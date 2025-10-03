Szenzáció: bemutatja a világnak az új csodabuszát az Ikarus – itt az első fotó a 180e-ről

Az Ikarus végre lerántotta a leplet új csodabuszáról, a 180e-ről, amely a teljesen elektromos Ikarus buszcsalád első csuklós járműve, forradalmasítani készül a városi közlekedést nagy kapacitásával és zérókibocsátás-technológiájával. A 2025 közepére tervezett bemutatóval ez az innovatív autóbusz egyszerre kínál hatalmas befogadóképességet és kényelmes, fenntartható utazást városi és elővárosi vonalakon.

Fotó: Ikarus Bus & Coach / Facebook

Az Ikarus jövőbe mutató elektromos portfóliójának kulcselemeként a 180e fejlett elektromos hajtástechnikával, független kerékfelfüggesztéssel a még jobb utaskomfort érdekében, valamint korszerű biztonsági rendszerekkel lesz felszerelve. Bár a 180e jelenleg fejlesztés alatt áll, ígéretes teljesítményt kínál megnövelt hatótávval és gyorstöltési lehetőségekkel, így ideális megoldást jelent azoknak a városoknak, amelyek csökkenteni szeretnék a károsanyag-kibocsátást és javítani a közösségi közlekedés kapacitását.

Az Ikarus új elektromos busza

18,75 méter hosszú,

3,36 méter magas,

alacsony padlós kialakítású,

akár 113 utast szállíthat, legalább 45 plusz 2 ülőhelyen.

LFP akkumulátora 563,8 kilowattóra kapacitású, egy töltéssel kb. 390 kilométert megy, és Siemens pantográfos töltővel is elérhető.

A gyártó nemrég azzal került a hírekbe, hogy a BKK 160 új trolibuszának beszerzésére a Yutonggal közösen a legkedvezőbb ajánlatot adta: a szóló trolik darabját 451 500, a csuklósokat 649 500 euróért kínálta. A csomag tartalék alkatrészeket (402 ezer euró), karbantartást (65 ezer), kezelői képzést (40 ezer) és 36 hónap extra jótállást is tartalmaz, a minimum 15 helyett pedig 25 kilométer önjárást garantált.

