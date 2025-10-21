A General Motors lezárta a zöld korszakát, még mielőtt elkezdődött volna
A vámháború miatt kisebb veszteség éri a General Motorst (GM) a korábban becsültnél, ennek örömére rögtön javított is az idei üzleti évére vonatkozó kilátásain az amerikai autóipar legnagyobb szereplője. Pedig a méretéhez képest nem számottevő az a félmilliárd dollár, amit a vámon meg tudnak spórolni, s így „csak” 3,5-4,5 milliárd dollárjukba kerül a Donald Trump-féle vámszámla, amit kénytelenek az idén lenyelni.
A tőzsde mindenesetre ennek is nagyon tud örülni, a GM árfolyama 8 százalékot erősödött a New York-i nyitás előtti elektronikus kereskedésben. Ebben persze az is benne van, hogy a GM az idei évre várható nyereségét a 10–12,5 milliárd dolláros sávból feljebb, a 12–13 milliárdos tartományba srófolta fel.
A General Motors csak bukott a zöldátálláson
Azaz a nyereség harmadával több lett volna, ha az egy évvel korábbi szabályozók mellett működött volna tovább a GM, amely a harmadik negyedévről szóló gyorsjelentésében az LSEG 2,31 dolláros elemző konszenzusával szemben 2,80 dolláros egy részvényre eső nyereségről (EPS) számolt be, ez is fokozta a jókedvet. Az autógyártó a hó elején jelezte, hogy
lekönyvelte azt az 1,6 milliárd dolláros veszteséget, amit az elektromosautó-üzletágának leértékelődésével szenvedett el,
ezzel kapcsolatban Mary Barra vezérigazgató a részvényeseknek írt levelében utalt arra, hogy az elektromos autók vásárlásához járó 7500 dolláros adókedvezmény szeptember végi, Donald Trump általi eltörlésével és a levegőtisztasági előírások lényeges fellazításával új helyzet állt elő, amelyhez a General Motors is alkalmazkodik.
Jövőre még tovább csökkentik a villanyautóik gyártásán elszenvedett veszteségeiket, kapacitásaikat a kereslethez igazítják, magyarán nem erőltetik az adókedvezmény eltörlésével gyakorlatilag versenyképtelenné váló zöldátállást. Trump azonban nem csak elvett
- a General Motors,
- a Ford
- és a Stellantis
alkotta detroiti hármasfogattól, de vissza is adott valamennyit, igaz, nem sokat, de ezért Barra így is hálát rebegett az elnöknek. Az a cél ugyanis, hogy az Amerikában dolgozó autógyártók az alkatrészimportjukat sújtó megemelt vámok miatt meggyengülő versenyképességét egyenesbe hozzák.
Ennek érdekében Washington az általuk helyben gyártott és értékesített autók javasolt kiskereskedelmi ára 3,75 százalékának megfelelő adókedvezményt vezet be, amely 2030-ig érvényes. Ezzel elkerülhető, hogy a gyártók teljes egészében átterheljék a pluszköltségeiket a vásárlókra, tetemes inflációt gerjesztve ezzel. A GM elismerte, hogy a vámok miatti pluszterheinek csak a harmadát tudja önerőből kigazdálkodni.
Az amerikai autópiac mégsem omlott össze
Az amerikai autópiac egyébként megúszta eddig a vámemelések miatti keresletcsökkenést, sőt, a forgalom a harmadik negyedévben 6 százalékkal nőni is tudott, köszönhetően egyfelől annak, hogy a cégek nem módosítottak jelentősen az árpolitikájukon, másfelől annak, hogy az adójóváírás szeptember 30-i kivezetése miatt előrehozott villanyautó-vásárlások pluszforgalmat generáltak.
Ráadásul a kereslet a drágább, nagyobb haszonkulccsal értékesíthető modellek irányába tolódott el.
Trumpnak a külföldi gyártás hazacsalogatásáról szóló tervei beválni látszanak, a General Motors például júniusban bejelentette, hogy 4 milliárd dollárért bővíti három amerikai létesítményét Michigan, Kansas és Tennessee államban. Ettől még rosszul áll a GM szénája, hiszen az Egyesült Államokban értékesített járműveinek nagyjából felét importálja, főként Mexikóból és Dél-Koreából.