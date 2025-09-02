A GDP volumene a nyers adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A második becslésben közölt volumenindexek az első becsléshez képest nem változtak – erősítette meg a Központi Statisztikai Hivatal a részletes jelentésében. Azaz az első negyedévi gyenge teljesítmény után sikerült kimásznia a gödörből a magyar gazdaságnak, és elkerülte az újabb technikai recessziót, amelybe már kétszer belecsúszott az utóbbi három évben.

Kiderült, milyen állapotban van valójában a magyar gazdaság: most már azt is tudjuk, hogyan mászik ki a gödörből / Fotó: Derencsényi István / MTI

Magyar gazdaság: az építőipar billentette át a magyar gazdaságot

A GDP-adatokból világosan látszik, hogy továbbra is a belső fogyasztás a magyar gazdaság egyetlen növekedési támasza:

a háztartások tényleges fogyasztása 4,5 százalékkal volt magasabb, miközben a beruházások éves szinten 7 százalékkal estek.

Ebben még nincs semmi újdonság, mert a gyengére sikeredett első negyedévben is így volt, viszont a második negyedévben végre újabb ágazat tudott bekapcsolódni a növekedésbe, ez pedig az építőipar. Az év első három hónapjában a teljesítménye még 5,1 százalékkal csökkent, ezúttal már 4,3 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakát.

Abban viszont nincs változás, hogy az ipar továbbra is visszahúzza a növekedést, 2024 második negyedévéhez képest a szektor teljesítménye 3,3, azon belül a feldolgozóiparé 4,4 százalékkal visszaesett, igaz, mindkettő kisebb visszaesést produkált.

Apró reménysugár, hogy az egyéb jármű gyártása fékezte leginkább az ipar visszaesését.

Kérdés, hogy ez mennyire van összefüggésben azzal, hogy elmúlt hónapokban Németországban rapszodikus teljesítmény mutatott az ipar teljesítménye. A márciusi felpattanást visszaesés követte, ám májusban ismét pluszban volt a szektor kibocsátása. Az ágazat kilátásait továbbra is meghatározzák a vámmegállapodás körüli fejlemények, amelyek ugyan javították a hangulatot a szektorban, de sokkal magasabb vámokat kell fizetniük a szereplőknek, mint korábban, ami beárnyékolja a kilátásokat.

A KSH adataiból az is kiderül, hogy a mezőgazdaság jelentősen visszahúzta a növekedést, a szektor hozzáadott értéke 11,4 százalékkal alulmúlta az előző év azonos időszakát.

Előzetesen erre lehetett számítani, a Nemzetgazdasági Minisztérium elemzői is felhívták a figyelmet rá, hogy több tized százalékponttal vetheti vissza a növekedést az agrárium, amelyet rendkívüli aszály sújtott a nyári hónapokban.