Szenzáció: bemutatja a világnak az új csodabuszát az Ikarus – itt az első fotó a 180e-ről

Az Ikarus végre lerántotta a leplet új csodabuszáról, a 180e-ről, amely a teljesen elektromos Ikarus buszcsalád első csuklós járműve, forradalmasítani készül a városi közlekedést nagy kapacitásával és zérókibocsátás-technológiájával. A 2025 közepére tervezett bemutatóval ez az innovatív autóbusz egyszerre kínál hatalmas befogadóképességet és kényelmes, fenntartható utazást városi és elővárosi vonalakon.
Az Ikarus jövőbe mutató elektromos portfóliójának kulcselemeként a 180e fejlett elektromos hajtástechnikával, független kerékfelfüggesztéssel a még jobb utaskomfort érdekében, valamint korszerű biztonsági rendszerekkel lesz felszerelve. Bár a 180e jelenleg fejlesztés alatt áll, ígéretes teljesítményt kínál megnövelt hatótávval és gyorstöltési lehetőségekkel, így ideális megoldást jelent azoknak a városoknak, amelyek csökkenteni szeretnék a károsanyag-kibocsátást és javítani a közösségi közlekedés kapacitását.
Az Ikarus új elektromos busza
LFP akkumulátora 563,8 kilowattóra kapacitású, egy töltéssel kb. 390 kilométert megy, és Siemens pantográfos töltővel is elérhető.
A gyártó nemrég azzal került a hírekbe, hogy a BKK 160 új trolibuszának beszerzésére a Yutonggal közösen a legkedvezőbb ajánlatot adta: a szóló trolik darabját 451 500, a csuklósokat 649 500 euróért kínálta. A csomag tartalék alkatrészeket (402 ezer euró), karbantartást (65 ezer), kezelői képzést (40 ezer) és 36 hónap extra jótállást is tartalmaz, a minimum 15 helyett pedig 25 kilométer önjárást garantált.
Visszatér Görögországba az Ikarus márkanév két évtized után. Ősszel két darab tisztán elektromos hajtású Ikarus 80e V4 városi midibusz érkezik a mediterrán országba, miután a székesfehérvári gyártó termékeit forgalmazó Electrobus Europe görög partnercége, a Fotagon Led nyerte meg a járművek szállítására kiírt helyi tendert. Az új Ikarus midibuszokat a tervek szerint októberben adják át a megrendelőnek, ezt követően pedig az Athén északkeleti agglomerációjába tartozó Marousi nevű kisvárosban lehet majd találkozni velük napi forgalomban.
Görögország hagyományosan a városi jellegű midibuszok egyik fontos felvevőpiaca Európában, aminek manapság leginkább a török gyártók örülhetnek, mivel a vezető európai buszgyártók jellemzően nem képviseltetik magukat ebben a piaci résszegmensben. A teljesen elektromos hajtású Ikarus 80e midibusz 2023-as brüsszeli világpremierjén már megemlítették Görögországot az egyik lehetséges vásárlóként.
