Figyeljen, ha autópályázik, fontos dátum közeleg – változnak az árak, és jön egy „olcsósított" matrica is az M1-es miatt
Az új évben sok minden változik, egyebek között az is, hogy az idei évtől elindul az autópályadíjak inflációkövető emelése. Mivel mindenkinek lejár az autópálya-matricája, az új megvásárlásakor mindenki szembesül ezzel.
Ugyanakkor tavaly számos sztrádát és sztrádaszakaszt adtak át, és végül a Strabag is képes volt kijavítani a hibáját az M30-as autópályán, még ha a Lázár János építési és közlekedési miniszter által megszabott határidőt nem is tudta tartani. Arra is érdemes figyelni, hogy az M1-es autópálya felújítása és más munkálatok miatt kedvezményes konstrukciót is bevezetnek több helyen.
Ezekre a matricaárakra számíthatunk idén
A legtöbb autós által használt matrica, a D1 kategória (személyautó, motorkerékpár, utánfutó) a következő árakon lesz kapható:
- napi matrica: 5550 forint
- 10 napos matrica: 6910 forint
- havi matrica: 11 170 forint
- éves országos matrica: 61 760 forint
- éves vármegyei matrica: 7190 forint
Az M1-es felújítása miatt idén megjelenik az M1-es regionális matrica, mely évente 15 ezer forintba kerül a D1-es kategóriában, és amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára érvényes.
A már említett M30-as autópálya felújításával kapcsolatos kálvária miatt idén Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is olcsóbb lesz az éves matrica, a kellemetlenségek kompenzálására az autósoknak mindössze 2500 forintot kell fizetniük a vármegye fizetős útjainak éves használatáért.
Az e-matricás rendszerben az adott vármegyei jogosultság a vármegye közigazgatási határán túl a szomszédos vármegye első lehajtójáig érvényes. Ennek alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei matricát vásárlók a következő szakaszokra váltanak jogosultságot:
- M3-as autópálya Füzesabony és Polgár között
- M30-as autópálya teljes szakasza az M3-as autópálya és Tornyosnémeti országhatár között
Az autósok mindemellett annak is örülhetnek, hogy idén is számos új autópálya szakasz készülhet el, ami biztonságosabbá, gyorsabbá és kényelmesebbé teszi a közlekedést. Nézzük, milyen új autópályák átadására számíthatunk 2026-ban:
M49-es gyorsforgalmi út – szupersztráda a román határig
Az M49‑es gyorsforgalmi út az ország északkeleti részén hoz létre hosszú ideje hiányzó gyorsforgalmi kapcsolatot Románia felé. A Duna Aszfalt látványos ütemben dolgozik a Mátészalka–Ököritófülpös szakaszon, ahol már felfestett burkolat és aszfaltozás is látható. Az új sztráda hiánypótló szerepet tölt be, hiszen a térségnek eddig nem volt gyorsforgalmi kapcsolata, és most az M3‑as autópályát köti össze közvetlenül a román határ közelében lévő Szatmárnémetivel, Csengeren át.
Egy körülbelül két kilométeres szakaszt már ideiglenesen forgalomba helyeztek 2025 szeptemberében, amely az M49‑es és az M3‑as közötti felhajtást biztosítja Vásárosnamény térségében.
A teljes szakasz átadása 2026 őszére várható, amikor a gyorsforgalmi út már teljes értékű kapcsolatot nyújt a helyi közlekedés és a nemzetközi tranzit számára is.
A fejlesztés így egyszerre teszi gyorsabbá, biztonságosabbá az utazást, és erősíti Magyarország északkeleti régiójának gazdasági összeköttetéseit.
M4-es autóút – Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasz
Az egyik legfontosabb mérföldkő az M4-es autóút 34,29 kilométeres szakasza, amely Törökszentmiklós és Kisújszállás között készült el. A beruházást december végén ünnepélyesen átadták – meghaladva az eredeti ütemtervet –, így ez a szakasz hivatalosan már forgalomba állt, de 2026 lesz az első teljes év, amikor az infrastruktúra ténylegesen működni fog a közlekedők számára.
A projekt három fő elemet foglal magában:
- a Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer),
- a Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer),
- valamint a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer).
Az átadón Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette: a kormány célja, hogy minden település legfeljebb 20 percre legyen egy gyorsforgalmi úttól, az M4‑es új szakasza pedig fontos lépés ebben a stratégiában.
Több esetben azonban idén még csak a munkálatok indulnak el, a teljes projekttel még nem végeznek. Ide tartozik az M1 regionális matricát indokló M1-es bővítése és az M100-as fejlesztése is.
M1-es autópálya – éjjel-nappal épül a Budapest–Győr szakasz
Az M1‑es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszának hatalmas bővítése a modern hazai közlekedés egyik legnagyobb fejlesztése lesz: az út kétszer két sávból kétszer három sávossá válik, intelligens forgalomirányítással és a pihenőhelyek korszerűsítésével együtt.
A 2025 szeptemberében elindított projekt kiváló ütemben halad, és várhatóan 2026-ban elvégzik rajta a legfontosabb munkálatokat.
A fejlesztés több fázisban éri el a teljesen háromsávos állapotot, és 2028–2029 körül várható a beruházás lezárása.
A sávbővítés- és szélesítés, valamint a közlekedéstechnikai fejlesztések végül nemcsak gyorsabb, hanem jóval biztonságosabb átkelést eredményeznek ezen a kulcsfontosságú tranzitfolyosón, amely Magyarországot Nyugat‑Európával köti össze.
M100-as gyorsforgalmi út – Esztergom sem marad le a térképről
Az M100-as projekt célja, hogy Esztergomot közvetlenül is bekapcsolja az M1‑es hálózatba. Bár a teljes átadás inkább a későbbi évekre várható,
2026 tavaszán már elindulhatnak az építési munkálatok, és a kivitelezés különböző ütemei.
Ez az útszakasz nem csupán egy egyszerű bekötő út lesz: már az előkészítő munkák során meg kell teremteni például egy új Duna‑hídhoz kapcsolódó csomópontokat is, ami összetett mérnöki feladat.
Azonban a beruházásról még novemberben kiderült, hogy „Magyarország legdrágább autópályája” valójában sokkal kevesebből el fog készülni: a korábbi 500 milliárd forintos összeg helyett Lázár János novemberben már csak 400 milliárdól beszélt, ami jelentős árengedmény lenne az óriásprojektben.