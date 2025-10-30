A Parlament gazdasági bizottsága megszavazta azt a törvénymódosítási javaslatot, mely szerint az ingyenes készpénzfelvétel limitje 300 ezer forint lenne a mostani 150 ezer helyett – derül ki Witzmann Mihály, a Fidesz országgyűlési képviselőjének közösségi bejegyzéséből.

Ingyenes készpénzfelvétel: itt a váratlan bejelentés, eltörölhetik a 150 ezer forintos határt – ez lehet az új limit Magyarországon / Fotó: Székelyhidi Balázs

A politikus szerint a módosítás célja, hogy enyhítse a lakosság pénzügyi terheit, és igazodjon azok igényeihez, akik továbbra is rendszeresen használnak készpénzt. A javaslat a gazdasági bizottság támogatását már elnyerte, így hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet végső döntésre. A bejegyzés szerint a téma több választópolgár visszajelzése nyomán került napirendre: Witzmann elmondása szerint fogadóóráin többen is jelezték, hogy

a jelenlegi készpénzfelvételi korlát sokak számára nehezen kezelhető a mindennapi életben.

A bizottsági döntéssel most egy lépéssel közelebb került a megoldás ahhoz, hogy a havi két ingyenes készpénzfelvétel – jelenleg legfeljebb 150 ezer forintig – 300 ezer forintra emelkedjen.

A módosítás elfogadása esetén a bankoknak és a pénzintézeteknek új technikai és elszámolási szabályokat kell bevezetniük, hogy a magasabb összeghatárt kezelni tudják. A részletes törvényszöveget és a végrehajtási rendelkezéseket várhatóan a parlament plenáris ülésén ismertetik, ahol a képviselők szavazhatnak a javaslatról.

A tervezet egyúttal a készpénzhasználat és a digitális fizetések közötti egyensúly kérdését is újra napirendre hozza, hiszen a kormány korábban többször jelezte, hogy támogatja az elektronikus fizetési megoldások terjedését – ugyanakkor az intézkedés a lakosság azon csoportjait segítené, amelyeknek továbbra is a készpénz a legkényelmesebb és legbiztonságosabb fizetési forma. A végső döntést a törvényjavaslatról a parlament plenáris ülése hozza meg a következő hetekben.

Már régóta terveznek módosítani az ingyenes készpénzfelvétel limitjén

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter még 2024 szeptemberében azt mondta, hogy 150 ezer forint többet ért tíz évvel ezelőtt, ezért az emelés észszerű javaslatnak tűnik. Akkor hozzátette, hogy a nemzetközi pénzügyi minősítő szervezetek és akkor még a Pénzügyminisztérium is azt az álláspontot képviselte, hogy az emberek minél kevesebb készpénzt használjanak, és helyette inkább utaljanak, vagy fizessenek kártyával.