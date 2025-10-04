Kezdődik, óriási a tét: ítéletet mondanak Magyarországról a nagy amerikai hitelminősítők – megmondták az elemzők, mi vár ránk

A legtöbb érv amellett szól, hogy nem várható leminősítés, de a kormányzatnak meg kell győznie a hitelminősítőt, hogy a kampány során sem szaladnak majd el a kiadások – mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Pénteken kezdődik meg ugyanis a hitelminősítő intézetek idei utolsó, második felülvizsgálati köre. Rögtön az a Standard and Poor's értékeli a szuverén magyar államkötvényeket, amelynél a leginkább rezeg a léc, ugyanis náluk van a legalacsonyabban besorolásunk. A BBB- osztályzat csak egy fokozatra van a befektetésre nem ajánlott kategóriától, ráadásul a kilátásunk is negatív.

Ismét ítéletet mondanak Magyarországról: vagy a feketelevest vagy a simogatást kapja a magyar gazdaság / Fotó: Shutterstock

Magyar gazdaság: a Standard and Poor's áprilisban meglepetést okozott

Regős Gábor emlékeztetett rá, hogy áprilisi hitelminősítése során a Standard and Poor’s már okozott egy negatív meglepetést azzal, hogy negatív kilátással látta el a magyar államadósságot. Ez azért is veszélyes, mert ennél a hitelminősítőnél van a magyar besorolás a legalacsonyabb szinten, épp csak a befektetésre ajánlott kategória alján.

Ami még inkább meglepő volt, az az, hogy a kockázati tényezők között leginkább külső tényezőket soroltak fel: a gyenge külső keresletet, a vámháborút, a mérséklődőt tőkebeáramlást, az uniós források visszatartását. Belső tényezőként a kamatkiadásokat és a választásokhoz kapcsolódó esetleges költekezést, az inflációt és az alacsony növekedési kilátásokat emelték ki

– idézte fel az elemző hozzátéve, hogy az akkori értékelés alapján leminősítésre akkor kellene számítani, ha a költségvetési hiány a tervezettnél magasabban alakulna, a külső kereslet gyengülne, a vámháború eszkalálódna, illetve jelentős uniós forrásvesztés következne be, valamint ha hibás monetáris döntések inflációhoz vezetnének.

A következő tényezőket vette sorba:

költségvetési hiány az igencsak kedvező második negyedéves adat fényében nem indokol leminősítést,

külső kereslettel sok mindent nem tudunk tenni, talán valami minimális javulás van benne, de többnyire kedvezőtlen továbbra is,

vámháborút is kívülről szemléljük – itt sikerült az EU-nak és az Egyesült Államoknak megállapodást elérniük, persze ez nem az EU számára kedvező, de legalább van.

uniós forrásvesztés: itt tulajdonképpen sem előre- sem visszalépés nem történt, ez inkább kedvezőtlen így.

hibás monetáris politikai döntések: ez nem áll fenn, az új jegybanki vezetés megfontolt, stabilitás-orientált gazdaságpolitikát folytat, amint ez a forint árfolyamán is látszik.

Ezek alapján azt állítja, hogy összességében nem várható leminősítés. Ezen az állásponton van Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy áprilisban a hitelminősítő az idei költségvetési hiányra akkor 4,5 százalékos előrejelzést adott.

"Ez nagyjából megegyezik a mi várakozásainkkal, ugyanakkor sokat javít a kilátásokon, hogy a második negyedéves eredményszemléletű egyenleg pluszos volt a költségvetésben. A külső egyensúlyi helyzet eközben stabilnak mondható, miközben a forint erősödik, leginkább a szigorú monetáris politikai hangvétel miatt" – mondta az elemző.

Úgy látja, a vámháborúval kapcsolatos kockázatok nem tűntek el, de a legrosszabb forgatókönyveket talán sikerült elkerülni azzal, hogy a nyáron Donald Trumppal Ursula von der Leyen megállapodott. Arról nem is beszélve, hogy a régióban több olyan, befektetésre ajánlott ország található, ahol akár jóval rosszabb a költségvetési helyzet, mint nálunk.