Figyeljen, ha autópályázik, fontos dátum közeleg – változnak az árak, és jön egy „olcsósított" matrica is az M1-es miatt

Nem mindenhol lesz drágább a sztrádamatrica, miközben az úthálózat fejlődése nem áll meg idén sem. Az M1-es autópálya háromsávosra bővítése miatt új konstrukció is bemutatkozik.
VG
2026.01.02, 07:30

Az új évben sok minden változik, egyebek között az is, hogy az idei évtől elindul az autópályadíjak inflációkövető emelése. Mivel mindenkinek lejár az autópálya-matricája, az új megvásárlásakor mindenki szembesül ezzel. 

20250114__LSZ2348_428
Van, ahol olcsóbb lesz az autópálya használata / Fotó: Szakony Attila

Ugyanakkor tavaly számos sztrádát és sztrádaszakaszt adtak át, és végül a Strabag is képes volt kijavítani a hibáját az M30-as autópályán, még ha a Lázár János építési és közlekedési miniszter által megszabott határidőt nem is tudta tartani. Arra is érdemes figyelni, hogy az M1-es autópálya felújítása és más munkálatok miatt kedvezményes konstrukciót is bevezetnek több helyen. 

Ezekre a matricaárakra számíthatunk idén

A legtöbb autós által használt matrica, a D1 kategória (személyautó, motorkerékpár, utánfutó) a következő árakon lesz kapható:

  • napi matrica: 5550 forint 
  • 10 napos matrica: 6910 forint 
  • havi matrica: 11 170 forint 
  • éves országos matrica: 61 760 forint 
  • éves vármegyei matrica: 7190 forint

Az M1-es felújítása miatt idén megjelenik az M1-es regionális matrica, mely évente 15 ezer forintba kerül a D1-es kategóriában, és amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára érvényes.

A már említett M30-as autópálya felújításával kapcsolatos kálvária miatt idén Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is olcsóbb lesz az éves matrica, a kellemetlenségek kompenzálására az autósoknak mindössze 2500 forintot kell fizetniük a vármegye fizetős útjainak éves használatáért.

Az e-matricás rendszerben az adott vármegyei jogosultság a vármegye közigazgatási határán túl a szomszédos vármegye első lehajtójáig érvényes. Ennek alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei matricát vásárlók a következő szakaszokra váltanak jogosultságot:

  • M3-as autópálya Füzesabony és Polgár között
  • M30-as autópálya teljes szakasza az M3-as autópálya és Tornyosnémeti országhatár között

Az autósok mindemellett annak is örülhetnek, hogy idén is számos új autópálya szakasz készülhet el, ami biztonságosabbá, gyorsabbá és kényelmesebbé teszi a közlekedést. Nézzük, milyen új autópályák átadására számíthatunk 2026-ban:

M49-es gyorsforgalmi út – szupersztráda a román határig

Az M49‑es gyorsforgalmi út az ország északkeleti részén hoz létre hosszú ideje hiányzó gyorsforgalmi kapcsolatot Románia felé. A Duna Aszfalt látványos ütemben dolgozik a Mátészalka–Ököritófülpös szakaszon, ahol már felfestett burkolat és aszfaltozás is látható. Az új sztráda hiánypótló szerepet tölt be, hiszen a térségnek eddig nem volt gyorsforgalmi kapcsolata, és most az M3‑as autópályát köti össze közvetlenül a román határ közelében lévő Szatmárnémetivel, Csengeren át.

Egy körülbelül két kilométeres szakaszt már ideiglenesen forgalomba helyeztek 2025 szeptemberében, amely az M49‑es és az M3‑as közötti felhajtást biztosítja Vásárosnamény térségében.

A teljes szakasz átadása 2026 őszére várható, amikor a gyorsforgalmi út már teljes értékű kapcsolatot nyújt a helyi közlekedés és a nemzetközi tranzit számára is.

A fejlesztés így egyszerre teszi gyorsabbá, biztonságosabbá az utazást, és erősíti Magyarország északkeleti régiójának gazdasági összeköttetéseit.

M4-es autóút – Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasz

Az egyik legfontosabb mérföldkő az M4-es autóút 34,29 kilométeres szakasza, amely Törökszentmiklós és Kisújszállás között készült el. A beruházást december végén ünnepélyesen átadták – meghaladva az eredeti ütemtervet –, így ez a szakasz hivatalosan már forgalomba állt, de 2026 lesz az első teljes év, amikor az infrastruktúra ténylegesen működni fog a közlekedők számára.

A projekt három fő elemet foglal magában:

  • a Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer), 
  • a Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer), 
  • valamint a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer).
    Az átadón Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette: a kormány célja, hogy minden település legfeljebb 20 percre legyen egy gyorsforgalmi úttól, az M4‑es új szakasza pedig fontos lépés ebben a stratégiában.

Több esetben azonban idén még csak a munkálatok indulnak el, a teljes projekttel még nem végeznek. Ide tartozik az M1 regionális matricát indokló M1-es bővítése és az M100-as fejlesztése is.

M1-es autópálya – éjjel-nappal épül a Budapest–Győr szakasz

Az M1‑es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszának hatalmas bővítése a modern hazai közlekedés egyik legnagyobb fejlesztése lesz: az út kétszer két sávból kétszer három sávossá válik, intelligens forgalomirányítással és a pihenőhelyek korszerűsítésével együtt.

A 2025 szeptemberében elindított projekt kiváló ütemben halad, és várhatóan 2026-ban elvégzik rajta a legfontosabb munkálatokat. 

A fejlesztés több fázisban éri el a teljesen háromsávos állapotot, és 2028–2029 körül várható a beruházás lezárása.

A sávbővítés- és szélesítés, valamint a közlekedéstechnikai fejlesztések végül nemcsak gyorsabb, hanem jóval biztonságosabb átkelést eredményeznek ezen a kulcsfontosságú tranzitfolyosón, amely Magyarországot Nyugat‑Európával köti össze.

M100-as gyorsforgalmi út – Esztergom sem marad le a térképről

Az M100-as projekt célja, hogy Esztergomot közvetlenül is bekapcsolja az M1‑es hálózatba. Bár a teljes átadás inkább a későbbi évekre várható, 

2026 tavaszán már elindulhatnak az építési munkálatok, és a kivitelezés különböző ütemei.

Ez az útszakasz nem csupán egy egyszerű bekötő út lesz: már az előkészítő munkák során meg kell teremteni például egy új Duna‑hídhoz kapcsolódó csomópontokat is, ami összetett mérnöki feladat.

Azonban a beruházásról még novemberben kiderült, hogy „Magyarország legdrágább autópályája” valójában sokkal kevesebből el fog készülni: a korábbi 500 milliárd forintos összeg helyett Lázár János novemberben már csak 400 milliárdól beszélt, ami jelentős árengedmény lenne az óriásprojektben.

