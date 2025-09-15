Deviza
Eljött a nap, megkezdődött Magyarország történetének legnagyobb autópálya-építkezése: itt a lista, hol vannak lezárások és forgalomkorlátozások

A MÁV is készül az M1-esen életbe lépő jelentős korlátozásokra. Hazánk legnagyobb autópálya-bővítése miatt hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani.
VG/MTI
2025.09.15, 06:08
Frissítve: 2025.09.15, 08:08

A MÁV csoport készül arra, hogy az M1-es autópálya bővítése miatt hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani – közölte Facebook-oldalán az állami vasúttársaság.

M1-es autópálya
Szeptember elsején kezdődött a M1-es autópálya felújítása / Fotó: Molcsányi Máté / Kisalföld

Azt írták, hétfőtől duplázás helyett triplázzák a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokban a FLIRT-motorvonatokat, a két reggeli sebesvonatot emeletes KISS-motorvonattal indítják, és több kocsival közlekedik a Savaria és a Scarbantia InterCity. Készenlétbe állítják a MÁV-buszokat is, amelyeket szükség esetén nemcsak a vonatok, hanem a Volán-járatok kisegítésére is be lehet vetni.

Folyamatosan figyelemmel kísérik a vonatokon és a buszokon az utasforgalom alakulását, és ha az indokolttá válik, intézkednek: útnak indítják a tartalékbuszokat, vagy akár változtatnak a gyorsított vonatok megállási rendjén is.

Elindult az M1-es autópálya bővítése: több sáv, korszerű csomópontok, új pihenők

Szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-esen. A kivitelezés a belső elválasztósáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A tárca a közleményben hangsúlyozza, hogy az M1-es bővítése nem egyszerű sávbővítés, ennél egy sokkal komplexebb, rendszerszintű fejlesztés, amelyek során:

  • 72 meglévő alul- és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek. A kiszélesített pálya ezek alatt vagy felett egyszerűen nem férne el,
  • 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek és négy új külön szintű csomópontot is kialakítanak,
  • a hat komplex pihenőhelyet teljesen átépítik, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják,
  • mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki, és mellette a családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek,
  • két mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek (Bicske, Komárom),
  • hét szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át,
  • korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki és
  • jelentősen növelik a zajvédő falak hosszát és magasságát is.

Az M1-es bővítését az MKIF Zrt. hitelből és saját forrásból, jelentős önerőből, a magyar állammal kötött koncessziós szerződés alapján valósítja meg, együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal.

 

