A jövő héten kiderül, képes volt-e kilépni a saját árnyékából a magyar gazdaság
Több makrogazdasági adatról is közöl gyorstájékoztatót a jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A legfontosabb, a harmadik negyedéves bruttó hazai termék (GDP) október 30-án, csütörtökön jelenik meg.
Magyar gazdaság: csütörtökön megismerjük a harmadik negyedéves GDP-t
Szerdán a külkereskedelmi forgalom szeptemberi adatai jelennek meg. Augusztusban a termék-külkereskedelmi aktívum 557 millió euró volt, az egyenleg 263 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten:
- a kivitel volumene 4,4 százalékkal,
- a behozatalé 4,1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától.
Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,7 százalékkal haladta meg a 2025. júliusit, az importé pedig 1,1 százalékkal elmaradt attól.
Csütörtökön a GDP harmadik negyedévi előzetes adatait ismerteti a KSH az első becslése alapján, azaz kiderül, hogy sikerült-e végre kilépnie három év stagnálásból a magyar gazdaságnak.
Az első két negyedév nem indult túl jól, nagy meglepetésre az első negyedévben 0,4 százalékkal esett vissza a gazdaság kibocsátása éves és 0,2 százalékkal negyedéves bázison. A második negyedév egy fokkal jobban sikerült, a bruttó hazai termék volumene a nyers adatok szerint 0,1, a szezonálisan, naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint pedig 0,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan, naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 0,4 százalékkal bővült, amivel sikerült elkerülni a technikai recessziót.
2025 első fél évében a GDP a nyers adatok szerint stagnált, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,1 százalékkal elmaradt a 2024 azonos időszakitól.
Turisztikai és ipari számokat is közöl a KSH
Augusztusban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. Az idén január–augusztusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.
Pénteken az ipari termelői árak szeptemberi statisztikáját publikálják. Augusztusban az ipari termelői árak átlagosan 2,3 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbit. A belföldi értékesítés árai 0,9, az exportértékesítésé 3,0 százalékkal emelkedtek az előző év augusztusi értékekhez képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5, az exportértékesítési árak 1,0 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,8 százalékkal csökkentek.