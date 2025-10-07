Infláció: az erős forint végre betette a lábát a boltokba, de a kasszánál még aligha érezzük

Három hónap után ismét emelkedhetett az infláció Magyarországon, ha beigazolódnak a szakértői várakozások. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők szerint szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,4 százalékkal nőhettek, míg havi alapon stagnálhattak. Mivel júliusban és augusztusban is 4,3 százalékos drágulást mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), így ismét enyhén emelkedhetett a pénzromlás üteme. Az viszont egyértelműen kedvező hír, hogy az egyszeri hatásoktól megtisztított, épp ezért az inflációs folyamatokat jobban tükröző maginflációs mutató már a második hónapja lehet a jegybank 4 százalékos célsávjában.

Szeptemberben az előző hónapok folyamataihoz képest nem történt jelentős változás az éves bázisú inflációban, leginkább oldalazás látható a pénzromlási ütemben – mondta a Világgazdaságnak Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. szenior makrogazdasági elemzője, aki pozitívumként értékelte, hogy havi bázison nem változtak az árak, viszont arra is felhívta a figyelmet, hogy az inflációs folyamatokat továbbra is ellentétes erők határozzák meg:

a forint árfolyamának tartós erősödése és a kötelező és önkéntes árkorlátozó intézkedések csökkentik az inflációs nyomást a gazdaságban, miközben az emelkedő világpiaci élelmiszerárak, valamint a magas háztartásienergia-infláció is lassítja a dezinflációs folyamatokat.

Az elemző szerint az infláció stabilizálódásához a jelentősen javuló lakossági és vállalati várakozások is hozzájárulnak. 2021 decembere óta nem vártak az emberek olyan alacsony inflációs értéket a következő évre vonatkozóan, mint a szeptember folyamán végzett felmérésükben. Ezzel összhangban a vállalatok átárazási várakozásai is valamelyest csökkentek, azonban leginkább a lakossági oldalon érezhető az inflációs észlelés javulása, ami kulcsfontosságú az inflációs várakozások horgonyzása szempontjából.

Már érződik az erős forint az árakban

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője azt emelte ki kommentárjában, hogy a havi alapon stagnáló árak mögött ellentétes erők húzódnak meg. Miközben az élelmiszerek, szeszes italok és dohányáruk esetében érdemi áremelkedésre számít, addig a ruházkodási cikkek és a tartós fogyasztási cikkek esetében lényegében változatlan árszínvonallal. Az egyik közös pont, amely alapvetően fékezi az áremelkedést, az a forint erősödése.

A tartós forinterősödés már elkezdhette éreztetni a hatását, akár az importált élelmiszerek, a ruházati cikkek, de legfőbbképpen a tartós fogyasztási cikkek esetében

– mondta az elemző, hozzátéve, hogy van némi aszimmetria az árfolyam változásának inflációba való begyűrűzésében, attól függően, hogy gyengülésről vagy erősödésről beszélünk. A gyengülő forint gyorsabban és nagyobb árváltozásokat indukál, míg az erősödő forint lassabban és valamivel tompítottabban jelenik meg az inflációban.

Az árrésstopok tartják kordában az inflációt

A konszenzusnál magasabb, 4,6 százalékos inflációval számol szeptemberben Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki szerint ez még az elviselhető kategória, igaz, ebben benne van az is, hogy a kormányzat árrésstopokkal és ágazati megállapodásokkal fogja vissza az inflációt,

ezek nélkül a pénzromlás üteme nagyjából 1,5 százalékponttal magasabb lenne, ami viszont már biztosan túl magasnak számítana.

Két egymással ellentétes folyamatra hívta fel a figyelmet, ami az infláció alakulását meghatározza.

Az egyes főbb termékcsoportok közül a legnagyobb, 11,0 százalékos növekedés az elmúlt hónapban a háztartási energia árában történt. Ez az idei magasabb energiafogyasztásból adódik, ami a hidegebb időjárás eredménye. Ennek magyarázata a háztartási energia inflációjának speciális elszámolása: ha több fogy az átlagfogyasztás feletti, drágább energiából, az megnöveli az átlagárat és így az inflációt. Ez várhatóan szeptemberben is felfelé húzza az inflációt, ahogy néhány élelmiszer drágulása is. Ami viszont lefelé húzhatja, az az alacsony importált infláció és a forint árfolyama. Az eurózóna inflációja a 2 százalékos jegybanki cél körül mozog, miközben idehaza a forint folyamatosan erősödik. Az új jegybanki vezetés politikája, illetve a növekvő kamatkülönbözet szerinte stabilizálni, sőt, erősíteni tudta az árfolyamot. Bár ez az erősödés éves alapon még nem túl jelentős, de az év eleji szinthez képest már látható. Ez termékeknél (pl. üzemanyag) gyorsabban, míg mások esetekben lassabban jelenik meg az árakban, de szerinte előbb-utóbb mindenhol meg fog jelenni.

Az élelmiszerek ára talán mérséklődhetett, a bázishatások is közbeszólnak

Molnár Dániel, az MGFÜ Makroelemzési Osztályának vezető elemzője az idei gyenge mezőgazdasági termés nyomán csekély áremelkedésre számít az élelmiszerek esetében, ugyanakkor a teljes élelmiszer-infláció némiképp lassulhatott. Ezzel szemben a ruházkodási cikkek esetében a szezonális hatások miatt áremelkedés következhetett be, míg a szeszes italok, dohánytermékek árai érdemben nem változtak a megelőző hónaphoz képest.

Kérdéses viszont a tartós fogyasztási cikkek árának alakulása, ezen termékcsoportnál a forint erősödése nyomán visszafogott átárazást várnánk, azonban augusztusban pont hogy a historikusnál erősebb volt a havi áremelkedés

– emelte ki az elemző. A szolgáltatások esetében havi alapon csökkenhettek az árak, ami szintén szezonális tényezőkre vezethető vissza, ennek mértéke erősen befolyásolhatta a teljes áremelkedés ütemét is.