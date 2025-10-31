Deviza
Bemutatjuk, hogyan épülnek az M1-es autópálya új hídjai

Az M1-esen a főpályát érintő munkálatok mellett, több helyszínen folyamatosan zajlik a hidak és felüljárók át- vagy újjáépítése. A hidak több elemben érkeznek a helyszínre, és beemelésükre az elkövetkező hetekben kerülhet sor.
Világgazdaság
2025.10.31, 16:35
Frissítve: 2025.10.31, 16:51

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF ) újabb munkanaplót tett közzé Facebook-oldalán az M1-es autópálya bővítéséről – írta meg az Origo.

M1-es
Több helyszínen folyamatosan zajlik a hidak és felüljárók át- vagy újjáépítése az M1-esen / Fotó: MKIF / Facebook

A bejegyzésből többek között kiderül, hogy a főpályát érintő munkálatok mellett, több helyszínen folyamatosan zajlik a hidak és felüljárók át- vagy újjáépítése a pályán kívüli területeken is. 

A hidak több elemben érkeznek a helyszínre, melyeket a hegesztések után ultrahangos és röntgenes varratvizsgálatoknak vetnek alá a szakemberek. 

Ezután következhet az elemek beemelése, ami várhatóan a következő hetekben éjjeli munkálatok során meg is történik.

A hídelemek beemelésére a következő hetekben kerülhet sor / Fotó: MKIF

A bővítendő, M0 és Concó pihenőhely közti szakasz 78 kilométer, melyen 72 híd- és felüljáró kerül át- vagy újjáépítésre.  

Háromsávosra bővítik az M1-es autópályát

Az M1-es autópálya bővítése – ahogy arról korábban beszámoltunk – szeptember 1-jén vette kezdetét Budapest és Győr között, aminek során kétszer háromsávosra bővítik a sztrádát. A beruházás 80 kilométeres szakaszt érint, az M0-stól a Concó pihenőig. 

Az M1 bővítése nem egyszerű sávbővítés, hanem egy ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, és azért van szükség a 72 híd és felüljáró kialakítására, illetve átalakítására, hogy helyet biztosítsanak a szélesebb pályának. A kiszélesített, kibővített M1-es pályája ugyanis a legtöbb helyen nem fér el a hidak alatt, ezért kell azokat átépíteni vagy elbontani, és a helyükre újat építeni – a fejlesztésről itt olvashat további részleteket.

 

