOSZ irodáiban tájékozódnak. Továbbra is fontos szerepük van a fiókoknak, ami arra utal, hogy nem szabad őket leépíteni, ennek ellenére a digitális csatornák erősítését igénylik az ügyfelek.
Fix kamat, egyszerűség, megbízhatóság, alacsony kamat,
- ezek az ügyfelek szerint a legnagyobb értékei a programnak. Jelezte, hogy folyamatosan bombázzák az NGM-et a javaslataikkal, szeretnék visszafogni a bürokratikus akadályokat, úgy látja, hogy lehet őket még egyszerűsíteni.
Arról is beszélt, hogy bevezetik az időpont foglaló rendszerüket, mesterséges intelligencia programot is terveznek bevezetni, ez idén meg fog történni.
