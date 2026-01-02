Deviza
Máris pánikolnak a szerbek, hogy a Mol veszi meg az oroszoktól az olajcégüket: megszólalt az elnök, elmondta a valóságot

Küszöbön a történelmi üzlet megkötése, beindultak a rémhírek. A Mol lehet az oroszok után a szerb olajtársaság többségi tulajdonosa, ezt pedig bizonyos körök nem fogadják jól. Vucic elnök most tisztázta a helyzetet.
Hecker Flórián
2026.01.02, 08:00
Frissítve: 2026.01.02, 08:34

Január 1-jén rendkívüli események történtek a szerb olajvállalat ügyében, amely masszívan érinti a Molt, illetve Magyarországot is. Ezeket összefoglalva jelen állás szerint az a realitás, hogy a magyar olajtársaság heteken belül hivatalosan is a tulajdonosa lesz az egyetlen szerb olajvállalatnak.

Mol, NIS, orosz, szerb, magyar
Mol: máris pánikolnak a szerbek, hogy megveszi az oroszoktól az olajcégüket / Fotó: AFP

Miután egy rendkívüli üzleti eseményről van szó, érdemes felidézni, mi történt eddig.

Magyar kézben a szerb olajvállalat? Ezt kell tudni a NIS-ről

Nemrég az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

Volt viszont egy bökkenő: a NIS eddig nem kapott működési engedélyt, hogy nyersolajat vásárolhasson és feldolgozhasson. Ennek pedig az a háttere, hogy az amerikai pénzügyminisztérium októberben szankcióval sújtotta az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében.

Ennek következtében leállt Horvátországon át a Janaf vezetéken a nyersolajszállítás, így a pancsovai üzemben – Szerbia egyetlen kőolaj-finomítójában – abbamaradt a termelés.

  • Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben,
  • leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos.
  • A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék,
  • a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.

Az elmúlt napokban hivatalosan is közölték, hogy a magyar Mol és a NIS közös kérelmet nyújtott be az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), hogy függesszék fel a NIS elleni szankciókat a tulajdonosi szerkezet megváltoztatásáról szóló tárgyalások idejére.

Erről Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter beszélt. Külön is figyelemreméltó, hogy már ebben a kérdésben is eljárhatott a Mol.

Csütörtökön áttörés következett be.

Friss hír érkezett ugyanis a NIS-től, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma december 31-én különleges engedélyt adott ki a részükre, amely lehetővé teszi a vállalat számára a működés folytatását 2026. január 23-ig. Ennek a birtokában a NIS képes folytatni a tevékenységét,

  • beleértve a finomítói feldolgozás újraindítását,
  • a nyersolaj importját,
  • valamint az ellátásbiztonsághoz és a műszaki karbantartáshoz szükséges tranzakciók lebonyolítását.

A január 23-i dátum egyúttal azt is jelenti, hogy addig elkészülhet az adásvételi szerződés a NIS új tulajdonosával, amely jelen állás szerint tehát a Mol lehet.

Mol: máris pánikolnak a szerbek, hogy megveszi az oroszoktól az olajcégüket

További fontos fejlemény volt, hogy január 1-jén Aleksandar Vucic szerb elnök közvetve megerősítette, hogy a magyar Mol vásárolja meg a NIS-t. A szerb vezető direkt módon nem nevezte meg a Molt, de határozottan erre utalt, amikor elismerte a folyamatban lévő egyeztetéseket, és azt mondta:

Remélem, hogy az oroszok és a magyarok befejezik a dolgukat.

Ennek időpontját január 18-ig jelölte meg. (A dátumra még visszatérünk – a szerk.) Egyúttal reményét fejezte ki, hogy elegendő üzemanyag áll majd rendelkezésre az ország minden szükségletének kielégítésére.

Vucic minderről a szerb parlament előtt, az ideiglenes újévi faluvá alakított helyszínen nyilatkozott az újságíróknak. A magyar érintettségen túl tett még egy kulcsfontosságú kijelentést, mégpedig hogy a NIS rögtön az ünnepek után megkezdi a kőolaj beszerzését és feldolgozását, a finomító pedig január 18. körül teljes gőzzel fog üzemelni.

A Világgazdaság írásban kereste a Molt, kommentárt kérve a szerb elnök szavaihoz. Amint választ kapunk, beszámolunk róla.

Mindenesetre az, hogy most a szerb elnök megjelölte a január 18-i időpontot, ugyancsak azt erősíti, hogy Szerbia megkapta az amerikaiak jóváhagyását a NIS-üzlethez. De történt még egy fontos nyilatkozat a szerb elnök részéről. Vucic ugyanis interjút adott, ebben pedig tisztázott egy fontos kérdést: „Azt szeretném mondani a polgároknak, hogy nagyon súlyos következményeket szenvedtünk el amiatt, hogy a finomító nem működött. Az ipari termelésünk visszaesett novemberben és decemberben is a finomító leállása miatt. Ez drasztikusan és drámaian kihat a gazdaságunk állapotára.”

És mivel hallok összeesküvés-elméleteket arról, hogy a finomító le fog állni, és hogy a magyarok be fogják zárni, ahogyan azt Horvátországban vagy máshol tették: nem fog leállni.

„Ugyanis Szerbia is tulajdonos 29,87 százalékban, és nekünk is van beleszólásunk. A jövőben pedig megpróbálunk még néhány százalékot vásárolni, hogy e fölé az egyharmados küszöb fölé kerüljünk, hogy – mondhatni – még erőteljesebb módon tudjuk a NIS-t nemcsak ellenőrizni és felügyelni, hanem a vállalat irányításában is részt venni” – oszlatta el a Mol esetleges érkezése miatti álhíreket Vucic.

