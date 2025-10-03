Óriási bejelentésre készül az Ikarus, már nagyon közel lehet: várva várt fotót közölt a legendás magyar buszgyártó

Az Ikarus egy új, tisztán elektromos csuklós autóbuszt készül bemutatni, amely eddig hiányzott a kínálatukból. A debütálás a Busworld kiállításon lesz 2025. október 4-9. között – közölte a vállalat közösségi médiában.
A cég honlapja szerint jelenleg az Ikarus 180e nevet viselő csuklós busz áll fejlesztés alatt, feltehetően ezt mutatják be. A jármű 18 750 mm hosszú, 3360 mm magas, és városi/elővárosi közlekedésre tervezték, maximum 4 kétszárnyú ajtóval. Az utastér alacsony padlós, összesen 113 fő utazhat benne, melyből legalább 45+2 ülőhely van.
Az autóbusz lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátorral működik, kapacitása 563,8 kWh, és egy feltöltéssel körülbelül 390 kilométert képes megtenni. Siemens pantográfos töltővel is rendelhető. A vállalat legutóbb azzal került a hírekbe, hogy a BKK 160 darab, akkumulátoros önjáró képességgel is rendelkező trolibusz beszerzésére az Ikarus villanybuszainak forgalmazója adta a legkedvezőbb ajánlatot a Yutonggal közösen.
A konzorciuma szóló trolibuszokra darabonként nettó 451 500 eurós, a csuklósokra pedig 649 500 eurós ajánlatot tett, a tartalék alkatrészeket 402 ezer, a karbantartási és javítási szolgáltatásokat 65 ezer, míg a kezelőszemélyzet képzését 40 ezer euróért vállalta. A járművekre 36 hónap többletjótállást ajánlott, és a kiírásban előírt minimum 15 kilométeres önjárási hatótáv helyett a maximális, 25 kilométeres futásteljesítményt garantálta.
Azt is érdemes megemlíteni, hogy visszatér Görögországba az Ikarus márkanév két évtized után. Ősszel két darab tisztán elektromos hajtású Ikarus 80e V4 városi midibusz érkezik a mediterrán országba, miután a székesfehérvári gyártó termékeit forgalmazó Electrobus Europe görög partnercége, a Fotagon Led nyerte meg a járművek szállítására kiírt helyi tendert.
A teljesen elektromos hajtású Ikarus 80e midibusz 2023-as brüsszeli világpremierjén már megemlítették Görögországot az egyik lehetséges vásárlóként. A teljes hosszban alacsonypadlós, 18 fix és két lehajtható utasüléssel szerelt járművek összesített befogadóképessége 60 fő lesz. A minden ülőhelyhez USB-töltőaljzat kerül a mobil eszközök menet közbeni töltésére.
Különleges, húszéves Ganz-buszokat állít forgalomba a BKV: nem kellett az olaszoknak, Budapest boldogan lecsapott rájuk
Az egykori Compagnia Trasporti Pubblici di Napoli közlekedési társaság telephelyén közel egy éve kezdődött meg az elszállítási előkészítése annak a hat darab Ganz-Solaris Trollino 12D trolibusznak, amelyek további sorsa a nápolyi szolgáltató csődje után hosszú ideig bizonytalan volt. A járművek az idén tavasszal lezárult közbeszerzési eljárás eredményeként végül Budapestre kerültek.
