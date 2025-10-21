Deviza
A General Motors lezárta a zöld korszakát, még mielőtt elkezdődött volna

A legnagyobb amerikai autógyártó profitjának harmada a vámhivatalnál landol, de a detroiti társaság így sem elégedetlen. Sőt, a General Motors felsrófolta idei profitvárakozásait, s az elektromosautó-gyártás kényszerétől megszabadulva takaréklángra állítja a zöldátállásra vonatkozó terveit.
Kriván Bence
2025.10.21, 16:18
Frissítve: 2025.10.21, 16:36

A vámháború miatt kisebb veszteség éri a General Motorst (GM) a korábban becsültnél, ennek örömére rögtön javított is az idei üzleti évére vonatkozó kilátásain az amerikai autóipar legnagyobb szereplője. Pedig a méretéhez képest nem számottevő az a félmilliárd dollár, amit a vámon meg tudnak spórolni, s így „csak” 3,5-4,5 milliárd dollárjukba kerül a Donald Trump-féle vámszámla, amit kénytelenek az idén lenyelni. 

Florida Economy General Motors
General Motors-márkakereskedés Floridában. Közelítenek Donald Trumphoz / Fotó: NurPhoto via AFP

A tőzsde mindenesetre ennek is nagyon tud örülni, a GM árfolyama 8 százalékot erősödött a New York-i nyitás előtti elektronikus kereskedésben. Ebben persze az is benne van, hogy a GM az idei évre várható nyereségét a 10–12,5 milliárd dolláros sávból feljebb, a 12–13 milliárdos tartományba srófolta fel

A General Motors csak bukott a zöldátálláson 

Azaz a nyereség harmadával több lett volna, ha az egy évvel korábbi szabályozók mellett működött volna tovább a GM, amely a harmadik negyedévről szóló gyorsjelentésében az LSEG 2,31 dolláros elemző konszenzusával szemben 2,80 dolláros egy részvényre eső nyereségről (EPS) számolt be, ez is fokozta a jókedvet. Az autógyártó a hó elején jelezte, hogy 

lekönyvelte azt az 1,6 milliárd dolláros veszteséget, amit az elektromosautó-üzletágának leértékelődésével szenvedett el, 

ezzel kapcsolatban Mary Barra vezérigazgató a részvényeseknek írt levelében utalt arra, hogy az elektromos autók vásárlásához járó 7500 dolláros adókedvezmény szeptember végi, Donald Trump általi eltörlésével és a levegőtisztasági előírások lényeges fellazításával új helyzet állt elő, amelyhez a General Motors is alkalmazkodik. 

Jövőre még tovább csökkentik a villanyautóik gyártásán elszenvedett veszteségeiket, kapacitásaikat a kereslethez igazítják, magyarán nem erőltetik az adókedvezmény eltörlésével gyakorlatilag versenyképtelenné váló zöldátállást. Trump azonban nem csak elvett

  • a General Motors,
  • a Ford
  • és a Stellantis

alkotta detroiti hármasfogattól, de vissza is adott valamennyit, igaz, nem sokat, de ezért Barra így is hálát rebegett az elnöknek. Az a cél ugyanis, hogy az Amerikában dolgozó autógyártók az alkatrészimportjukat sújtó megemelt vámok miatt meggyengülő versenyképességét egyenesbe hozzák. 

Az elektromos Cadillac Lyriq sem igazán dobogtatta meg a benzingőzhöz szokott amerikai vásárlók szívét / Fotó: AFP

Ennek érdekében Washington az általuk helyben gyártott és értékesített autók javasolt kiskereskedelmi ára 3,75 százalékának megfelelő adókedvezményt vezet be, amely 2030-ig érvényes. Ezzel elkerülhető, hogy a gyártók teljes egészében átterheljék a pluszköltségeiket a vásárlókra, tetemes inflációt gerjesztve ezzel. A GM elismerte, hogy a vámok miatti pluszterheinek csak a harmadát tudja önerőből kigazdálkodni.

Az amerikai autópiac mégsem omlott össze

Az amerikai autópiac egyébként megúszta eddig a vámemelések miatti keresletcsökkenést, sőt, a forgalom a harmadik negyedévben 6 százalékkal nőni is tudott, köszönhetően egyfelől annak, hogy a cégek nem módosítottak jelentősen az árpolitikájukon, másfelől annak, hogy az adójóváírás szeptember 30-i kivezetése miatt előrehozott villanyautó-vásárlások pluszforgalmat generáltak. 

Ráadásul a kereslet a drágább, nagyobb haszonkulccsal értékesíthető modellek irányába tolódott el.

Trumpnak a külföldi gyártás hazacsalogatásáról szóló tervei beválni látszanak, a General Motors például júniusban bejelentette, hogy 4 milliárd dollárért bővíti három amerikai létesítményét Michigan, Kansas és Tennessee államban. Ettől még rosszul áll a GM szénája, hiszen az Egyesült Államokban értékesített járműveinek nagyjából felét importálja, főként Mexikóból és Dél-Koreából.

 

