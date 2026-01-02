Január 1-től Ukrajna szép csendben megkapta a hozzáférést az Európai Unió egyik legfontosabb rendszeréhez: nem egyedül érkezett, egy másik országra is kiterjesztették
Ukrajna és Moldova csatlakozott az Európai Unió mobiltelefonos roamingövezetéhez, ami az unió, valamint Kijev és Chisinau közötti integráció elmélyítésének része – írja a TVP World.
A két ország – amelyek az EU-csatlakozás hivatalos tagjelöltjei – január 1-jén csatlakozott az unió úgynevezett Roam Like at Home övezetéhez.
Az intézkedés lehetővé teszi, hogy a moldovai és ukrán állampolgárok az Európai Gazdasági Térségben (EGT) történő utazásaik során külön díjak felszámítása nélkül telefonáljanak, küldjenek sms-eket és használják a mobilinternetet.
Ugyanezek a jogok megilletik az EGT-országok lakosait is, amikor Ukrajnába vagy Moldovába utaznak.
Ukrajna és Moldova az első olyan országok az EGT-n kívül – amely az EU mind a 27 tagállamát, valamint Liechtensteint, Norvégiát és Izlandot foglalja magában –, amelyek hozzáférést kaptak ehhez a rendszerhez.
A Moldovára és Ukrajnára vonatkozó döntést az EU 2025 júliusában hozta meg, annak részeként, hogy Brüsszel elmélyítse kapcsolatait a két tagjelölt országgal, és támogassa azok „fokozatos gazdasági integrációját az EU belső piacába”.
Az Európai Bizottság júniusi közleménye szerint a mobilroaming lesz „az első terület, ahol az EU belső piaci elbánást biztosít Ukrajnának”.
A 2017-ben bevezetett Roam Like at Home rendszer célja, hogy a fogyasztók az EU határain belül ugyanazon az áron, azonos hálózati minőség és sebesség mellett használhassák mobiltelefonos szolgáltatásaikat, mint otthon.
Ukrajna 2022. február 28-án, mindössze négy nappal azután nyújtotta be EU-csatlakozási kérelmét, hogy Oroszország megtámadta az országot.
Ukrajna szomszédja, Moldova 2022 márciusában kérte felvételét az Európai Unióba, és szintén célpontja az orosz destabilizációs törekvéseknek. Az ország keleti régiójában, a Dnyeszter-melléken (Transznisztria) orosz csapatok állomásoznak.
A túlnyomórészt orosz ajkú szakadár terület az 1990-es évek elején egy rövid konfliktust követően szakadt el Moldovától, ám a nemzetközi közösség elsöprő többsége továbbra is Moldovához tartozó területként ismeri el.
Egyre többen ellenzik Ukrajna csatlakozását
A roamingdíjak részleges eltörlése is Ukrajna európai közeledésének része. Ugyanakkor immár öt EU-tagállam ellenzi az új kereskedelmi megállapodást Ukrajnával. Nagy István agrárminiszter a határ menti koalícióról és arról is beszélt, hogy a megállapodás a magyar és az európai gazdák számára is végzetes, és végveszélybe sodorja a mezőgazdaságot.
Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Bulgária és Románia elégedetlenségét fejezte ki az Ukrajna és az EU között létrejött új megállapodással kapcsolatban, amelynek egy átfogó szabadkereskedelmi övezet létrehozása a célja.