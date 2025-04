"A Standard and Poor’s nemzetközi hitelminősítő ismét megerősítette Magyarország államadósság-besorolását, és hasonlóan a többi hitelminősítőhöz továbbra is befektetésre ajánlott kategóriában tartja nyilván hazánkat. A hitelminősítő, mely az elmúlt időszakban rendre borúsan értékelte az európai országok teljesítményét, a korábbi stabilról negatívra módosította Magyarország államadósság-besorolásának kilátását" – így reagált péntek este a New York-i székhelyű hitelminősítő döntésére a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ahogy beszámoltunk róla, hogy a péntek esti tőzsdezárást követően kiadott közleményében a Standard and Poor's váratlanul rontott a magyar kilátáson, ugyanakkor megerősítette a BBB- besorolást.

Megszólalt a minisztérium a Standard and Poor's váratlan döntése után / Fotó: Balogh Zoltán

A szaktárca szerint a kormány álláspontja szerint ez az értékelés átmeneti, és az év második felében pozitív fordulat várható.

A magyar gazdaság biztos alapokon áll, amit a hitelminősítő értékelése is tükröz, ezért a következő időszakban a kilátás visszakerülhet a stabil kategóriába

- fogalmaznak a közleményben. Úgy látják, hogy a magyar belgazdasági folyamatok pozitív irányba mutatnak:

17 hónapja folyamatosan emelkednek a reálbérek, a fogyasztás újra bővül,

Minden előrejelzés arra utal, hogy 2024 után 2025-ben újabb rekordévet zárhat a hazai turizmus.

A foglalkoztatottság továbbra is kiemelkedő, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma

történelmi mélyponton van. Az új- és használt autópiac élénkül,

A lakáspiaci tranzakciók száma dinamikusan növekszik, a lakossági hitelezés is fellendülőben van.

Az építőipari termelés 2025 januárjában pedig már negyedik hónapja nőtt folyamatosan.

Hangsúlyozzák, hogy a kormány célja, hogy a gazdasági növekedés tartós és kiegyensúlyozott pályára álljon, az év

második felében a növekedés meghaladja a 3 százalékot,

így 2025-ben a teljes éves gazdasági bővülés elérheti a 2,5 százalékot, mely 2026-ban 4 százalék körül várható.

A kormány ennek érdekében az ipar megerősítését és a magyar kis- és középvállalkozások támogatását kiemelt feladatként kezeli. Az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv keretében elindított Demján Sándor Program 1.400 milliárd forintos forrást biztosít a hazai kkv-k termelékenységének, hatékonyságának és versenyképességének növelésére. Emellett a Széchenyi Kártya Program beruházási hiteltermékei március óta még kedvezőbb, 3 százalékos kamattal érhetők el.